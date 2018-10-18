مطالب بتسريع التحقيق في "الاستعباد الجنسي" لعاملات "الفراولة"

هسبريس- مصطفى شاكري

دقت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية ناقوس الخطر بخصوص ما تتعرض له بعض العاملات المغربيات الموسميات في حقول "الفراولة" ببعض المناطق الإسبانية، وتحديدا بمنطقة هويلفا، من اعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان، داعية الحكومة إلى تسريع وتيرة التحقيق، الذي باشرته منذ مدة بتنسيق مع السلطات الإسبانية.

وانتقدت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها صباح اليوم تحت عنوان "مذكرة ترافعية حول تعزيز شروط الوقاية القبلية والحماية الحقوقية للعاملات الموسميات بحقول التوت بمنطقة هويلفا الإسبانية"، عملية اختيار العاملات التي تخضع لمعايير تمييزية بين النساء.

وأوضحت الهيئة، في المذكرة الترافعية التي قدمتها إلى السلطات، أن "عقود العمل تنص على ضرورة اختيار النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و45 سنة، إلى جانب الأرامل والمطلقات والمتزوجات، اللواتي لهن أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، باعتبارها ضمانة لعودتهن إلى بلدهن الأصلي عند الانتهاء من العمل".

وأكدت الهيئة أن "نسبة كبيرة من العاملات الموسميات يوجدن في وضعية الفقر والهشاشة، كما يعانين من الأمية والجهل بحقوقهن"، مبرزة أنهن يشتغلن في ظل إطار قانوني لا يوفر لهن الحماية الكافية، من قبيل عقود العمل باللغة الإسبانية، وعدم ترجمتها، ولا يتم منحهن نسخا منها، بالإضافة إلى أنها لا تتضمن تاريخ الانتهاء من العمل.

وأشارت التنسيقية ذاتها إلى ضعف التأطير والمواكبة للعاملات، وتعرض العديد منهن للاعتداءات الجنسية والتحرش، والتعنيف بمختلف أشكاله، فضلا عن مصادرة جوازات سفرهن من قبل أرباب العمل بحجة تفادي ضياعها، وهو ما يعد تقييدا لحرية التنقل، تضيف التنسيقية، التي طالبت بإعادة النظر في عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملات، بما يضمن الكرامة والعمل اللائق وفق الشروط والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما طالبت التنسيقية في مذكرتها الترافعية، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، بإشراك الجمعيات والنقابات في مختلف مراحل العملية، بدءا بالإعلان والانتقاء والمواكبة والتوظيف والتتبع والتقييم، زيادة على تقديم المعلومات الكافية للعاملات المهاجرات حول حقوقهن، التي يكفلها القانون الإسباني والاتفاقيات الدولية.

وأكدت المذكرة الترافعية على تمكين العاملات الموسميات من نسخة من عقود العمل، وترجمتها إلى اللغة العربية وشرح مقتضياتها، علاوة على تنظيم حملات التحسيس والتدريب، سعيا إلى إدماجهن الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب بعد عودتهن.

ونبهت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية إلى أوضاع الحيف والهشاشة، التي توجد فيها العاملات الزراعيات بالمغرب، مثل العرائش وشتوكة آيت باها والحاجب والغرب.

في المقابل، أوصت الهيئة السلطات الإسبانية بالوقوف على ظروف اشتغال العاملات الموسميات، اللواتي قدرّ عددهن السنة الماضية بـ 15 ألف عاملة، عبر تكثيف حملات تفتيش الضيعات الزراعية، وخلق آلية إنذار معلوماتية أو عبر الهاتف لتلقي الشكايات، فضلا عن إعفائهن من رسوم التأشيرة والسكن والتنقل.

ولفتت هيئة التنسيق الوطنية انتباه الاتحاد الأوربي بخصوص الموضوع، داعية إياه إلى تتبع وتقييم وتقديم الدعم المالي والتقني لإجراءات تعزيز ضمانات احترام حقوق العاملات الموسميات، وكذلك احترام حقوق الإنسان ومبادئ المعاملة وعدم التمييز في سياسة الهجرة.

واشتكت بعض عاملات "الفراولة"، خلال شهاداتهن في الندوة الصحافية، من قسوة ظروف العمل، والاقتطاعات التي تهم الكراء والتنقل والمواد الغذائية، وكثرة ساعات العمل في اليوم مقابل انخفاض الأجور، وعدم تعويضهن في الساعات الإضافية.

يشار إلى أن هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية، التي سهرت على إعداد وتقديم المذكرة الترافعية، تضم الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وجسور ملتقى النساء المغربيات، وفدرالية رابطة حقوق النساء، واتحاد العمل النسائي.