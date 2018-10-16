مغربي يمثل المعاقين في مؤتمر السياحة ببروكسيل

ياسين أوشن

لم يتوقع إشن الحسين، واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه سيجد نفسه الوحيد الحاضر في المؤتمر الدولي لسياحة ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، ليمثل المغرب بإمكانياته الخاصة.

وفي هذا الإطار، قال إشن، المتحدر من الجماعة الترابية تونفيت إقليم ميدلت، في فيديو منتشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنه سعيد بحضوره مؤتمرا دوليا بهذا الحجم، وإنه منزعج في الوقت نفسه، لأنه لا يملك مكتبا كباقي الدول المشاركة للتعريف بالمغرب.

وأضاف المتحدث ذاته وهو يتجول بين أروقة المؤتمر، أن المغرب هو البلد الوحيد إفريقيا ومغاربيا الذي سجل حضوره في المؤتمر، وتمنى أن يكون مثّل المغرب أحسن تمثيل، رغم غياب العلم الوطني بالقاعة المحتضنة للمؤتمر إلى جانب أعلام الدول الأخرى المشاركة.

وأردف إشن في الشريط ذاته الذي لاقى استحسان متابعيه على الفضاء الأزرق، أنه حظي باستقبال جيد من قبل الحضور، بل وأكد أن هناك من يتابع تدويناته وأنشطته وسفرياته على صفحته بالفايسبوك، وانبهر لما طلب منه البعض التقاط صور معه، تعبيرا عن حبهم له وللمجهود الفردي الذي يبذله من أجل تشجيع السياحة عامة، وسياحة المعاق على وجه التحديد.

وفي اتصال هاتفي مع الحسين، شدد على أن الدول الأوروبية نفسها لا تتوفر على الولوجيات بمختلف الإدارات والمؤسسات، ولكن هناك رغبة حقيقية وإرادة منقطعة النظير لدى المسؤولين، لتحسيس المعاقين بأنهم مثل باقي الأسوياء، ومن حقهم الاستمتاع بالمناظر الطبيعية حيثما كانت دون أي عائق قد يحول دون ذلك.

وأكد إشن في التصريح ذاته الذي خص به هسبريس، أن رغبة جامحة تحدوه ليتصل به أحد المسؤولين في قطاع السياحة، أملا في أن يحظى بالدعم اللازم من أجل المضي قدما في مشروعه، والمتعلق بإنشاء وكالة خاصة لسياحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن إشن الحسين يشتغل منسقا سياحيا لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد استقبل السياح من مختلف بقاع العالم، ورافقهم إلى مناطق سياحية بجل المدن المغربية، للتعريف بالمغرب وقصد الاستجمام والاستمتاع بالمناظر الطبيعية التي يزخر بها.