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فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا

فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا
هسبريس – يوسف لخضر
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:00

تدخل السكة الحديدية في مفهوم الطريق العام، وهي بذلك مرفق عمومي يقضي القانون بتعويض ضحايا الأضرار المتسبب فيها. وينطبق الأمر هنا على حالة فاجعة "قطار بوقنادل" الذي انحرف عن سكته وخلف 7 وفيات وأكثر من مائة مصاب.

لكن، وعلى عكس ما يعتقد، فإن التعويض عن حوادث القطارات يدخل ضمن اختصاص المحاكم الابتدائية وليس الإدارية، أي إن المتضررين من فاجعة "قطار بوقنادل" يمكنهم في إطار حق التقاضي التوجه إلى المحاكم العادية لطلب التعويض.

وفي هذا الصدد، يشير المحامي محمد الهيني، وهو قاض سابق، إلى أن المادة 8 من قانون 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية استثنت دعاوى التعويض عن الأضرار المتسببة في الطريق العام عن مركبات أيا كان نوعها، يملكها شخص من أشخاص القانون العام، وأسند الاختصاص بالبت فيها إلى المحاكم العادية.

وقال الخبير القانوني الهيني، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية: "تدخل في مفهوم الطريق العام السكة الحديدية، وإن كانت ملكاً للمكتب الوطني للسكك الحديدية فذلك لا يغير من طبيعتها العمومية، لذلك فمسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية هي مسؤولية حارس الشيء لانحراف القطار عن سكته، وإخلاله بسلامة الركاب".

وأوضح الهيني أن "الأساس القانوني لهذه الدعوى التي يرفعها الضحايا متمثلة في كون المكتب يتحمل مسؤولية الضرر تجاه المواطنين، لأنه ملتزم أيضاً بسلامة الركاب، بالإضافة إلى إيصالهم إلى وجهتهم".

ويجرى تعويض المتضررين من حوادث القطارات على المستويين البدني والمعنوي بناءً على الخبرة التي تجريها المحكمة وتقدير هيئة الحكم؛ وذلك بالنظر إلى حجم الضرر ونسبة العجز ومصاريف العلاجات.

ويؤكد الهيني أن رفع دعاوى للتعويض أمام المحاكم ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية إجراء عادي يضمن حق التقاضي الذي نص عليه الدستور للحصول على الحقوق إثر المنازعات.

في المقابل، يؤكد حسن باكو، المحامي في هيئة الدار البيضاء، أن "المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن النقل عبر السكك الحديدية هي مسؤولية عقدية نظمها المشرع في مدونة التجارة في الفصول الخاصة بعقد النقل من الفصل 443 وما يليه".

وأوضح باكو، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المسؤولية العقدية "التزام برعاية وليس بوسيلة، والخطأ هو مفترض ويعفى الضحية من إثباته إلا في حالة القوة القاهرة أو الحدث الفجائي".

ويضيف المحامي ذاته: "الناقل مسؤول عن كافة الأضرار الجسمانية والمادية اللاحقة بالضحية دون ما حاجة إلى إثبات خطأ الناقل، على اعتباره أن عليه قانوناً أن يوفر السلامة التامة للمسافر وأن يوصله في الوقت المحدد دون تأخير، وإلا يتحمل جميع الأضرار بما فيها فوات الكسب".

