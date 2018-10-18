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كُتّاب وآراء
طلبة الأقسام التحضيرية يطالبون برفع مقاعد المعاهد
خاض طلبة الأقسام التحضيرية بمركز الثانوية التأهيلية عمر الخيام بالرباط، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام الإدارة، تنديدا بـ "الحيف والإقصاء الذي يتعرضون له، إثر تقليص عدد المقاعد المخصصة لهم بالمعاهد العليا والمدارس الوطنية".
وصدحت حناجر الطلبة بالعديد من الشعارات، التي طالبت بزيادة المقاعد المخصصة لهم في كل من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، من قبيل: "سوا اليوم سوا غدا المقاعد ولابدا"، "المستقبل فين هو"، "هدا عار عار هادشي ماشي معقول".
وناشد الطلبة الوزارة الوصية على القطاع بالسماح لهم بولوج المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد والتطبيقي بالنسبة إلى طلبة الشعب العلمية، والمعهد العالي للإعلام والاتصال بالنسبة إلى طلبة الشعب التقنية بسبب توفرهم على الكفاءات التي تخول لهم ذلك، بالإضافة إلى توسيع آفاق الشعبتين بعد سنتي الأقسام التحضيرية، وفق تعبيرهم.
يشار إلى أن طلبة الأقسام التحضيرية يخوضون إضرابا عن الدراسة لمدة أسبوع في مختلف مدن المملكة من أجل الضغط على وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كي تلبي ملفهم المطلبي، داعين إلى فتح باب الحوار مع المسؤولين الرسميين.