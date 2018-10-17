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الرئيسية | مجتمع | اعمارة يُكسّر صمت الحكومة ويعد بمعالجة اختلالات "فاجعة بوقنادل"

اعمارة يُكسّر صمت الحكومة ويعد بمعالجة اختلالات "فاجعة بوقنادل"

اعمارة يُكسّر صمت الحكومة ويعد بمعالجة اختلالات "فاجعة بوقنادل"
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:00

في أول تعليق له على حادثة انقلاب "قطار بوقنادل"، التي راح ضحيتها سبعة قتلى وإصابة حوالي 125 شخصا بجروح، قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، إن التحقيق الجاري من قبل الجهات المختصة سيسمح بمعالجة الاختلالات التي سيتم كشفها بعد انتهاء التحري والبحث.

وجواباً عن سؤال يتعلق بالمجهودات التي تقوم بها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في قطاع السكك الحديدية والنقل السككي من أجل تفادي وقوع مثل هذه الكوارث، قال المسؤول الحكومي، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن تطوير قطاع السكك الحديدية في المغرب يتم عن طريق المخطط السككي المغربي 2040، مضيفا أن هذا المخطط يتم تنزيله عن طريق مقتضيات برامج تعاقدية مع الدولة على رأس كل خمس سنوات.

وأوضح الوزير اعمارة، في تصريحه، أن آخر مقتضيات البرنامج التعاقدي انتهى سنة 2015، مشيرا إلى أن وزارته تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على برنامج جديد يمتد إلى خمس سنوات أخرى.

وتابع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن البرنامج المرتقب يتضمن استثمارات في البنية التحتية وعمليات الاستغلال والتثمين، بالإضافة إلى الموارد البشرية والوقاية والحكامة وتطوير التجهيزات الأساسية والمعدات المتحركة. وأضاف أن المخطط الجديد يتضمن أيضاً مشروع خط القطار فائق السرعة (تيجيفي).

وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للانتقال إلى مكان الحادث من أجل السهر على عملية نقل المصابين إلى المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط لتلقي العلاجات الضرورية.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة، التي أدت إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين الرباط والقنيطرة بمنطقة بوقنادل.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، توصلت به هسبريس، بأن مصالح الدرك الملكي ستستمع إلى كافة الشهود، وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة بغية ترتيب الآثار القانونية الواجبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - ربط المسؤولية بالمحاسبة الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:14
بدون كلام يجب اقالته اولا مع الوزير المنتدب المكلف بالنقل ومدير السكك الحديدية و تقديهم رهن المحاسبة والتحقيق.

هذا في الدول المسؤولة عندنا الواقع مؤلم وفاجعة تنسيك في فاجعة لا احد يحاسب
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53
2 - nadia الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:17
l oncf consacre tout les efforts au profit du TGV et on a oublié le plus important : un train de qualité pour le peuple
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29
3 - مقاطع الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:18
تحقيق وراء تحقيق اختلالات وراء اختلالات اين الكل من هدا تحقيق في وفات الزايدي و بها والان تحقيق في فاجعة القطار اي فتح تحقيق حتى ينسى الشعب التحقيق او ضهور فاجعة اخرى لتنسي الشعب في التحقيق الدي فتح منقبل لا ثقة في الحكومة والدولة بصفة خاصة البلد اصبح مثل سوريا
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29
4 - Abbou الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:19
You must be shame of yourself minister of transport and water
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12
5 - يطو الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:20
كما يقول الثمل المغربي البكاء مور الميت خسارة.ما الفائدة من بحثكم الان هل سيرد الارواح التي فقدناها ام سيرجع الاطراف المبثورة لاصحابها؟
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19
6 - Mohamed Bellahsen الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:20
J'insiste, Monsieur le Ministre, sur l'importance de l’œil neuf pour lutter contre l'improvisation et de là atténuer les risques d'accidents graves
Sachez, Monsieur le Ministre, que la réputation de non-qualité se manifeste rapidement et s'efface difficilement
Bon courage Monsieur le Ministre
Merci Hespress voie ferrée sans aiguillage préjudiciable à la bonne communication qui se veut constructive
Belle soirée à toutes et à tous
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1
7 - الشعب يريد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:22
لا نريد معالجة إختلالات .
الشعب يريد ربط المسؤولية بالمحاسبة
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24
8 - Sky fall الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:23
و كم من وعد و عهد اعطيتموه، و ااحالة لا زالت على حالها، بل و أسوأ.
التصريح للي خاص يكسر بيه معالي الوزير الصمت ديال الحكومة هو تقديم الاستقالة الفورية.
#...تطوير قطاع السكك الحديدية في المغرب يتم عن طريق المخطط السككي المغربي 2040، مضيفا أن هذا المخطط يتم تنزيله عن طريق مقتضيات برامج تعاقدية مع الدولة على رأس كل خمس سنوات.