ودرج المكتب الوطني السكك الحديدية في السنوات الأخيرة على تنفيذ الأحكام التي تصدر عن المحاكم بأداء التعويضات. وكانت أغلب الحوادث تتعلق بالرشق بالحجارة من الخارج، وسقوط المسافرين خلال الصعود أو النزول، إضافة إلى تأخر مواعيد وصول القطارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ghanem الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:08
أعجبتني المقارنة بين حادثة اسبانيا في 2013 و استقالة وزير التجهيز الاسباني و مدير السكك الحديدية انداك و تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في التكفل بالضحايا وووو و بين حادثة بوقنادل التي لم تزعزع أي مسؤول من مكانه!!
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20
2 - محب المغرب الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:10
ولماذا إقامة الدعوى أصلا ما دامت أركان الجرم واضحا والضحايا معروفين ؟
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14
3 - مغربي قح الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:11
وآآ ضمنتو ليهم حتى الحق في العيش للي هو ابسط حق بقاليكم غير الحقوق و التويضات
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9
4 - محمد الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:12
على أسر الضحايا والمتضررين أن يستعينوا بمحامين مقتدرين شرفاء ونزهاء وطلب التعويض المناسب .
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9
5 - المغترب الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:12
في اي بلد يحترم نفسه يقوم وزير النقل ومدير شركة القطارات باستقالة عاجلة ولكن في بلد متخلف غارق فالولاء الاعمى للمصالح الشخصية وكون خدام الدولة هم خدام وصلوا للمناصب بفضل واسطات من مستشاري الملك ومعارفهم فهذا ما سيقع...من لا يتذكر انحراف القاطرة التجريبية للتي جي في؟
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12
6 - غوبر فريد الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:23
ما هو الهدف من مثل هذه المقالات ؟؟
اكيد هو محاولة لتحويل الرأي العام عن هول الافلاس وانهيار الخدمات التي تسبب في هذه الكارثة بحيث يعيش المسافرون العذاب اليومي بسبب الاعطاب والأوساخ والاكتظاظ وانعدام الأمن والاهمال وسوء التدبير وطول مكوث المسؤولين في مناصبهم خصوصا المدير ألذي يعد من المعمرين زيادة على تحويل كل إمكانية المؤسسة لإنجاز الطجفي المشؤوم لارضاء ماما فرنسا وانقاذ شركة السطوم .
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8
7 - Lili الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:45
شيء ايجابي ان الانسان يعرف الحقوق ديالو ويسعى موراها لكن انا كأم اكيدة ان اموال الدنيا لا تعوض اما او ابا عن فلذة كبدهما التي قضيا عمرا في تربيتها و حرما نفسهما من ملذات الحياة كي يريا نظرة فرح في عينيها . مهما عوضهم مكتب السكة الحديدية عيبقى ديك الشي قليل قدام اللي خسروه. عموما ومع ذلك هاد الاسر عندهم حق خصهم ياخذوه لان كاين اللي حياته تغيرت بعد الحادثة بحال الارملة اللي فقدت معيل ابنائها فالحادث ومحتاجة للدعم المادي
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0
8 - القتل العمد الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:47
القتل العمد و اصابة الناس بعاهات مستديمة وجروح عقوبته السجن ، وذالك اذا ما أظهر التحقيق اهمال متعمد، و دالك بين لجسامة الكارثة ، خدو القدوة في تطبيق القانون في الدول الأجنبية . ابحتو فقط في الانترنيت
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9 - خاشقجي المغرب ضد oncf الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:55
أولا لم و لن أقرأ رأي الهيني لأنه لم تعد له مصداقية و لأنه ليس محامي أعمال avocat d'affaires . ثانيا هل القطارات في المغرب مؤمنة، و إذا كان الجواب نعم فمن يأمنها ؟ أما إذا كان الجواب فأعدي العدة مع الضحايا يا oncf لأنها قوانين دولية و ماشي فير آجي و دير لي بغيتي
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10 - مواطن حزين الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:57
ستموتون من كثرة الانتظار وسيطوى الملف وستنسى الفاجعة وستتيهون في ردهات المحاكم في انتظار الذي ياتي والذي لن ياتي وسيبقى الخليع في مكانه ونفس الشيء بالنسبة لوزير قلة النقل هذا هو حال البلاد .فلو كانت لهؤلاء عزة نفس وضمير انسامي لقدموا استقالتهم في نفس اليوم لكن توجهات الملك في واد وضمير اصحاب القرار في واد اخر للاسف
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