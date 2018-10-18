جمعية تراسل النباوي للبت في اغتصاب معاق

هسبريس - نورالدين إكجان

بعد شهور من "فضيحة اغتصاب طفل داخل مخيم صيفي بمدينة سلا"، قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، بـ"مراسلة النيابة العامة في شخص الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة من أجل إحالة ملف قضية الطفل الذي يعاني من إعاقة، واغتصب داخل مخيم نظمه مركز محمد السادس بمدينة سلا في الفترة بين 22 و28 يونيو 2018 على محكمة الاستئناف بمراكش بحكم تواجد المتهم على ترابها".

وأوضح فرع الجمعية بوجدة، في بلاغ له، أنه "سيتابع ملف الطفل المدعو محمد حمزاوي المصاب بـ"التثلث الصبغي"، إلى غاية توقيف المتهم عن العمل بمركز مراكش، وإحالته على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع"، مضيفا أنه ما زال يتساءل عن أسباب عدم تحريك المتابعة في حق المتهم إلى حدود الآن.

وطالب فرع الجمعية "كافة الجهات ذات الصلة بتحمل مسؤوليتها، واتخاد جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لكشف الحقيقة وإنصاف الطفل محمد حمزاوي".

وفي هذا الصدد، أوضح جواد التلمساني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة، أن "الجمعية تلقت ملف الطفل وطلب المؤازرة من طرف عائلة الطفل، بحكم أن محمد تعرض للاغتصاب وللمعاملة القاسية والوحشية من طرف أحد الأطر التربوية بمخيم نظم بمدينة سلا خلال الصيف المنصرم".

وأضاف التلمساني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجمعية منذ تلقيها الملف قامت بمراسلة الوكيل العام لفتح تحقيق عاجل من أجل إنصاف الطفل، باعتباره أولا من ذوي الإعاقة، ثم كذلك لأنه طفل يستحق أن تضمن وتصان كرامته وحقوقه، وفقا للعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن بينها اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل".

وأوضح رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة أن "الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بوجدة تجاوب مع الجمعية، وأخبرها بأنه اتخذ جميع الإجراءات والتدابير والمساطر القانونية الضرورية، وتمت إحالة الملف على استئنافية مراكش، وذلك للاختصاص، بحكم تواجد المتهم بنفوذ تراب دائرة مراكش"، مشيرا إلى أن الجمعية نظمت ندوة صحافية للعائلة، وكشفت فيها مطالب الأسرة التي تتمثل بالأساس في محاسبة المتهم ومتابعته قضائيا.

وكانت أم محمد حمزاوي قد بثت، في وقت سابق، شريطا مصورا تحكي فيه تفاصيل الواقعة، حيث أكدت تعرض ابنها للاعتداء الجنسي، وهو ما تبينه شهادة طبية تتوفر لديها، على حد تعبيرها.