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الرئيسية | مجتمع | برلمانيون يُحرجون الدكالي بفضح واقع مستعجلات مستشفيات المملكة

برلمانيون يُحرجون الدكالي بفضح واقع مستعجلات مستشفيات المملكة

برلمانيون يُحرجون الدكالي بفضح واقع مستعجلات مستشفيات المملكة
هسبريس - عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:10

وجه عدد من البرلمانيين انتقادات شديدة اللهجة إلى وزير الصحة، أنس الدكالي، بخصوص واقع قطاع الصحة بالمغرب، خصوصا في العالم القروي. وقال نائب برلماني إنه رصد "وجود مستعجلات استشفائية لا يُوجد فيها ولو طبيب واحد".

واعترف المسؤول الحكومي، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بوجود صعوبات تحول دون ولوج عدد من المواطنين إلى العلاج، لا سيما في العالم القروي، "وذلك بالرغم من تحسن مؤشرات الصحة في السنوات الأخيرة بالمغرب".

وأوضح الدكالي أن "هناك محددات اقتصادية واجتماعية تسهم في الفوارق الصحية متعلقة أساسا بالبنية التحتية في المناطق النائية، التي تعيق تواجد مؤسسات صحية واستقرار الأطر الصحية والأطباء في القرى".

محمد مبدع، رئيس الفريق الحركي، قال في سؤال موجه إلى الوزير الدكالي إن "حالة بعض مستشفيات المملكة مزرية جداً، وعلى سبيل المثال وجود مستشفى منذ عام 1970 يتوفر على طبيب واحد مخصص لحوالي 30 ألف نسمة".

وفي مدينة الفقيه بنصالح، أشار النائب البرلماني نفسه إلى الفراغ الطبي الذي تعيشه مستعجلات المنطقة، وقال: "الناس مرميين دايرين كسيدة ومني مشاو للمستعجلات ما جبرو تاواحد اللي يشوف من حالهم، ومشينا جبنا أطباء من القطاع الخاص باش يديرو مداومة في مستعجلات الدولة".

صحة المغاربة النفسية لا تبدو بخير أيضاً؛ إذ كشف الوزير عن أرقام مقلقة في هذا الجانب، وقال إن 26 في المائة من السكان يعانون الاكتئاب خلال حياتهم، و9 في المائة يعانون من اضطرابات القلق، بينما يعاني 5 في المائة من اضطرابات ذهنية، منهم نسبة 1 في المائة يعانون من مرض انفصام الشخصية "سكيزوفرينيا".

ولفت المسؤول ذاته إلى أن العرض الصحي في هذا المجال "غير كاف، ولكنه يتطور تدريجيا"، مشيرا إلى "تواجد 36 مؤسسة استشفائية بطاقة استيعابية تبلغ 2238 سريرا، و290 طبيبا نفسانيا بين العام والخاص، و1069 ممرضا".

