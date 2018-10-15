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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يدعو إلى تخليد ذكرى "سمّاك الحسيمة" عبر رسالة من السجن

الزفزافي يدعو إلى تخليد ذكرى "سمّاك الحسيمة" عبر رسالة من السجن

الزفزافي يدعو إلى تخليد ذكرى "سمّاك الحسيمة" عبر رسالة من السجن
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:44

دعا الناشط الريفي المُدان بعشرين سنة سجنا نافذا، ناصر الزفزافي، إلى تخليد الذكرى الثانية لوفاة بائع السمك في الحسيمة محسن فكري، مناشدا "شباب المنطقة أن يجعلوا من ذكرى الشهيد يوم 28 أكتوبر محطة لتجديد القسم والعهد وإنهاء كافة الخلافات والصراعات التي من شأنها أن تشتت الشمل وتفرق الجمع وتقتل آمال كل الأحرار والحرائر"، وفق تعبيره.

وفي رسالة وجّهها من داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء، قال زعيم حراك الريف متحدثاً عما سمّاه الانقسام الذي يهدّد الحراك: "حاولتُ جاهداً أن أكون في منأى عن الصراعات الثنائية التي طفحت على السطح بعد اختطافنا، ولكن حين تصبح وتصير هذه الصراعات والخلافات سببا في تشتيت الصفوف وإيذاء الحراك بحيث تجر وراءها مناضلين كنا وما زلنا نعقد عليهم الأمل للإسهام إلى جانب إخوتهم المختطفين في إنقاذ وتحرير المنطقة من الحصار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فإنني أجد نفسي ملزما كواحد من أبناء الريف لأقول كلمتي".

الوجه البارز في احتجاجات الحسيمة أضاف في ديباجة الرسالة أن هذه الأخيرة "تأتي لعلها تجد آذانا صاغية وتلم الشمل، وخصوصا في هذه المرحلة بالذات التي يعاني فيها الريف والوطن من المآسي والمصائب"، متسائلا: "إذا لم نكن نحن من يخاف على ريفنا ووطننا، فمن سيخاف عليه؟".

وتنهد الزفزافي قائلا: "آه لو تعلمون كم يحزنني ويتقطع قلبي ألما وحزنا حين أرى خيرة المناضلين يتقاذفون فيما بينهم بالسّباب والتخوين دون حجة ولا دليل، أو عندما أسمع أن المرأة الريفية التي أبهرت العالم بصمودها وشجاعتها، والتي كانت دائما وأبدا سندا لأخيها وزوجها في ساحات النضال تقاوم همجية المخزن وسياساته العفنة، تتعرض اليوم للتشهير والتخوين وتُطعن في شرفها من طرف إخوانها دون أن يتحرك أحد لإيقاف هذه الجريمة الشنعاء أو لنصرتها".

وزادتْ الرسالة: "إذا كنا نحن عاجزين على حماية أعراض نسائنا المناضلات مما يتعرضن له، فالأجدر بنا ألا نتباهى بتاريخنا ما دمنا لا نلتزم به، وخصوصا في شق دفاع الأجداد عن عرض وشرف نسائنا، تلك المرأة التي عرفت بشجاعتها حينما كانت توقف وتنهي الصراعات القبلية أو العائلية بمجرد أن تلوح بوشاحها وسط المتعاركين والمتناحرين، فينتهي الجميع من الشجار احتراما وتقديرا ووقارا لها".

