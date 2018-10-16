24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:18
|16:25
|18:57
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يطلق مشروعا لتقليص فاتورة الطاقة الكهربائية بالأحياء الجامعية
- أوجار: لا إصلاح دون ارتقاء القضاء .. ورقمنة المحاكم تدعم الشفافية
- مغربي يمثل المعاقين في مؤتمر السياحة ببروكسيل
- البـرلــمـانـيـون وغـريـّـبة
- سربة نسائية بسيدي قاسم
الزفزافي يدعو إلى تخليد ذكرى "سمّاك الحسيمة" عبر رسالة من السجن (5.00)
شبكة تنتقد "تأخر" تقرير وفيات الخُدّج .. ومسؤول يحتمي بالقضاء (5.00)
جماهير الرجاء تجذب العائلات بـ"شجّع فرقتك ومَا تخسّرش هضْرتك" (5.00)
- النواب المغاربة يدينون استهداف البرلمان بعد حملة "الحلوى الملكية" - (238)
- بنكيران: العدالة والتنمية هدية من الله إلى المغاربة - (107)
- الحكومة تعكف على عرض جديد لتجاوز "بلوكاج" الحوار الاجتماعي - (93)
- قتلى وجرحى في انقلاب قطار ضواحي سلا .. جهود الإنقاذ مستمرّة - (92)
- الخليع: 6 قتلى و86 جريحا في انقلاب قطار بين سلا والقنيطرة - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المستشفى العسكري يترقب زيارة ملكية لضحايا فاجعة قطار بوقنادل
استنفار أمني تعيشه جنبات المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، الذي استقبل العشرات من جرحى قطار بوقنادل، حيث من "المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس، برفقة مسؤولين في الدولة، بزيارة للمعطوبين الذين يتلقون علاجاتهم بالمستشفى"، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وقالت المصادر ذاتها إن "حافلتين محملتين برجال الشرطة جاءتا قبل قليل إلى جوار المستشفى، كما جرى المنع التام لأي حركة للسيارات في محيطه"، مضيفة أن "إجراءات صارمة طالت الراغبين في الدخول إلى المستشفى، في حين فرض على الصحافيين الإدلاء بتصريحات رسمية للتصوير من أجل الولوج".
وأردفت مصادر من داخل المستشفى العسكري أن "الأطباء أخبروا كذلك بزيارة مرتقبة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة أنس الدكالي"، لافتة إلى أن "المعطوبين ما يزالون يقبعون داخل المستشفى، ولن تعطى أية تفاصيل إضافية حول وضعيتهم وحالات الوفاة الجديدة حتى يؤذن بذلك".
وأكملت مصادر هسبريس بأن "مستعجلات المستشفى العسكري خصصت كاملة لضحايا قطار بوقنادل، في حين نقلت الحالات غير المعنية بحادث القطار صوب مستعجلات مستشفى السويسي".
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا استقبل أكثر من 100 مصاب منذ وقوع حادث انقلاب قطار ببوقنادل، فيما نقل مصابون آخرون على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بالرباط. وقال مصدر مسؤول إن عدد ضحايا انقلاب قطار بوقنادل بلغ سبعة قتلى، وحوالي 126 مصابا.
وأضافت المصادر ذاتها أن مستشفى مولاي عبد الله بسلا استقبل صبيحة اليوم خمس جثث لضحايا حادثة القطار، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج حوالي 100 شخص، مشيرة إلى أن مستشفى بوقنادل استقبل بدوره 26 مصابا قدمت لهم الإسعافات الأولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
L'ONCF s'est transformé en promoteur immobilier construisant des mall au lieu de faire des gares à l'ancienne et de s'occuper de la qualité des rails et des trains.
Et surtout écouter le citoyen qui vit le calvaire quotidiennement avec les trains de Lakhlie.
Bon entendeur
على اي يجب معرفة سبب الحادث و ان يتحمل وزير اللوجستيك مسؤوليته, لانه اكيد ضعف في لوجستيكو صيانة القطارات.
L'Etat est responsable de la mauvaise gestion des affaires et surtout de l'absence d'écoute des citoyens. Les problèmes sont connus et les responsables des ces problèmes sont clairement identifiés par la population, mais ce qui manque c'est la réactivité du Chef de l'Etat!!
نناشد ملك البلاد بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة سكك حديدية منذ زمن كان وعربات متآكلة..والشركة الوصية فدار غفلون تمرح في المداخيل الخيالية ولاتهتم لارواح المسافرين ! حسبنا الله ونعم الوكيل..ها العار راه مبقيناش حاملين نبقاو فهاد البلاد كل نهار مصيبة ..لاحول ولاقوة الا بالله