وأوضح الوزير اعمارة، في تصريحه، أن آخر مقتضيات البرنامج التعاقدي انتهى سنة 2015، مشيرا إلى أن وزارته تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على برنامج جديد يمتد إلى خمس سنوات أخرى.#
من 2015 و نحن على ابواب 2019.
يالاه طفات عليكوم الشمعة.
اللهم أخرجنا منها و إن عدنا فإنا من الظالمين.
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14
9 - البرنس الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:24
أستقل و أحفظ ماء وجهك و كن رجلا ثم تحمل مسؤوليتك، نريد المحاسبة
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15
10 - أبو سعد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:25
من المؤسف أن لا تعلن السلطات العليا في المغرب عن ثلاثة أيام على الأقل حدادا وطنيا على ضحايا هذا الحادث المأساوي. هل المواطنون المغاربة ليس لهم الحق في الحزن على إخوانهم الذين فارقوا الحياة في الكوارث والمآسي ؟ هل نحن مواطنون من الدرجة الثانية ؟ على المغاربة أن يعلنوا حدادا وطنيا شعبيا على الضحايا ويناضلوا من أجل استئصال جميع الأعراف المخزنية العتيقة الحاطة من كرامة المواطنين المغاربة والتي تتناقض مع الدعوة إلى الحداثة وتبني حقوق الإنسان.
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20
11 - ......وووووو الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:29
# وأوضح الوزير اعمارة، في تصريحه، أن آخر مقتضيات البرنامج التعاقدي انتهى سنة 2015، مشيرا إلى أن وزارته تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على برنامج جديد يمتد إلى خمس سنوات أخرى #
مند 2015 الي نهاية 2018 والوزارة تضع اللمسات الأخيرة على برنامج جديد لمدة 5 سنوات.
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9
12 - حسين عمري الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:32
الوزير واثق من نفسه ان التحقيق المفتوح لن يحمله المسؤولية ويضطر للاستقالة..اذن هو باق. اما التحقيق فسيجدد الاختلالات لاغير ،دون تحديد المسؤولية التقتية والمسؤولين ومحاسبتهم .....انه العبث في بلاد العبث ...
.
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6
13 - hamid الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:35
لحد الساعة لم نسمع عن الإجراءات العقابية في حق كل من له السبب سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة في هذه الفاجعة. فنخاف أن يتم تحميل المسؤولية للسائق لأنه فقد في هذا الحادث ويدفن معه سر الفاجعة.
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5
14 - مواطن من درجة الأولى الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:36
حكومة صامة دائما لا تتحرك إلا بأوامر مجهولة لا نعلم نحن ابناء الشعب من يحكمنا في الحقيقة.
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3
15 - omar الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:39
الحكومة الحالية لم تستطع تحقيق انتظارات المواطنين وزادت أكثر من محن المغاربة بالزيادة في اسعار العديد من المواد الأساسية.حكومة ميؤوس من عطائها.
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3
16 - الوجدي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:43
يا سيدي هداك التيجيفي غير وخروه حتى الى 2025
ركبت القطار البارحة المتوجه من طنجة الى الرباط ، كان القطار يفوق السرعة التي تتحملها السكك الحديدية في المغرب، و كان القطار كانك في علبة قزديرية رغم انني كنت في الدرجة الأولى ، و الله حتى تحشم ، قطار اكثر من اربعين سنة و مازال فوق السكة ، مراحضه خير شاهد عليه، حفرة !

في تلك الفترة كانت الشتاء خيط من السماء، و قلت مع نفسي ،الله يحفظنا من شي حادثه ، ارتكبني الخوف،
فجاة اتصفح الأخبار في الحادية عشر و النصف، حادثة فيهل موتى و جرحى ....

الا بالله عليك أيها الوزير، نحن نفكر الا اذا وقعت الحادثة
نزين الأرصفة ، الطرقات الا عندما تكون زيارة ملكية ؟

وعجيب وغريب امورنا، لم نرتقي بعد الى شكل الانسان العادي،

ما زلنا شعب لقوالب و التحرميات على جميع المستويات

الكل يريد ان يغادر البلد ، الغني و الفقير ، ما السبب ؟
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8
17 - Abdou الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:47
واش هد الناس مكيحشموش باقي كيهضر على 2040 خدي نديرو خدي...كثرت الكلام وسيدي قدم استقالتك بعد رَآه الدول لي متقدمة اول حاجة كيديرو هي الاستقالة وخا معندو دخل فالحادثة
الله أهديكم اها القوم لي مكيحشمش
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5
18 - aminofis الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:49
<وأوضح الوزير اعمارة، في تصريحه، أن آخر مقتضيات البرنامج التعاقدي انتهى سنة 2015، مشيرا إلى أن وزارته تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على برنامج جديد يمتد إلى خمس سنوات أخرى>...يعني 3 سنوات من 2015الى 2018 بدون برنامج. 3 سنوات من التأخير في تنزيل برنامج التاهيل . من يتحمل المسؤولية ؟
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