واعتبر الزفزافي نساء الريف خطاً أحمراً، قائلا: "لنحاكم أنفسنا قبل أن يحاكمنا التاريخ، فمن أساء إليهن فقد أساء للريف والتاريخ، وأنا لست منه وهو ليس مني"، قبل أن يناشد نشطاء الريف أن يجعلوا من ذكرى محسن فكري يوم 28 أكتوبر "محطة لتجديد القسم والعهد وإنهاء كافة الخلافات والصراعات التي من شأنها أن تشتت الشمل وتفرق الجمع وتقتل الأمل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - السعيد الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:02
الدعوة الى تخليذ ذكرى السماك دليل اخر على عقلية الانفصال وتاسيس تاريخ للريف منفصل عن المغرب ...
كم من مقاوم ومناضل استشهد في قضايا وطنية اكبر من قضية المطالبة بمستشفى او ادارة او ما الى ذلك ومع ذلك لم تخلد له ذكرى ... يجب الضرب بيد من حديد على الايادي التي تمتد الى تمزيق الوطن والاستقواء الاستعمار وتمجيده ...
يجب استءصال الفطريات التي تنمو بين الفينة والاخرى في تربة وطننا العزيز ..
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2 - taozari الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:04
لا للفتنة لا للعنصرية .... سماك الحسيمة رحمه الله من يدعوا الى تخليد دكرى وفاة سماك الحسيمة فهو ضد الوطن تعالوا ندعوا الى التنمية الوطن ..
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3 - أطلقوا سراح الزفزافي ورفاقه الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:05
ناصر الزفزافي قائد و زعيم حراك الريف الاحتجاجي الشعبي السلمي المنظم أصبح زعيما حقيقيا لهذا الحراك الذي عرى الفساد و الفاسدين و أباطرتهم و دكاكينهم الريعية السياسوية الفاسدة التي تتحكم في تدبير الشأن وكشف فسادهم أمام جماهير الطيف الشعبي المغربي الكادح و المقهور..
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4 - ع الخالق طبية الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:07
اتمنا ان يصل كلمي للاخ زفزافي الحراك قد اصبح شئ من الماضي وناس تهاهت في هموم ادنا لكن بكل صراحة هدا ماحصل ونرجو ان يتم العفو عنكم في اقرب الاجال وانا نكون جهدكم القدمة في تكوين مستقبلكم ليس العيب ادا دهب ناس الريف لداخل للبحت عن مستقبل زاهر هجا مغربنا جميعان لكن ان تقف في وجه العصفا فهدا درب من الخيال معا الاسف
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5 - diaz med الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:07
باين انت كاتقلب على شي حاجة.كان عليك تقلب تهدن الامور.ولكن بغيتي تحييي تاني الفوضى.نعم نحتافلو بالذكرى ولكن انت عارف ماغاديش تدوز في ضروف سلمية.يعني انت كاتقلب على الصداع.
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6 - Safi الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:12
السلام عليكم.. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
السماك الله تعالى يرحمه ويغفر له.وانت إيه؟؟؟
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7 - ali الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:12
من يضن نفسه هذا الشخص حتى يتكلم بإسم الوطن و الأحرار و الريف انت تعتبر من قبل المغاربة الواعين لست سوى مغرور كان يريد زرع الفتنة حتى تحرق هذا البلد لو كنت في أحد الدول العربية والله لاعدموك
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8 - مروان الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:14
الشعب راض بالذل والظلم السي الزفزافي، لو كانوا وقفوا الى جانبك عندما انتفضت ضد الحكرة والتسلط لكنا اليوم في مغرب جديد آخر ولكنهم مع الأسف سكتوا وخرسوا.
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9 - مغربي حتى النخاع الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:14
ما فهمتش كيفاش حتى السجين كيوصل الرسائل من وسط إدارة سجنية أين التفتيش و المراقبة ؟ أين رؤساء المراكز بالإدارة السجنية ؟
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10 - مستغفر الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:18
اتقوا الله في هذا البلد.
#عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِر، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَــــاهِلِيَّـــــةً.
[البخاري7053 / مسلم1851]
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11 - ملاحظ الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:18
اين وصل التحقيق في مقتل محسن فكري؟ هل سكتت الدولة عن تلك الجريمة الشنعاء ؟طحنو انسان في شاحنة نفايات !!!!الله يفك سراح الزفزافي و رفاقه
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12 - ساخط الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:19
ماكاين لا حريرات ولا حراؤرات.هاد السيد بغا يشعل نار الفتنة فالبلاد.يشتغل لاجندات اجنبية
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13 - Kamal Holland الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:19
رغم القمع والاضطهاد الممنهج نحن على العهد ماضون أيها البطل..سوف لن ننكسر وسنواصل الكفاح الى ان تتحقق المطالب كلها ويتم إطلاق سراح كل الأحرار.
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14 - Simo الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:19
الرجل يعيش دور الزعامة و البطولة
إخوانك طالبوا اللجوء عند الاسبان الذين عدبوا و أبادوا أجدادكم فعن أي نظال تتحدث ؟؟؟
صعب أن تكون زعيما وأنت لا تملك حتى شهادة التاسعة إعدادي
هدانا الله وإياك
شكرا هسبريس
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15 - لمبوط الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:19
شعب مطحون و مسحوق و غير طبيعي لا يشبه الشعوب تم ملء راسه بكل أسباب طحنه و سحقه. تدريجيا منذ (الاستقلال ) أتحدى كل علماء الإجتماع أن يخلصوا إلى اننا مجتمع عادي. لا حكام و لا محكومين
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16 - ام مغربية من الحسمية الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:22
ولماذا اخلدها واي شهيد هذا الله يرحمه ويغفر له سرق سمك كان من المفروض ان ياخذ راحته البيئية واصطاده و اراد بيعه وهذا حرام لانك تمنع التكاثر لدى فئة معينة من الاسماك بالاضافة الى انه خرق القانون و ذهب هو اوصدقائه لاسترجاعه من شاحنة اذ باصدقائه يقتلونه بطريقة غير متعمدة عن طريق الضغط على زر تدوير الزبالة داخل الشاحنة فعلى ما اخلدها وانت من تكون اصلا مجرد خائن عميل لاسيادك هولندا و اسبانيا وايران عليك من الله ما تستحق
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17 - لله في خلقه شؤون الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:23
إذا كانت عائلة المرحوم محسن فكري لم نراها سوى مرة واحدة أو مرتين يتكلمون عن وفاة إبنهم وبعدها لم نسمع عنهم خبر فما علاقة الزفزافي وغيره بالموضوع ؟؟ للأسف وصلنا لزمن أصبح الاسترزاق هو أكثر ما يميز الناس فكثُر المتاجرين بقضايا وهموم ومشاكل الشعوب باسم كذبة واهية وهي النضال الذي أصبح مهنة من لا مهنة له فكل عاطل عن العمل أو فاشل في دراسته وحياته العائلية يلجئ لما أصبح يسموه بالنضال بفتحه لقنوات باليوتوب او صفحات او حتى جمعيات بالواقع تدعي الدفاع عن الناس بينما الحقيقة هم بستغلونها للاسترزاق ويربحون اموال ضخمة من وراء ما يسمونه بالنضال سواء باليوتوب او بالواقع لكن للأسف السدج والمغفلين منا يصدقونهم بسرعة ويعتقدون أن أمثال الزفزافي يدافع عنهم وعن حقوقهم بينما الحقيقة هم لا يدافعون سوى عن مصالحهم الشخصية الضيقة لاغير فاستيقظو يا مغاربة ولا تكونو لعبة في أيدي أمثال هؤلاء المرتزقة الذين ملئو الدنيا بضجيجهم وصراخهم ودعواتهم للفتنة بينكم
ونقول للزفزافي وامثاله إذا كان والد المرحوم فكري بنفسه قال لكم لا تستغلو قضية ابني لأجل مصالحكم فهل انت تحب محمد فكري اكثر من عائلته ؟؟ طبعا لا . بل إنكم مرتزقة
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18 - amaghrabi الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:26
