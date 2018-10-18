رواق الأمن الوطني يعرّف بشرطة الخيّالة في معرض الفرس بالجديدة

هسبريس - محمد الراجي

من بين الأروقة التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف زوار معرض الفرس بالجديدة، رواق الأمن الوطني، الذي يحظى بإقبال كبير من طرف الزوار للاطلاع على كيفية اشتغال فرق الخيالة، ومجالات تدخلها، والوسائل المستعملة في عملياتها.

ويحرص ثلاثة من الضباط المشرفين على رواق الأمن الوطني في معرض الفرس بالجديدة على تقديم كافة المعلومات المتعلقة بفرق الخيالة، والإجابة على الأسئلة التي يطرحها الزوار، بمن فيهم الأطفال، الذين يتملكهم الفضول للتعرف عن قرب على جهاز الأمن الوطني.

السياسة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة، المتمثلة في التقرب أكثر من المواطنين، مكنت من كسر "الحواجز" التي كانت تفصل بينها وبينهم، وبدا ذلك جليا في التفاعل الذي يبديه الأطفال الزائرون إلى رواق الأمن الوطني بمعرض الفرس.

"حنا ما كنخافوش من البوليس حيت هوما اللي كيحميونا"، يقول طفل كان بمعيّة زملائه في زيارة إلى رواق الأمن الوطني بمعرض الفرس بالجديدة، بثقة عالية في النفس، قبل أن يتابع شروحات أحد الضباط حول مهام تدخل فرق الخيالة التابعة للأمن الوطني.

من جهته، ثمّن أستاذ رافق مجموعة من التلاميذ مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني بتنظيم رواق في معرض الفرس بالجديدة للتعريف بمهام شرطة الخيالة، قائلا: "لم تكن لدينا فكرة عن شرطة الخيالة، وقد شرح لنا المشرفون على الرواق باستفاضة مهامها واستفدنا، سواء نحن أو التلاميذ".

واعتبر المتحدث ذاته أن تنظيم مثل هذه الأروقة يساهم في كسر الحواجز بين الأمن والمواطنين، مضيفا: "حتى التلاميذ تقربوا أكثر من الشرطة، وعرفوا المهام التي تقوم بها للحفاظ على الأمن داخل البلاد واستتبابه، وهذه بادرة طيبة ولكن حبذا لو تكون هناك حملات توعوية مستديمة حتى يعرف الجيل الجديد ما له وما عليه تجاه الشرطة".

وتتمثل مهمة فرق شرطة الخيالة في تأمين الأحداث والتظاهرات الرياضية والفنية الكبرى التي تنظم بالمملكة، ككأس العالم للأندية، والمؤتمر العالمي للمناخ، والمهرجانات الفنية الكبرى.

ولا يقتصر نطاق اشتغال فرق شرطة الخيالة على الأحداث الكبرى، بل يتعدى ذلك إلى تكريس الأمن لدى الساكنة من خلال مراقبة الأماكن التي يصعب ولوجها على السيارات والدراجات، من مواقع سياحية وحدائق ومنتزهات عمومية ومناطق غابوية متواجدة داخل المجال الحضري وشواطئ.

ويخضع حراس الأمن الذين اختاروا العمل بفرق شرطة الخيالة لتكوين خاص، وتداريب تخصصية، حيث يتمكن رجل الأمن الفارس عند نهاية فترة التدريب من التحكم في قيادة الفرس وتحضيره لأداء المهام المنوطة به على أكمل وجه، وترتكز برامج التكوين المعتمدة بمدرسة الخيالة على مبدأ التكامل بين الدروس النظرية والتمارين التطبيقية.

وتتم تداريب فرق شرطة الخيالة في مدرسة الخيالة التي أنشأتها المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة الذكرة الـ 55 لتأسيس الأمن الوطني، وتتمركز بقلب غابة المعمورة ضواحي مدينة سلا، وتمتد على مساحة عشرة هكتارات، وتتوفر على هندسة معمارية وبنية تحتية تجعلان منها مؤسسة تكوينية تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا في هذا المجال.

وفضلا عن المهام الأمنية التي تنهض بها فرق شرطة الخيالة، فإنها تشارك أيضا في مختلف البطولات الرياضية في مجال رياضة الفروسية، حيث نالت عددا من الميداليات، آخرها الميدالية الذهبية لبطولة المغرب لترويض الخيول بأسبوع الفرس المنظم بدار السلام السنة الجارية.

ويشهد معرض الفرس بالجديدة عروضا من المستوى الرفيع تقوم بها شرطة الخيالة التابعة للأمن الوطني، تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.