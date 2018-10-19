معتقلون إسلاميون ينتقدون "المصالحة" وينتفضون ضد إدارة السجون

هسبريس - مصطفى شاكري

اشتكى المعتقلون الإسلاميون في السجن المركزي بالقنيطرة، الذين لم ينخرطوا بعد في برنامج "المصالحة" داخل السجون الذي أطلقته "مندوبية التامك" في الآونة الأخيرة، من تعرض مجموعة منهم "للتضييق الممنهج" من قبل إدارة السجن.

وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إنها "توصلت بشكاية عن طريق عوائل المعتقلين بالسجن المركزي بمدينة القنيطرة، الذين لم ينخرطوا في ما أطلق عليه برنامج المصالحة، مفادها أنهم يتعرضون للتضييق الدائم، حيث وضعتهم الإدارة في صنف (أ)، أي خطر جدا".

وأضافت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "مظاهر التضييق المتعمد تتجلى في إغلاق الباب الحديدي المشبّك والمصفح عليهم، ما يمنع دخول الهواء بشكل نهائي طيلة 23 ساعة في اليوم، كما لا يسمح لهم بالخروج للفسحة أكثر من ساعة خلال اليوم".

وأوضحت لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الذين يتابعون في القضايا المتعلقة بتهم الإرهاب، أن "الإدارة المركزية لسجن القنيطرة لا تسمح لهم باستخدام هاتف المؤسسة العمومي لأزيد من خمس دقائق في الأسبوع، ولا تتجاوز مدة الزيارة الأسبوعية خمس دقائق، دون مراعاة المسافات الطويلة التي تقطعها عائلاتهم، بحيث بالكاد يسلمون عليهم ليتم إشعارهم بنهاية الزيارة".

واستنكرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين "هزالة الوجبات الغذائية التي تقدمها الإدارة، والتي لا تسد جوع المعتقلين، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد، إذ يعانون العديد من الأمراض المتنوعة، كما لا يتم التفاعل مع طلبات إخضاعهم للرعاية الصحية اللازمة".

وأبرزت الهيأة ذاتها أن "إدارة المؤسسة السجنية تعمد إلى معاقبة كل من يحاول الاحتجاج على هذا الوضع الحقوقي المتردي"، مشيرة إلى أن المعتقلين الإسلاميين الذين لم ينخرطوا في برنامج "مصالحة" يعللون عدم مشاركتهم بكون البرنامج لا يعنيهم، باعتبارهم لم يرتكبوا أي جرم في حق أي أحد ولم يعتنقوا الفكر المتطرف، واصفين "مصالحة" بأنه برنامج قسري.

وناشدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية تسليط الضوء على ملفهم "المشروع"، وتبني مطالبهم "العادلة"، داعية إلى وضع حد لهذه "النكسة الحقوقية" التي تشهدها السجون المغربية.

يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون قد أطلقت برنامج "مصالحة" لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين بسبب قضايا التطرف والإرهاب، من أجل تبني مقاربة علمية تتكامل مع الجهود متعددة الأبعاد المبذولة على المستوى الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف، في إطار المقاربة الأمنية الاستباقية والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة.

ويرتكز البرنامج، حسب المندوبية العامة لإدارة السجون، الذي قامت ببلورته وتنفيذه بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبعض الخبراء المختصين، على ثلاثة محاور أساسية هي المصالحة مع الذات، ومع النص الديني، ومع المجتمع، ويستمد فلسفته من التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والاعتدال.