هذا طفل مدلل تعلم ان يعيش في الخيال والاحلام وان يجعل الماضي مسكنا لفكره والحاضر مسكنا لجسده.هذه الرسالة في نظري صرخة في واد وحبر على ورق لا تسمن ولا تغني من جوع,ليس لها أي تاثير في تغيير الواقع الى واقع غير موجود الا في مخيلته.عصر الزعماء انتهى اخي الكريم,فبقي عصر المؤسسات العسكرية والسياسية والنقابية,فما عدا ذلك فهو عيش في الازهام وانتظار تغيير لا يأتي ابدا عن ظريق الزعماء.انتهى عصر الزعماء,والذين يشجعونك ويعترفون بك على انك زعيم الريف فهم يضحكون عليك ويقدمونك قربانا الى نيرانهم الخبيثة التي يشعلونها هنا وهناك.نصيحتي لك الصادقة تب الى الله وتب الى الوطن واطلب العفو الملكي الذي هو منقذك فلا منقذ لك الا صاحب الجلاة حفظه الله ونصره واعزه .اسرع قبل فوات الاوان
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19 - الكبير الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:28
رسالة وجهها من داخل السجن و اين ااحراسة و التفتيش ﻻ مكانة لﻻصحاب الفتنة داخل المجتمع المغربي اضن انها من ابتكار مناصري الزفزافي ﻻ غير.
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20 - amazane الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:30
حجم التعليقات يدل على أهمية الرجل، الزفزافي دخل التاريخ من أوسع أبوابه
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21 - أيت السجعي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:30
إنهم يبحثون و بشكل هيستيري عن بوعزيزي مغربي أو بوعزيزية مغربية لكن الله سبحانه و تعالى رحيم رؤوف بهذا البلد الأمين و قد أسقط جميع مخططاتهم و نجى هذا البلد الأمين من كوارث و شتى كانت ستحل بنا لولا حكمة هذا الشعب الأبي و بعد نظره . فلنحمد الله على افظاله علينا و لنتجه لمحاربة الفساد بحكمة وتبصر لما فيه خير هذه الأمة المغربية الأبية.
حفظ الله المغرب من كل مكروه.
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22 - غير بوهالي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:34
أقول للسيد الزفزافي لو كنت فعلا تريد الخير لساكنة المنطقة وإنهاء الخلافات والصراعات لما دعوتهم للخروج والتظاهر فكيف تريد لم شملهم وعدم تفريق صفوفهم.أنت تحرضهم كي يتظاهروا من أجل الزج بهم في السجن ليس إلا.
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23 - ابو رضا الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:37
غير داوي اوخلاص،مع الوقت غادي تولف عكاشة،تريد الفوضى لهده البلاد،باراكا علينا غير المشاكل ديالنا.شفت الفيديوات ديالك،ماضلموكش.قاليك ايقونة؟؟؟؟؟صدام ايقونة بغداد،ياسر عرفات،كذلك،الزفزافي!!!!!!!!!لا مجال للمقارنة.
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24 - MOHAMMED MEKNOUNI الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:37
من الواجب على المواطن المغربي بل من اللازم عليه التشبت بالهوية المغربية.
عـــــــــــــــاش المـــــــــــغــــــــــــــــــــــرب و عــــــــــــــــاش مــــــــــــلكــــــــه.
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25 - زوز يصطاد السمك الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:38
تخليد ماذا واش هاذ الزفزافي خاصو العقل يخطط ويقرر بقالو غير التنفيذ بازززززززز.
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26 - مفسر الاحلام الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:39
قال الله سبحانه وتعالى باسم الله الرحمان الرحيم وتعاونواعلى البر والتقوى ولا تعاونواعلى الاثم والعدوان يبدو ان هناك مرتزقة شبكة انفصالية ضد المملكة السعيدة مرؤوسة من الجزائرالصعلوكة بسلاح الرشاوي لبث الفثنة بالبلاد
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27 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:40
الزفزافي مازال يعتقد انه اصبح زعيما يستطيع تحريك الجماهير مثل الخميني الذي كان يوجه من منفاه بباريس رسائل الى المتظاهرين لكن لو فكر قليلا لعرف مستواه و قسمته حينما تم اعتقاله هدات الاوضاع في الحسيمة و تنفس سكانها الصعداء بعد اعتقال رواد المقاهي و مستهلكي المخدرات و الشياشا في مقاهي الحسيمة حيث كان هو محرضهم و زعيمهم بمشاركة بعض الاطفال الابرياء.
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