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الرئيسية | مجتمع | قضاة العالم يثيرون "الابتزاز الجنسي" في مؤتمر دولي بمراكش

قضاة العالم يثيرون "الابتزاز الجنسي" في مؤتمر دولي بمراكش

قضاة العالم يثيرون "الابتزاز الجنسي" في مؤتمر دولي بمراكش
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 17:20

خيّمت قضية الابتزاز الجنسي في سلك القضاء، الذي يؤثر على استقلالية السلطة القضائية، على النقاش داخل أروقة المؤتمر الدولي للقضاة المنعقد بمراكش.

وعرفت جلسة اليوم الأربعاء نقاشا حول قضايا الابتزاز الجنسي، الذي أكدت رئيسة الجمعية الدولية للقاضيات، فينيسا رويز، وجوده في القطاع.

وقالت فينيسا رويز: "هناك ابتزاز جنسي لم يعد مخفيا على أحد"، مضيفة في مداخلتها أن "الجنس حاضر مقابل الحصول على امتيازات وأحكام قضائية".

واستدلت رئيسة الجمعية الدولية للقاضيات على كلامها ببعض الحالات؛ منها أن قاضيا بإحدى الولايات الأمريكية طلب من متهمة الحصول على صور لها وهي عارية مقابل نطقه بحكم لصالحها، وقاض آخر طلب مقابلا جنسيا من سيدة كي تحصل على حق اللجوء في دولة كندا.

وأوضحت المتحدثة نفسها، بحضور عدد من الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة مغاربة وعرب وأجانب، أن الدراسات أظهرت أن هناك اختلافات كبيرة متعلقة بالنوع؛ ذلك أن "العديد من النساء منحن مجموعة من الفوائد الجنسية للحصول على مقابل بالقضاء".

وعلى ضوء ذلك، دعت القاضية رويز إلى "ضرورة القيام بتكوينات، لأن هذا الأمر المتعلق بالابتزاز الجنسي حاضر في القضاء"، معتبرة أن "هناك عملا كبيرا وجبارا ينتظرنا لاستعادة ثقة الجمهور في استقلالية القضاء، ويجب أن تتقوى سلطة القضاء في ظل هذه التغيرات العالمية والنزعات الديكتاتورية والاستبداد".

كما شددت على أن تواجد النساء القاضيات بهذا القطاع "سيمكن من تقويم النظام القضائي، ونحن في جمعية النساء القاضيات الدولية مستعدون لتحقيق هذا العمل السامي".

بدوره، رئيس الاتحاد الدولي للقضاة طوني باكون، الذي تم انتخابه يوم أمس الثلاثاء، دعا إلى "ضرورة ترشح النساء القاضيات للمسؤولية لمحاربة العديد من الطابوهات وتحسين صورة القطاع"، معتبرا أن "دور النساء مهم، وهي فرصة لإعادة النظر في النوع الاجتماعي"، واصفا الابتزاز بأنه "نوع من أنواع الفساد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ولد حميدو الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 17:36
و يقولون بأن الدول الغربية عندها النزاهة في أحكام القضاء
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4
2 - ايت الراصد:المهاجر الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 17:40
الابتزاز الجنسي حاضر بقوة في حقل القضاء خاصة في الدول الاستبدادية والتي تغيب عنها العدالة الحقيقية وتحضر العدالة الشكلية للاستهلاك في المؤتمرات الدولية كما يقع الان في مراكش...ولابد من التركيز على تصريح رئيسة الجمعية الدولية للقاضيات ،فينيسيا والتي اكدت على "ضرورة القيام بتكوينات، لأن هذا الأمر المتعلق بالابتزاز الجنسي حاضر في القضاء"، معتبرة أن "هناك عملا كبيرا وجبارا ينتظرنا لاستعادة ثقة الجمهور في استقلالية القضاء، ويجب أن تتقوى سلطة القضاء في ظل هذه التغيرات العالمية والنزعات الديكتاتورية والاستبداد"....
باختصار هل يمكن ان يحدث التغيير بالمغرب في حقل القضاء اذا كان غير مستقل وتابع لسلطة التعليمات ... ؟!؟
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3 - صديق ابن صاديق الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 17:41
ومادا عن لبتزاز حكومه بنكران لعقماني الزيادات المتتاليع في ثمن لغزوال بعض فضيحة حلوى لبرلمان شعب لاهوه بالحلوى وثم تمرير دزيادت 70سنتم من محطات ندتوزيع شال افريقيا الوبيا اينهم المقاطعون حليب سنترال اين امصفقين ومؤيدين احزاب الاخوان ماء العينين اجرته تعويضاته وصلت الى 17مليون ينتم ضمنت منصب لزوجها ساءق سابقا ضحتو على حلوت لبرلمان بنكران ولاداله لاتنميه هجراتو ليكم بزيادات توظيفات تعينات وشعب يؤدي فاتورات قاطعو حليب جوده وسال وطوطال هم المبادرين الاولين في زيادت 79سنتم يعني بنكران حقق انتقامه من شعب برميل لغزوال ثمنه عالميا لايتجاوز 77دولار ولمغاربه يشترونه يقمن 170دولار لان لتر اصبح بمحطات شال طوطال اولييا وكنوس ب10.70درهم اين جمابت المستهلك اين المحىظين على مقاطعه افريقيا وحليب سنترال بينو لي بانكم ليس من عباد حزب بنكران واعملو حملة مقاطعه سال طوطال اةليبيا وحليب جوده صاحب الماء ولغبره
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4 - رضى الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 18:13
واخيرا....في 2018 يشهدون أن هناك ابتزاز جنسي...وهدا هو أخطر الأسلحة على الإطلاق وفي جميع الميادين وخاصة في الدول المتخلفة التي يتم فيها الكتمان والتستر على كل شيء... في الكليات و الشركات و الإدارات ووو..!!! سبحان الله لو لم تكن الواقعة في امريكا وكندا لما ضهرت الحقيقة وناقشت في ورشة عالمية يحضرها قضاة ... العالم يعرف أن كل شيء يسير اما بالجنس أو النقود الامارحم ربك! القضاة آخر من يعلم...أغبياء!!! والحل في نظرهم هو توضيف القضايات محل القاضيين المدنبين...
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5 - شاكر الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 18:16
العالم بدأ يقترب من هدف وجود الانسان على الارض.
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