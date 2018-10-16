24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:18
|16:25
|18:57
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يطلق مشروعا لتقليص فاتورة الطاقة الكهربائية بالأحياء الجامعية
- أوجار: لا إصلاح دون ارتقاء القضاء .. ورقمنة المحاكم تدعم الشفافية
- مغربي يمثل المعاقين في مؤتمر السياحة ببروكسيل
- البـرلــمـانـيـون وغـريـّـبة
- سربة نسائية بسيدي قاسم
الزفزافي يدعو إلى تخليد ذكرى "سمّاك الحسيمة" عبر رسالة من السجن (5.00)
بنشماش يهزم الشيخي بفارق كبير ويفوز برئاسة مجلس المستشارين (5.00)
شبكة تنتقد "تأخر" تقرير وفيات الخُدّج .. ومسؤول يحتمي بالقضاء (5.00)
- النواب المغاربة يدينون استهداف البرلمان بعد حملة "الحلوى الملكية" - (238)
- بنكيران: العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة - (107)
- الحكومة تعكف على عرض جديد لتجاوز "بلوكاج" الحوار الاجتماعي - (93)
- قتلى وجرحى في انقلاب قطار ضواحي سلا .. جهود الإنقاذ مستمرّة - (90)
- الخليع: 6 قتلى و86 جريحا في انقلاب قطار بين سلا والقنيطرة - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وساطات تفلح في مغادرة عشرات المكفوفين لسطح مبنى وزارة التضامن
أفلحت وساطات حكومية وحقوقية في إقناع عدد من المكفوفين بمغادرة سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المتواجد بحي أكدال بالعاصمة الرباط، منتصف اليوم الثلاثاء، بعدما دشنوا اعتصاما هناك منذ السادس والعشرين من شتنبر الماضي.
وكان العشرات من المكفوفين الحاصلين على شهادات قرروا الاحتجاج قرب بوابة الوزارة وفوق سطحها طلباً للتوظيف المباشر في الوظيفة العمومية، وقد لقي عنصر منهم حتفه في السابع من أكتوبر الجاري بعد سقوطه من فوق المبنى.
وعقب هذا الحادث المؤلم، أجرى مسؤولون حكوميون حوارا مع المعنيين بالأمر عرف تقديم عروض بتشغيل بعض منهم في الوظيفة العمومية عن طريق المباراة، وإدماج عدد آخر في القطاع الخاص.
لكن هذا الحوار، الذي ضم ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن عدد من القطاعات الوزارية، لم يفلح في إقناع المكفوفين بالعدول عن اعتصامهم فوق مبنى الوزارة التي تشرف عليها بسيمة الحقاوي، بدعوى غياب ضمانات لتحقيق تلك العروض.
بعد ذلك، بادرت هيئات حقوقية إلى التفاوض مع المكفوفين لتجنب وقوع أي طارئ جديد للمعتصمين بسطح المبنى؛ الأمر الذي نجحت فيه بعدما أكدت الوزارة أن الحكومة عازمة على تنظيم مباريات خاصة بهذه الفئة نهاية السنة الجارية.
كما قام عدد من فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، أمس الثلاثاء، بالحديث مع المعتصمين بحضور الوزيرة بسيمة الحقاوي، وتدخل أيضا والي جهة الرباط مؤكدا وجود ضمانات حكومية بخصوص الوعود التي قدُمت للمعنيين بالأمر.