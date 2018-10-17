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الرئيسية | مجتمع | ألم الفراق يخيم على جنازة "الممرض الشاب" ضحية "قطار بوقنادل"‎

ألم الفراق يخيم على جنازة "الممرض الشاب" ضحية "قطار بوقنادل"‎

ألم الفراق يخيم على جنازة "الممرض الشاب" ضحية "قطار بوقنادل"‎
عبد السلام الشامخ من سيدي سليمان (صور: سهيل الرميدي)
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:20

معالم الحزنِ باديةٌ من بعيدٍ في هذا الزُقاق الضيّق الذي يقطعُ مقطعاً طرقياً رئيسيا وسط شارع السلام بمدينة سيدي سليمان، حيث انتصب أمام بيت "خليل.ح" سرادق عزاء خصص لاستقبال أصدقاء وأهل الممرض الشاب الذي راح ضحية حادث انقلاب "قطار بوقنادل"، الذي لم تنكشف بعد تفاصيل خيوطه المتشابكة.

على بُعد أمتار قليلة عن المكان، اختار الأب المفجوع بفراق ابنه الذي لم يتجاوز بعد ربيعه الواحد والعشرين أن يغوص في صمت أبدي تختلجه بين الفينة والأخرى طبقات سميكة من الحسرة البادية على محياه، فالخبر لم يعد سرا يكتنزه في قلبه، بل صار على لسان كل ساكني المدينة الواقعة غرب المملكة. وأنت تقترب من البيت المتواضع، تتراءى أمامك جموع من أفراد القوات المساعدة، قدموا لمد يد العون للأسرة المكلومة.

بصعوبة بالغة، يحكي أخ الضحية لهسبريس، وهو شاب في عقده الثاني، كيف تلقى خبر وفاة أخيه خليل قائلا: "أخي كان عائدا من الرباط بعدما حضر حفل تعيينه ممرضا في مشفى سيدي سليمان..امتطى القطار عند حدود الساعة العاشرة صباحا، قبل أن نتوصل بخبر وفاته في الحادث المفجع الذي وقع على بعد 20 كلم من مدينة القنيطرة"، مضيفا وعلامات الحسرة بادية على محياه: "تأكدنا أن أخانا كان من بين الضحايا، إذ قام وفد من العائلة بزيارة مستودع الأموات بسلا للتعرف على جثته".

الشاب العشريني كان يقف بقرب منزل العائلة، يتحدث لهسبريس بصعوبة بالغة، فوقع الصدمة مازال باديا عليه، موردا: "نحس بحسرة كبيرة كما لو أن أخانا اختطف منا..لا نستطيع تصديق الأمر، فأخي كان مفعما بالحيوية والأحلام وعمره لا يتجاوز الواحدة العشرين، وكان يبحث عن مستقبله داخل وطنه وفِي لحظة فارقة خطف منا (...) هذا حادث مؤلم ومن الصعب تقبله".

وطالب أخ الضحية السلطات بكشف نتائج التحقيق في وفاة خليل، موردا: "باش نعرفو شنو وقع بالضبط، مع محاسبة كل المتورطين في هذا الحادث المفجع الذي خلف حالة من الأسى في نفوسنا جميعا".

من جانبه، صرح خال الضحية لجريدة هسبريس قائلا: "ولدنا مات صغير.. كان غادي يكون ممرض هنا في سيدي سليمان..الدري كان متفوقا وخلوقا وحصل على أعلى معدل وتم تعيينه في منطقته".

وبحسرة كبيرة يتابع خال الضحية: "خليل قضى ليلة أول أمس في الرباط، وفِي صبيحة أمس اتصل بأخيه وأخبره بأنه سيركب القطار وأنه سيكون في سيدي سليمان بعد ساعة ونصف، قبل أن نفاجأ بخبر وفاته داخل القطار الذي كان يقله إلينا".

وبمرارة بادية يحكي الخال المفجوع بفراق المرحوم: "لقد كان شابا متدينا وخلوقا، أكمل دراساته العليا في التمريض بالقنيطرة وحاز على نقطة عالية وكان من بين الأوائل في دفعته..لكن الله بغاه ومخدم حتى نهار"، قبل أن يتحدث عن ظروف تسليم الجثة قائلا: "الأمور كانت مزيانة، ومرت في ظروف جيدة، حيت جاء وكيل الملك من القصر ومد لنا يد العون".

شهادة أخرى لم تكن استثناء حصلت عليها هسبريس من أحد أصدقاء الضحية، ويتعلق الأمر بنبيل (22 سنة)، صديق دراسة خليل الحجوجي؛ يقول والدموع تنهمر من مقلتيه: "كان إنسانا طيبا صبورا يحب الخير ويجري وراءه..الحادث شكل لنا صدمة، ولم أتستوعب بعد هل فعلا رحل خليل"، مردفا: "علاقتي به كانت طيبة..كان من خيرة الطلبة، وحتى في مباراة التمريض حاز على الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني، ما مكنه من نيل احترام كل زملائه في الفصل والدراسة".

وفِي سياق ذي صلة، يحكي صديق طفولة خليل لهسبريس أن "المرحوم كان حاملا لكتاب الله، متفوقا في دراسته، حفظ القران باللوح في مسجد "البام" القريب من حي السلام"، وزاد: "الفقيد عاش حياة متواضعة وقضى معي السنوات الأولى من دراسته الجامعية في الغرفة نفسها..لقد كان طيبا وخلوقا".

حري بالذكر أن جنازة الفقيد ستقام بمسجد السلام بمدينة سيدي سليمان بعد صلاة الظهر، بحضور أفراد من قوات الأمن والقوات المساعدة وعدد من أفراد عائلته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ahmed الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:33
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته برحمتك يا ارحم الراحمين وازرق أهله الصبر و السلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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2 - ALI الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:33
لماذا عندما تقع الكارثة المسؤولون المغاربة يتهربون من المسؤولية؟؟؟؟؟ يكذبون وينفون؟؟؟؟؟ أين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟ لو وقع الحادث في دولة أوربية تحترم الشعب وتحترم نفسها لقدم المذير العام للسكك الحديدية المميتة إستقالته؟؟
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3 - Lalla leila الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:37
اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً. اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته. اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب. اللهمّ اّنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النار
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4 - Youness الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:37
رحمك الله واسكنك فسيح جنانك يا بني نعزي والديك وعائلتك..ونطلب الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ..لاحول ولا قوة الا بالله..ياحامل القرآن ....ستأخد والديك معك إلى الجنان
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5 - أبو علاء الدين الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:38
رحمه الله واسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان
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6 - يونس بوگرين الزهاني USA الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:40
‫ ⁦‪رحم الله الفقيد ابن مدينتي سيدي سليمان وانا لله وانا اليه راجعون، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ونسأل الله أن يلهم عائلته الصبر والسلوان. ‬
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7 - عبدو الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:42
الله يرحمو رحمة الأبرار ويسكن فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين
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8 - مغربي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:42
كان الله في عون والديه و أهله لحرقة فراقه هو و من توفو في الحادث و دنوبهوم على اللي كان السبب في الكارثة. براعم الوطن تطفأ غير هكداك...
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9 - sani الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:44
إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم ارحمه و اغفر له ، بقا فيا بزاف و كأنني كنعرفوا الحياة قصيرة و ما دايماش الله يهدينا و صافي ، الله يصبر اهلو و حبابوا ، إن شاء الله مكانوا فالجنة
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