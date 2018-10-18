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الرئيسية | مجتمع | أساتذة يطالبون "مؤسسة الحسن الثاني للجالية" بتسوية وضعيتهم المالية

أساتذة يطالبون "مؤسسة الحسن الثاني للجالية" بتسوية وضعيتهم المالية

أساتذة يطالبون "مؤسسة الحسن الثاني للجالية" بتسوية وضعيتهم المالية
هسبريس من الرباط
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 14:00

خاض مجموعة من الأساتذة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج المتواجد بالرباط؛ وذلك للمطالبة بتعويضات مالية مقابل تدريسهم للغة العربية والثقافة المغربية للجالية في أوروبا.

ورفع "أساتذة الجالية سابقاً"، خلال هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المؤسسة التي يرأسها المستشار الملكي عمر عزيمان، شعارات تطالب المؤسسة بالوفاء بوعودها وتسديد التعويضات المادية مقابل خمس سنوات قضوها في عدد من الدول الأوروبية لتدريس أبناء الجالية.

وقال رضوان الصادقي، وهو أستاذ سابق بين صفوف مغاربة العالم، في تصريح لهسبريس: "نحتج أمام مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج لأننا كنا موضوعين رهن إشارتها لمدة خمس سنوات"، مضيفا أن "الأساتذة أمضوا سنوات في خدمة الجالية المغربية وتدريس أبنائها، وهم اليوم يحتجون للمطالبة بالتعويضات المادية التي لازالت عالقة في ذمة المؤسسة رغم الوعود التي قدمتها".

وأوضح الصادقي أن المطلب الرئيسي هو "التسوية الفورية للتعويضات عن تغيير الإقامة والتنقل خارج البلاد، والتعويضات المتعلقة بالأجور والسلالم لمدة خمس سنوات".

من جهتها، أشارت نجمة لقلع، وهي أستاذة سابقة للجالية المغربية في إسبانيا، إلى أن أساتذة الجالية يمضون سنوات خارج البلاد في ظل ظروف قاسية وصعبة جراء غلاء المعيشة وضعف التعويضات التي يتلقونها.

ويوجد حوالي 500 أستاذة وأستاذ يدرسون اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، ويمضي كل واحد منهم مدة خمس سنوات بعد اجتيازه لانتقاء واختبار شفوي وكتابي، ويكون في وضعية رهن الإشارة لدى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

ويتلقى هؤلاء تعويضاً شهرياً قدره 1500 أورو طيلة فترة تدريسهم لأبناء الجالية، لكنهم يعتبرون أن هذا التعويض لا يكفي لمصاريف العيش خارج الوطن، كما أكدوا أنهم يجدون صعوبات في السكن والتنقل.

ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج مؤسسة عمومية جرى تأسيسها سنة 1990 بهدف ضمان استمرار العلاقات الأساسية التي تربط مغاربة الخارج بوطنهم، ومساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تعترضهم بسبب اغترابهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - السخرية السوداء الخميس 18 أكتوبر 2018 - 14:29
واش بصح غدا الجمعة هادشي ليخصنا نبداو نكتبو ونصفقو والا مصيركم خمسة نجوم..!
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-3
2 - استاذ الخميس 18 أكتوبر 2018 - 14:34
غريب أمركم. لماذا لم تطالبوا بهذه التعويضات من قبل. انسيتم أنكم كنتم تتسابقون واستعملتم كل الطرق للظفر بهده الفرصة ولكن(عاقو بيكم)اصحاب الهموز
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-1
3 - MOHAMED CHERIF / FRANCE الخميس 18 أكتوبر 2018 - 14:34
لا أرى لهم وجود ، إنهم مجرد أشباح يستنزفون ميزانية الدولة ، زوجتي كانت معلمة في المغرب وهي الآن معي بعد حصولها على التقاعد النسبي ، يمكنها أن تعمل الآن بمبلغ 1000 أورو لصالح الدولة لأنها تقيم هنا ، كما أن هناك أطر كثيرة هنا مستعدة للتعاقد مع الدولة بأجر معقول ومنهم من يمكن أن يعمل متطوعا بدون مقابل لأنه يستقر هنا ، على الدولة إرجاع كل المعلمين والإكتفاء بمن هم يقيمون في أوروبا ،زوجتي تتطوع الآن لتدريس الأطفال بدون مقابل ، لذا لترشيد النفقات وجب حذف هذا الإلحاق وتخصيص هذا العدد ليساهم في تدريس أبناء الوطن ، أما أوروبا فهي تتوفر على أطر كثيرة ، فقط يجب أن تفتح القنصليات باب التشغيل والتطوع في وجه المهاجرين الأكفاء وهم كثر
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2
4 - مكعب الخميس 18 أكتوبر 2018 - 14:42
لم نرى اي نتيجة لهؤلاء الاساتذة والشاهد على ذالك ان ابناؤنا لا يتكلمون العربية
نحن ندفع الثمن الشهري للمعلمين من فضلكم لا تمنوا علينا
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0
5 - موظفو المؤسسة ضايعين الخميس 18 أكتوبر 2018 - 14:43
موظفو المؤسسة الذين يشتغلون بها بمدينة الرباط ضايعين في حقوقهم ويشتكون الميز والعنصرية في الترقيات والمنح و...و..و... فما بالك بالعاملين على حسابها بديار المهجر. فحدث ولا حرج !!
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1
6 - متتبع الخميس 18 أكتوبر 2018 - 14:44
أعرف العديد من الاساتذة الذين درسوا في اوروبا رجعوا واقتنوا شقق وسيارات بدون اللجوء الى الابناك...جار لي استاذ كان في اوروبا في المانيا بالضبط اشترى شقة ب 80 مليونا سددها نقدا.
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2
7 - محمد الخميس 18 أكتوبر 2018 - 14:54
انا معهم في المطالبة بحقوقهم لكن لا يجب ان يقولوا بانهم لا يتلقون اجرا جيدا ..اولا هم يحصلون على اجرتين اجرة تبقى في المغرب كل شهر وتعويض في اوروبا قدره 1700 اورو .ادا كان هذا المعلم يصرف اجرة اوروبا ويترك اجرة المغرب فبعد 5 سنوات سوف تتكون عنده ثروة..تخيل مثلا استاد سلم 11 راتبه 10000 درهم مثلا لمدة خمس سنوات سيصبح 60 مليون او اكثر بالاضافة الى بعض الادخار من اوروبا 200 اورو شهريا ان كان متزوجا وله اولاد لمدة سنه هي 12 الف اورو اي 13 مليون اما ان كان اعزبا ف 600 اورو سيوفرها لتصبح في خمس سنوات 36000 اورو يعني 36 مليون تضاف ل 60 مليون تصبح 96 مليونا...انها غنيمة.
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