ويعيش قطاع الصحة على وقع احتجاجات واضرابات متتالية، حيث أعلنت حركة الممرضين عن اضراب سيشل مستشفيات المملكة أواخر شهر أكتوبر الجاري وأواخر نونبر القادم. وفي سابقة من نوعها، أعلن أطباء القطاع الخاص عن خوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:46
je ne sais pas si je dois pleurer ou mourir de rire ou crier .trop d événement et du coq a l ane .des contradictions et des paradoxes qui ne se trouvent nul part .mais je pense que le ko est proche et sauve qui peut.
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0
2 - صاديق بن الصديق الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:46
التمويه السياسي نوام الحلوة عفوا نوام البرلمان صادقو بالاجماع على خوصصة تعليم وغلاء لولوج اليه وتامينه وتلاعب بالمطبوعات وبالاقلام ولفطوكوبي وخوصصة لمستشفيات وتلاعب الاطباء وبروفيسورات بنوار واغراق المريض بكثؤت الفوحوصات وتلحاليل ورديوهات لاثقال فاتوره وبيع المغاربه للوبي ولسماسره ولاربابا محطات طوطال شال وتلاعب سركة حليب جودة بالماء والغبرة وتلاعب شركات بيع الكهرماء بدعاير الاشطر ..هنا اسال اوزر وبرلمان وبنكران الم تيتحيو من شعترانكم ووعودكم وتحريضكم ايام كنتم متقمصين المعارضة المزيفه..وتستغبو وتستخمرو المغاربه بالدين ولمساجد وصدقه سريه ليلا نقوله وبكل صراحا الشعب..هظمت حقوقه ونظلاته وسينتظر صدقه سهريا من بنكران وبيادقه الدين يتمتعون بالحلوى وتعويضات ومتيازات وافخم سيارات ومجانيات محروقات
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3
3 - طبيب الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:47
المستشفيات ببلادي والاه ثم والله لا أتمنى ان يدخلها احد ولو كان عدو لانها مثل كوري الحمير وربما اكثر لا أطباء ولا ممرين ولا البنية تسمح ان يطلق عنها مستشفى بل مزبلة ومكان الاختلاسات واكل أموال الناس بالباطل من حارس البلاد الى اعلى موضف من طنجة الى الكويرة نفس الحالة والعيادات الخاصة بمثابة مجزرة كل من دخلها يطلبون منه إلقاء العملية وإلا سيموت خالا يكفي انني ذهبت مع ابي لإحداهما بطنجة فقيل لي علي ان ألقي العملية مع العلم ان ابي هو المريض وجهته بطنه وشرب شيء من العسل والحليب وشغب وهاهو حي يرزق
أخاذا طبيب ام نصاب
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4
4 - عبد الحق واك واك واك الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:49
وماذا عن مداشر مدينة الشاون في اسيفان اونان وعين حج,,,,,,ر. واقع يبعث عن الأسى تضاريس افغانية صعبة طقس اسكندنافي الاسكي في الشتاء .قلة الحال والمحال في ظل الخصاص في الموارد بكل أشكالها. ما ينطبق عن مداشر الشاون ينطبق عن مداشر تاونات وزان تطوان طنجة الحسيمة..... هذا غيض من فيض وما خفي كان اعظم. عظم الله أجركم في واقع صحي انتقل من السياسة الياسمينية "" الى
السياسة الوردية"" الي السياسة ""الدكالية.في عصر الباجدية الذي شعارهم المظلومية والبكائية والشعبوية........وكيت ليجات فيه واك واك ا الحق. ""
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3
5 - تارجيست والمستشفى المنسي الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:52
مستشفى تارجيست "خـَـاليِ خَاويِ وجَــاليِ"!

لهذا نناشد الوزير الصحة بزيارة رسمية إلى مستشفى تارجيست المدينة المعزولة المنسية المهجورة حالياً.

الله الوطن الملك.
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-2
6 - طالب الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:55
طبيب واحد فقط لكل عمالة أو اقليم ولكن في المقابل ألف بركاك ومقدم لكل حومة وقرية!!!!! عين ميكة حشومة عليكوم المسؤولين. راه بلادكم حتى نتوما واقيلا والله اعلم؟
علاش مكتقبلوش ولاد الشعب المتفوقين ف جامعات الطب؟؟ ولا باركا عليهوم البطالة ؟؟؟
علاش راميد قبل المستشفيات ؟؟
الوزراء ماشي فهاد الواقع راهوم فالمريخ !!!
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7 - ameur الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:56
الحلوة أو مادير. اتعدبتوا بزاف ارتاحوا ارتاحوا
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1
8 - جبلي ابن الجبل الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 22:02
يوجد مجموعة من الأطباء يرفضون العمل بالعالم القروي و عوض نقلهم الى المدن يجب فصلهم و طردهم لعدم الامتثال للواجب المهني و الانساني،علاش ما كيبغيوش يخدمو فجبل واش هادوك الناس ماشي بشر علاش التكبر من تواضع لله رفعه خصوصا و ان مهنة التطبيب تعتبر إنسانية قبل أن تكون مهنة من اجل كسب المال
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