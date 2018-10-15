أوجار: لا إصلاح دون ارتقاء القضاء .. ورقمنة المحاكم تدعم الشفافية

هسبريس - عبد الإله شبل

قال محمد أوجار، وزير العدل، إن المملكة المغربية فتحت تحت قيادة الملك محمد السادس "إصلاحات كبرى ظل هدفها هو خدمة الإنسان وصون كرامته"، مضيفا أن مظاهر الإصلاح بالبلد تعددت بين ما هو سياسي وحقوقي واقتصادي واجتماعي وقضائي.

وأوضح أوجار في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للقضاة المنعقد اليوم الاثنين بمراكش، أن البلاد على المستوى السياسي عرفت دستورا جديدا "مكن من خلق طفرة نوعية غير مسبوقة في الحياة السياسية، وأتاح للمملكة العبور إلى باحة الأمن والاستقرار في خضم محيط إقليمي ودولي يعج بالاضطراب".

وعلى المستوى الحقوقي، كرّست الإصلاحات، يقول الوزير، "الخيار الحقوقي في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها كمبدأ دستوري تواصل من خلاله المملكة جهودها لتعزيز التجربة المغربية في هذا المجال".

واعتبر الوزير التجمعي أن المستوى الاقتصادي لمظاهر الإصلاح بالمغرب "تترجمه الأوراش الكبرى المفتوحة في عموم التراب الوطني، وانفتاح المملكة على بعدها الإفريقي في إطار سياسة رابح-رابح"، مضيفا أن المستوى الاجتماعي "يتوخى تحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تحظى برعاية خاصة من عاهل البلاد الملك محمد السادس الذي أكد في عدد من خطاباته ضرورة خلق نموذج تنموي اجتماعي".

بيد أن وزير العدل، عاد لتثير الانتباه إلى أن أوراش الإصلاح الكبرى "لا يمكنها أبدا أن تؤتي أكلها ما لم يواكبها إصلاح هيكلي وعميق في منظومة العدالة، وما لم تؤطرها ترسانة تشريعية يتحقق بتنزيلها مبدأ الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء".

واعتبر في هذا السياق على أن أول خطوة في النجاح هي "تعزيز ثقة المواطن في قضائه الوطني، كما أشار إلى ذلك الملك في رسالته الموجهة إلى مؤتمر مراكش الدولي للعدالة".

وتحدث وزير العدل عن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، مشيرا إلى أن أهم الأوراش التي تنكب عليها حاليا يتعلق بالرقمنة، قائلا إن وزارته "تسعى إلى التخلي عن كل الدعامات الورقية لصالح الدعامات الإلكترونية وتقديم خدمات العدالة عن بعد، بدءا من الولوج إلى المحكمة وصولا إلى الأرشفة الإلكترونية، وما يتخلل ذلك من مسار التقاضي أو الخدمات التي تقدمها المحاكم، مع الحرص على توفير الأمن السجلاتي والمعلوماتي والوثائقي".

وأردف وزير العدل أن المحكمة الرقمية "رهان نسعى إلى تحقيقه في أفق سنة 2021، وقد أعددنا التصورات اللازمة بهذا الخصوص وشرعنا في تنزيل مقتضيات هذا المشروع الطموح الذي سيشكل طفرة نوعية على درب الإصلاح، ويعطي سندا قويا لتفعيل الحكامة والنجاعة القضائيين، ويسهل مهمة التواصل، ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ويتيح فرصا أكبر لتسريع وتيرة البت في الملفات المعروضة على المحاكم، فضلا عن دعم الشفافية والتخليق".