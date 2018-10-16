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المستشفى العسكري يترقب زيارة ملكية لضحايا فاجعة قطار بوقنادل

المستشفى العسكري يترقب زيارة ملكية لضحايا فاجعة قطار بوقنادل
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 17:15

استنفار أمني تعيشه جنبات المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، الذي استقبل العشرات من جرحى قطار بوقنادل، حيث من "المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس، برفقة مسؤولين في الدولة، بزيارة للمعطوبين الذين يتلقون علاجاتهم بالمستشفى"، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وقالت المصادر ذاتها إن "حافلتين محملتين برجال الشرطة جاءتا قبل قليل إلى جوار المستشفى، كما جرى المنع التام لأي حركة للسيارات في محيطه"، مضيفة أن "إجراءات صارمة طالت الراغبين في الدخول إلى المستشفى، في حين فرض على الصحافيين الإدلاء بتصريحات رسمية للتصوير من أجل الولوج".

وأردفت مصادر من داخل المستشفى العسكري أن "الأطباء أخبروا كذلك بزيارة مرتقبة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة أنس الدكالي"، لافتة إلى أن "المعطوبين ما يزالون يقبعون داخل المستشفى، ولن تعطى أية تفاصيل إضافية حول وضعيتهم وحالات الوفاة الجديدة حتى يؤذن بذلك".

وأكملت مصادر هسبريس بأن "مستعجلات المستشفى العسكري خصصت كاملة لضحايا قطار بوقنادل، في حين نقلت الحالات غير المعنية بحادث القطار صوب مستعجلات مستشفى السويسي".

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر طبية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا استقبل أكثر من 100 مصاب منذ وقوع حادث انقلاب قطار ببوقنادل، فيما نقل مصابون آخرون على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بالرباط. وقال مصدر مسؤول إن عدد ضحايا انقلاب قطار بوقنادل بلغ سبعة قتلى، وحوالي 126 مصابا.

وأضافت المصادر ذاتها أن مستشفى مولاي عبد الله بسلا استقبل صبيحة اليوم خمس جثث لضحايا حادثة القطار، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج حوالي 100 شخص، مشيرة إلى أن مستشفى بوقنادل استقبل بدوره 26 مصابا قدمت لهم الإسعافات الأولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - اعصيم سمير الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 17:34
رحم الله اخوتنا واخواتنا واسكنهم الله العلي القدير فسيح جناته رفقة الشهداء والصدقين.والهم ذويهم الصبر والسلوان.وملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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-38
2 - Hamada الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 17:41
Un accident qui altère la notoriété du chef de l'Etat et de la façon dont le Maroc est géré.
L'ONCF s'est transformé en promoteur immobilier construisant des mall au lieu de faire des gares à l'ancienne et de s'occuper de la qualité des rails et des trains.
Et surtout écouter le citoyen qui vit le calvaire quotidiennement avec les trains de Lakhlie.
Bon entendeur
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30
3 - Peace الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 17:42
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم, حفظ الله ملانا امير الؤمنين جللة الملك سيدي محمد السادس و ممتنين له على هذه الالتفاتة الملكية السامية.

على اي يجب معرفة سبب الحادث و ان يتحمل وزير اللوجستيك مسؤوليته, لانه اكيد ضعف في لوجستيكو صيانة القطارات.
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-72
4 - حاميدو الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 17:48
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه اللهم اشمل برحمتك الواسعة الضحايا و عجل بالشفاء لاخواننا المصابين ولا حول ولا قوة الا بالله.
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47
5 - rodeo الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 17:48
سكك حديدية مهترئة و عربات قطار في حالة يرثى لها و النتيجة قتلى وجرحى حادث كهذا يجب أن يساءل وزير التجهيز والنقل عنه و إن لم يجد أجوبة تشفي الغليل فليستقيييييييييييييييل
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48
6 - مغربي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 17:49
اللهم دم الصحة و السلامة و العز و النصر و التمكين و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق على ملكنا المفدى باستمرار يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة المغرب بالسراء و الضراء وبشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
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-31
7 - الغريب الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 17:54
نريد المحاسبه من الملك للمسؤلين حيت رجعنا لعصر الظلمات المفسدين كثروا من شوهه ديال الحلوه خرجات شوهه اخرى الله يرحم الموتى
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19
8 - Wislani الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 17:57
لا تدري نفس بأي ارض تموت **...أدوا تذكرة السفر الى الدار الآخرة.**(.وهم في غفلة راكبون حتى جاء القدر المعلوم .).اللهم اغفر لهم وارحمهم وارزقهم جنة الفردوس واشف جميع المرضى برحمتك يا ارحم الراحمين..
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20
9 - عبد السلام اطراشلي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 17:57
تعازينا في الذين قضوا ونطلب لهم الرحمة والصبر لذويهم وللجرحى الشفاء العاجل.
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8
10 - vérité الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:00
Tout d abord je présente mes condoléances au parents des victimes. Franchement je ne suis pas surpris de cette tragédie par rapport á l état catastrophique des rails et des vagons qui roulent depuis l indépendance . Comme toujours les victimes sont toujours les pauvres marocains parce que les responsables n auserai jamais prendre le train pr naviguer de ville en ville.
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6
11 - Hamada الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:03
La catastrophe du train du à l'absence totale de la responsabilité pour servir les citoyens marocains et la manque de suivi risque de toucher tous les secteurs mal gérés (RAM, IRAC, ALEM, CDG, CIH, etc.)
L'Etat est responsable de la mauvaise gestion des affaires et surtout de l'absence d'écoute des citoyens. Les problèmes sont connus et les responsables des ces problèmes sont clairement identifiés par la population, mais ce qui manque c'est la réactivité du Chef de l'Etat!!
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6
12 - ترادفت النوائب الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:15
ماذا جرى لك يا بلادي الحبيبة ؟ هل أصبت بضربة عين سوء ؟ ترادفت النوائب و الفاجعات من كل جانب ، كارثة تنسينا فيما قبلها، بالأمس فتاة الزورق و الكاريانات والحلوى واليوم قطار، اللهم ألهم الصبر والسلوان لأقرباء الموتى واشفي الجرحى شفاءا عاجلا لا يغادر سقما .
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4
13 - ام ندى والبنون الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:19
رحمة الله على الموتى والصبر لذويهم والشفاء العاجل للجرحى ..
نناشد ملك البلاد بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة سكك حديدية منذ زمن كان وعربات متآكلة..والشركة الوصية فدار غفلون تمرح في المداخيل الخيالية ولاتهتم لارواح المسافرين ! حسبنا الله ونعم الوكيل..ها العار راه مبقيناش حاملين نبقاو فهاد البلاد كل نهار مصيبة ..لاحول ولاقوة الا بالله
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3
14 - مواطن الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 18:23
ان لله وان اليه راجعون، تغمض الله المتوفين برحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم دويهم الصبر والسلوان. أما في ما يخص الجرحى والمصابين فندعوا لهم العلي القدير أن يشفيهم ويمتعهم بكامل صحتهم في أقرب الآجال.
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