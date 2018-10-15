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أوجار: لا إصلاح دون ارتقاء القضاء .. ورقمنة المحاكم تدعم الشفافية

أوجار: لا إصلاح دون ارتقاء القضاء .. ورقمنة المحاكم تدعم الشفافية
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 23:57

قال محمد أوجار، وزير العدل، إن المملكة المغربية فتحت تحت قيادة الملك محمد السادس "إصلاحات كبرى ظل هدفها هو خدمة الإنسان وصون كرامته"، مضيفا أن مظاهر الإصلاح بالبلد تعددت بين ما هو سياسي وحقوقي واقتصادي واجتماعي وقضائي.

وأوضح أوجار في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للقضاة المنعقد اليوم الاثنين بمراكش، أن البلاد على المستوى السياسي عرفت دستورا جديدا "مكن من خلق طفرة نوعية غير مسبوقة في الحياة السياسية، وأتاح للمملكة العبور إلى باحة الأمن والاستقرار في خضم محيط إقليمي ودولي يعج بالاضطراب".

وعلى المستوى الحقوقي، كرّست الإصلاحات، يقول الوزير، "الخيار الحقوقي في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها كمبدأ دستوري تواصل من خلاله المملكة جهودها لتعزيز التجربة المغربية في هذا المجال".

واعتبر الوزير التجمعي أن المستوى الاقتصادي لمظاهر الإصلاح بالمغرب "تترجمه الأوراش الكبرى المفتوحة في عموم التراب الوطني، وانفتاح المملكة على بعدها الإفريقي في إطار سياسة رابح-رابح"، مضيفا أن المستوى الاجتماعي "يتوخى تحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تحظى برعاية خاصة من عاهل البلاد الملك محمد السادس الذي أكد في عدد من خطاباته ضرورة خلق نموذج تنموي اجتماعي".

بيد أن وزير العدل، عاد لتثير الانتباه إلى أن أوراش الإصلاح الكبرى "لا يمكنها أبدا أن تؤتي أكلها ما لم يواكبها إصلاح هيكلي وعميق في منظومة العدالة، وما لم تؤطرها ترسانة تشريعية يتحقق بتنزيلها مبدأ الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء".

واعتبر في هذا السياق على أن أول خطوة في النجاح هي "تعزيز ثقة المواطن في قضائه الوطني، كما أشار إلى ذلك الملك في رسالته الموجهة إلى مؤتمر مراكش الدولي للعدالة".

وتحدث وزير العدل عن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، مشيرا إلى أن أهم الأوراش التي تنكب عليها حاليا يتعلق بالرقمنة، قائلا إن وزارته "تسعى إلى التخلي عن كل الدعامات الورقية لصالح الدعامات الإلكترونية وتقديم خدمات العدالة عن بعد، بدءا من الولوج إلى المحكمة وصولا إلى الأرشفة الإلكترونية، وما يتخلل ذلك من مسار التقاضي أو الخدمات التي تقدمها المحاكم، مع الحرص على توفير الأمن السجلاتي والمعلوماتي والوثائقي".

وأردف وزير العدل أن المحكمة الرقمية "رهان نسعى إلى تحقيقه في أفق سنة 2021، وقد أعددنا التصورات اللازمة بهذا الخصوص وشرعنا في تنزيل مقتضيات هذا المشروع الطموح الذي سيشكل طفرة نوعية على درب الإصلاح، ويعطي سندا قويا لتفعيل الحكامة والنجاعة القضائيين، ويسهل مهمة التواصل، ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ويتيح فرصا أكبر لتسريع وتيرة البت في الملفات المعروضة على المحاكم، فضلا عن دعم الشفافية والتخليق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Youssef الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:22
لي قضية حكمة لصالحي منذ سنتين، ولم أتلقى اي سنتيم ليومنا هذا. فمشغلي يمتنع عن السداد، والمذكرة القانونية لم تنفذ بحقه. هو الآن في حزب الحمامة، لهذا لا أنتظر الكثير من قضائنا الموقر ، القانون خلق فقط للإلتهام الضعيف.
سأنال حقي يوم لا فرق بين غني أو فقير
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2 - جداد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:26
كيف نضع ثقتنا في الجهاز القضائي الذي يسرقنا بالسرقة الموصوفة باسم القانون وانا شخصيا ضحية هذا القضاء اريد القيام بشكاية ضد هؤلاء ولكن الى اي جهة ساوجه شكايتي من اجل انصافي وجهت شكايتي الى وزارة العدل فكانت مصيبة فانتقموا مني والان اخاف ان اوجه شكاية الى جهة ما خوفا من بطشهم فوجهتها لله من اجل انصافي
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4
3 - boui الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:29
هناك ملفات يجب ان تعطاها اسبقيات مثل دعاوي ضد cmr الصندوق المغربي للتقاعد .تحكم لصالح المتقاعد ثم تطول المدة فيستانف cmr ثم تعطى مهلة بعد مهلة بعد مهلة .المتقاعد ينتظر جهتان اما التنفيد او ياتيه لقاء ربه ويتركها لهم من بعد سنوات من العمل وسنوات اخرى من المتابعة في المحاكم.
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4 - عسو الريش الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:33
لا اصلاح لا اصلاح الا بعد و بعد و ثم و سوف سءمنا و كرهنا من خطبكم اصمتوا اسكتوا رجاءا .الوزير المكلف بالقطاع و لا يستطيع الاصلاح ماذا تنتظر من المواطن العادي البءيس الفقير ان يقترح عليك الحلول و الحل الوحيد الذي نقترحه هليكم هي الاستقالة الجماعية و هو الاسهل و الانجع و لصالح المغرب
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2
5 - كريم التطاوني دار اسنوس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:35
كلمة اصلاح.تحتاج الى التفعيل الحقيقي في كل المجالات فالتعليم والصحة والشغل والقضاء وكل قوائم الدولة اصبحت بحاجة ملحة الى من يصلحها لكن للا سف كثرة الشعارات مع ايقاف التنفيذ هذا حالنا في المغرب الحبيب امالنا كبير ولكن عزيمتنا منعدمة الاصلاح يتطلب تظافر الجهود ونكران الذات مع الايمان بالتغيير اما ان يظل الجميع يتلاومون فهذا لن يغير من الواقع شيئا لان التضحيات وحدها تحقق النتائج المرجوة لانقاذ ما يمكن انقاده
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0
6 - أنصفوني الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:37
كنتمنى يتفعل القانون لينصفني أنا متزوج مدة 6 سنوات وعندما حصل الطلاق حسبوا عليا النفقة من نهار تزوجنا جاتني مامجموعه 8 مليون سنتيم اللهم هذا منكر أنصفوني الشكوى لله حسبي الله ونعم الوكيل خوتي لي عارف شي حاجة ينورني الله ينوره
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7 - amine الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:41
كيف يثق المواطن في قضائه ,والقضاء المغربي غير نزيها . وهناك امثلة منها . القضاء لم ينصف الزوج عندما يريد الطلاق من زوجته لاسباب شخصية لعدم توافقهما . والمحكمة تفرض عليه الملايين كنفقة من اجل الطلاق. صديقي تزوج مدة 7 ا شهر طلقها بدون اولاد فحكمت عليه المحكمة 3ملايين كنفقة. اين هي المساواة والثقة في القضاء . فيجب اعادة النظر في مدونة الاسرة .
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8 - محمد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 00:49
على رأي قول الشاب بلال: "الهدرة ساهلة ابا" و " الرأي رأيي كول شي في يدي ^^^نقول كلمة مانعاودهاش
المارشاريال مهرسا عندي ^^^ والإعاقة مانحملهاش
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