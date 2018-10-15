24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. ألمان يتظاهرون بهتافات مناهضة للتمييز العنصري (5.00)

  2. دراسة: "العين الكسولة" تؤثر على وظائف الدماغ (5.00)

  3. مؤشر رأس المال البشري يحذر الاقتصاد المغربي من "مستقبل أسود" (5.00)

  4. بنكيران يتهم قيادات في حزب العدالة والتنمية بممارسة "البلطجة" (5.00)

  5. الإمبراطور والبُلبُل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | اعتصام يضع "التكوين المهني" على صفيح ساخن

اعتصام يضع "التكوين المهني" على صفيح ساخن

اعتصام يضع "التكوين المهني" على صفيح ساخن
هسبريس من الرباط
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:37

يعيش مكتب التكوين المهني على صفيح ساخن في الفترة الأخيرة إثر الاحتقان غير المسبوق الذي تعرفه مجموعة من المراكز الجهوية، آخر تجلياته الاعتصام المفتوح الذي تخوضه التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، صباح الاثنين داخل مقر الإدارة العامة للمكتب بالبيضاء.

ويشارك في الاعتصام، الذي تنظمه التنسيقية بمقر الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالعاصمة الاقتصادية، عشرات الموظفين الذين حضروا من مختلف ربوع التراب الوطني، تنديدا بـ "تعنت الإدارة في الاستجابة لمطلب إعادة ترتيب الموظفين في السلالم الإدارية المناسبة للشهادات التي يتوفرون عليها".

وصدحت حناجر المحتجين بالعديد من الشعارات المطالبة بضرورة الاعتناء بالموارد البشرية من أجل إصلاح القطاع، من قبيل "أولاد الشعب قصيتوهوم"، "لا سلام لا استسلام المعركة إلى الأمام"، "صامدون صامدون".

وقال أحد أعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني إن "الاعتصام يأتي من أجل إيجاد حلول منصفة لضحايا حاملي الشهادات غير المحتسبة والمحذوفة".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عشرات الموظفين حصلوا على شهادات جامعية وديبلومات عليا، لكن الإدارة العامة لم تحتسبها في الأجور التي يتقاضونها".

وأردف أن "العديد من الموظفين الذين تعاقدت معهم الإدارة العامة سنتي 2005 و2006، لم تقم بتسوية وضعيتهم الإدارية بعد الإدماج سنة 2011؛ إذ يتقاضون أجورهم بناء على الدبلوم الأول الذي تقدموا به، مثل شهادة الباكالوريا أو دبلوم التقني، في الوقت الذي حصلوا فيه على شهادة الماستر أو الدكتوراه".

وختم الموظف تصريحه قائلا: "عقدنا سلسلة لقاءات تشاورية مع الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل، لكن لم تفض إلى أي نتيجة، آخرها كان في يناير الماضي حيث وعدتنا الإدارة بإرسال مطالبنا إلى وزارة المالية، لكن الملف أقبر".

وأوضحت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "تجاهل الإدارة لرد الحق في احتساب الشهادات يعد تجاهلا للتوجيهات الملكية السامية، وعرقلة مقصودة للإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2015-2030".

وأبرزت التنسيقية أن الاعتصام الذي أعلنت عنه يعتبر محطة انطلاقة لبرنامج نضالي تصعيدي، حتى تتم تسوية وضعية كل المتضررين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.