عبد النباوي يستعرض الإصلاحات القضائية بالمغرب أمام وفد صيني

هسبريس - وائل بورشاشن (صور: منير امحيمدات)

استقبل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، نائبَ وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية الذي يزور المملكة المغربية على رأس وفد قضائي صيني، اليوم الخميس بمقر رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط.

وقال عبد النباوي إنه التقى نائب وزير العدل الصيني الذي جاء في زيارة رسمية إلى المغرب، وقدم له توضيحات حول الإصلاحات القضائية الكبيرة التي يقودها ملك البلاد، والتي انتهت بإنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة؛ المؤسستين الدستوريتين اللتين تُسيّران الشأن القضائي الآن بالبلاد.

وذكر عبد النباوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن يوان شوهونغ، نائب وزير العدل الصيني، طرح الكثير من الأسئلة من أجل التعرف على تجربتي النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربيّتين، ومقارنتِهما مع الوضع القضائي بالصين.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه تعرّف من جهته على وضع النيابة العامة في الصين، وعلى الجوانب المشتركة بين تجربتي البلدين، "من أجل إقامة علاقات تعاون في المستقبل مع النيابة العامة الصينية".

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي جمع رئيس النيابة العامة تلاهُ تبادل للهدايا مع الوفد الصيني الذي يترأّسه يوان شوهونغ، نائب وزير العدل الصيني، ويتكوّن من المدير العام لقسم الشؤون السياسية والقانونية وشؤون الدفاع الوطني، والمدير العام لقسم المحاماة والتوثيق، والمدير العام لقسم الصناعة والنقل والتجارة، ونائب المدير العام لقسم التعاون الدولي، ومدير قسم مكتب الشؤون العامة، بوزارة العدل بجمهورية الصين الشعبية.