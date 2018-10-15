24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:18
|16:25
|18:57
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "رحلة العذاب" تنغصّ الاستمتاع بجمال "أقشور" وسط جبال الريف
- المغرب يطلق مشروعا لتقليص فاتورة الطاقة الكهربائية بالأحياء الجامعية
- أوجار: لا إصلاح دون ارتقاء القضاء .. ورقمنة المحاكم تدعم الشفافية
- البـرلــمـانـيـون وغـريـّـبة
- تنظيف الشوارع من النفايات
الزفزافي يدعو إلى تخليد ذكرى "سمّاك الحسيمة" عبر رسالة من السجن (5.00)
مؤشر رأس المال البشري يحذر الاقتصاد المغربي من "مستقبل أسود" (5.00)
- النواب المغاربة يدينون استهداف البرلمان بعد حملة "الحلوى الملكية" - (213)
- بنكيران: العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة - (97)
- مواجهة المغرب والجزائر .. نزاع الصحراء وبداية "الحرب بالوكالة" - (82)
- الحكومة تعكف على عرض جديد لتجاوز "بلوكاج" الحوار الاجتماعي - (66)
- بنشماش يهزم الشيخي بفارق كبير ويفوز برئاسة مجلس المستشارين - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أوجار: لا إصلاح دون ارتقاء القضاء .. ورقمنة المحاكم تدعم الشفافية
قال محمد أوجار، وزير العدل، إن المملكة المغربية فتحت تحت قيادة الملك محمد السادس "إصلاحات كبرى ظل هدفها هو خدمة الإنسان وصون كرامته"، مضيفا أن مظاهر الإصلاح بالبلد تعددت بين ما هو سياسي وحقوقي واقتصادي واجتماعي وقضائي.
وأوضح أوجار في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للقضاة المنعقد اليوم الاثنين بمراكش، أن البلاد على المستوى السياسي عرفت دستورا جديدا "مكن من خلق طفرة نوعية غير مسبوقة في الحياة السياسية، وأتاح للمملكة العبور إلى باحة الأمن والاستقرار في خضم محيط إقليمي ودولي يعج بالاضطراب".
وعلى المستوى الحقوقي، كرّست الإصلاحات، يقول الوزير، "الخيار الحقوقي في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها كمبدأ دستوري تواصل من خلاله المملكة جهودها لتعزيز التجربة المغربية في هذا المجال".
واعتبر الوزير التجمعي أن المستوى الاقتصادي لمظاهر الإصلاح بالمغرب "تترجمه الأوراش الكبرى المفتوحة في عموم التراب الوطني، وانفتاح المملكة على بعدها الإفريقي في إطار سياسة رابح-رابح"، مضيفا أن المستوى الاجتماعي "يتوخى تحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تحظى برعاية خاصة من عاهل البلاد الملك محمد السادس الذي أكد في عدد من خطاباته ضرورة خلق نموذج تنموي اجتماعي".
بيد أن وزير العدل، عاد لتثير الانتباه إلى أن أوراش الإصلاح الكبرى "لا يمكنها أبدا أن تؤتي أكلها ما لم يواكبها إصلاح هيكلي وعميق في منظومة العدالة، وما لم تؤطرها ترسانة تشريعية يتحقق بتنزيلها مبدأ الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء".
واعتبر في هذا السياق على أن أول خطوة في النجاح هي "تعزيز ثقة المواطن في قضائه الوطني، كما أشار إلى ذلك الملك في رسالته الموجهة إلى مؤتمر مراكش الدولي للعدالة".
وتحدث وزير العدل عن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، مشيرا إلى أن أهم الأوراش التي تنكب عليها حاليا يتعلق بالرقمنة، قائلا إن وزارته "تسعى إلى التخلي عن كل الدعامات الورقية لصالح الدعامات الإلكترونية وتقديم خدمات العدالة عن بعد، بدءا من الولوج إلى المحكمة وصولا إلى الأرشفة الإلكترونية، وما يتخلل ذلك من مسار التقاضي أو الخدمات التي تقدمها المحاكم، مع الحرص على توفير الأمن السجلاتي والمعلوماتي والوثائقي".
وأردف وزير العدل أن المحكمة الرقمية "رهان نسعى إلى تحقيقه في أفق سنة 2021، وقد أعددنا التصورات اللازمة بهذا الخصوص وشرعنا في تنزيل مقتضيات هذا المشروع الطموح الذي سيشكل طفرة نوعية على درب الإصلاح، ويعطي سندا قويا لتفعيل الحكامة والنجاعة القضائيين، ويسهل مهمة التواصل، ويوفر الكثير من الوقت والجهد، ويتيح فرصا أكبر لتسريع وتيرة البت في الملفات المعروضة على المحاكم، فضلا عن دعم الشفافية والتخليق".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
سأنال حقي يوم لا فرق بين غني أو فقير
المارشاريال مهرسا عندي ^^^ والإعاقة مانحملهاش