المعاناة تصاحب مرتفقي مركز محاربة السل وأمراض التنفس في طنجة

هسبريس - عبد الواحد استيتو

يعيش مرتفقو مركز بوعراقية لمحاربة داء السل والأمراض التنفسية بمدينة طنجة معاناة متواصلة بسبب ما يعيشه المركز من مشاكلَ تتنوع وتتزايد دون محاولة إصلاحٍ يمكن أن تقّلل هذه المعاناة.

ويشتكي مرتفقو المركز من تراجع خدماته يوما بعد يوم، سواء من ناحية ظروف الاستقبال أو الاكتظاظ أو غياب التهوية داخل فضاءاته، مما يشكل خطرا على المرتفقين غير المصابين بداء السل، ويهددهم بالإصابة بالعدوى.

جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين نبّهت في بلاغ صادر عنها إلى قلة الأطباء وأطر التمريض وضعف الطاقة الاستيعابية، مما يجعل ساعات الانتظار تمتد إلى أكثر من سبع ساعات.

ويعود سبب هذه المدة الطويلة، وفق المصدر ذاته، إلى ضعف وتيرة الفحوصات بالنسبة إلى كل طبيب، "إذ لا يستقبل الطبيب المرضى إلا مرة واحدة في الأسبوع، مما يجعل عمله يمر في ظروف غير ملائمة، رغم أن المركز يحظى بزيارة ستة من الأطباء كل أسبوع".

وأشار محمد منصور، رئيس الرابطة ذاتها، في تصريح لهسبريس، إلى النقص الحاصل في أطر التمريض التي تشتغل بالمركز، و"التي لا يتجاوز عددها أربعة أفراد، بالرغم من الطابع الجهوي للمركز، الذي يستقبل المرضى القادمين من مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب تكرار الأعطاب التقنية لوسائل التشخيص".

وقال منصور إن هذا المركز "أصبح متجاوزا، مما يفرض العمل على افتتاح المركز الجديد المبرمج بالإقليم، والذي أصبح جاهزا منذ عدة شهور، ولا يزال إلى حد الساعة غير مفعل، كما يجهل سبب تأخر دخوله حيز الخدمة".

ودعا منصور إلى ضرورة خلق الظروف الملائمة من خلال العمل على إخضاع المركز لإصلاحات بنيوية وفق معايير السلامة الصحية، بدءا بتوفير التهوية، والإضاءة الطبيعية المرتبطة بأشعة الشمس، والرفع من وتيرة إجراء الفحوصات الطبية، كما طلب التعجيل بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع مجلس جهة طنجة تطوان، فيما يخص القيام ببعض الإصلاحات وتعزيز المركز بالطاقم المهني .

جدير بالذكر أن جريدة هسبريس الإلكترونية اتصلت بمندوبية وزارة الصحة بطنجة، التي وعدت بتقديم توضيحات في وقت لاحق، لكن ذلك لم يتحقق.