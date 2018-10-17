إضراب وطني يمسّ قطاع "الماء الشروب" بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 24 أكتوبر المقبل، تنديدا بـ"التعسفات النقابية التي تشهدها العديد من الفروع على الصعيد الوطني".

وطالبت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، "المدير العام بالإسراع في فتح حوار مسؤول مع النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع بخصوص ملفها المطلبي الشامل، ثم تمكين ممثلي المستخدمين من القيام بالأدوار المنوطة بهم".

ودعت الجامعة الوطنية، التي اختارت التصعيد، إلى صون حرمة المؤسسة العمومية ووقف "إملاءات" الحكومة التي تستهدف تجريد المناضلين من المسؤولية، مؤكدة على ضرورة إشراكها في كل شيء، بما في ذلك برنامج العقدة الجديد، لدرء الأخطار المحدقة بالمستخدمين والقطاع بأكمله.

وشددت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب على أهمية إشراكها في الحوار بخصوص ملف التقنيين، بالإضافة إلى تلبية المطالب المالية والإدارية للمستخدمين.

وطالبت النقابة ذاتها بـ"وقف المخططات الرامية إلى ضرب الطبيعة الصناعية والتجارية بالقطاع، عبر الشركات الجهوية متعددة التخصصات المرتبطة بالتوزيع، عبر التدبير المفوض لتحلية المياه وخوصصة المراكز، ثم التهييء لعملية إدماج المهام المشابهة لقطاعي الماء والكهرباء الضارة بمصير ومستقبل المستخدمين ومنشآت المكتب".