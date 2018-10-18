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الرئيسية | مجتمع | رافضو التجنيد الإجباري بالمغرب ينتقدون "فوقية" الخدمة العسكرية

رافضو التجنيد الإجباري بالمغرب ينتقدون "فوقية" الخدمة العسكرية

رافضو التجنيد الإجباري بالمغرب ينتقدون "فوقية" الخدمة العسكرية
هسبريس - نورالدين إكجان (صور: ياسين بنميني)
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:00

بعد أيام من الخطاب الملكي أمام البرلمانيين بخصوص تعميم الخدمة العسكرية الإجبارية على الجميع، عاد التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية إلى تجديد رفضه للصيغة الحالية التي طرح بها مشروع القانون، خلال ندوة نظمها، مساء اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، أكد فيها أن القانون جاء بشكل عمودي ولم يستشر الشباب المعني المباشر به في حالة تنزيله.

اللقاء الذي احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحضره شباب المبادرة الافتراضية، أوضح خلاله عبد الله عيد نزار، أحد أعضاء المجموعة، أنه "إلى حدود اللحظة تم تنظيم العديد من اللقاءات بالدار البيضاء والرباط، التي خرجت بعدد من الخلاصات، أهمها تنظيم ندوة اليوم من أجل التعريف أكثر بمواقف التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية".

وأضاف عيد "بعد هذه الندوة سيتم تنظيم عدة اجتماعات أخرى للبت في سبل التحرك لتغيير بعض مضامين مشروع القانون، خصوصا أن حذفه بات صعبا جدا، بحكم الخطاب الملكي الأخير الذي أثنى على الخدمة أمام البرلمانيين، وهو ما يجعل رقعة التحرك في علاقتنا بالفرق واللجان البرلمانية التي ستناقش القانون ضيقة بشكل كبير".

وقال الفاعل المدني إن "هامش التحرك قبل الخطاب الملكي كان يسمح أكثر بالاشتغال، بحكم تواجد العديد من وسائل الضغط على البرلمان، أهمها أن الكثير من الشباب المغاربة أبانوا عن رفضهم للخدمة العسكرية الإجبارية"، مشيرا إلى أن "صوتا واسعا وسط التجمع يتجه نحو دعم الترافع مع العديد من الهيئات السياسية المعنية بالتصويت على مشروع القانون، لكن لم يتم تحديد النقط التي سيتم الترافع عليها بالضبط إلى حدود الساعة".

وأضاف عيد أن "هناك العديد من التصورات داخل المجموعة بين من يقول بالترافع من أجل حذف صفة الإجبارية من الخدمة، وجعلها اختيارية، خصوصا في ظل وجود عدد كبير من الشباب يترشح للتجنيد دون أن يفلح في ذلك، فيما هناك طرح آخر ينادي بالخدمة المدنية، وبالتالي من يرفض العسكرية يتم توجيهه إلى المدنية، أو على الأقل حذف بعض البنود التي جاءت في المشروع، بحكم أنها تنتهك حرية الرأي والفكر".

بدوره، قال محمد لموسير، عضو التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية، إن "ندوة اليوم ينظمها التجمع المغربي في سياق تحاول فيه الدولة تنزيل قانون الخدمة العسكرية، بعد تنامي الفعل الاحتجاجي بالشارع المغربي، وتواتر نسبة المطالب الاجتماعية، وبالتالي نحن نسلط الضوء لكشف الخبايا الحقيقية وراء تنزيله في السياق الراهن".

وأضاف لموسير أن "القانون جاء بشكل فوقي، دون أن يكون مدرجا في برنامج انتخابي أو حكومي، كما سيتم عرض تجارب بعض من شاركوا في التجنيد الإجباري في فترات سابقة"، لافتا إلى أن "التجمع سيظل مطالبا بإعادة النظر في القانون لا من ناحية الشكل ولا حتى من جانب المضمون". ودعا إلى "فتح نقاش حقيقي حول التجنيد الإجباري في المغرب".

وكشف المتحدث أن "هناك ميزانية مهمة سترصد للتجنيد، يمكن أن تصرف في قطاعات أخرى حيوية ذات أهمية، مرتبطة بالشغل والصحة والجانب الثقافي"، مشيرا إلى وجود ظروف قاسية يوضع رهنها من يجتازون التجنيد الإجباري. وزاد قائلا: "مسألة العقوبات التي ستطال الرافضين للتجنيد بدورها خطيرة، حيث إنها ستسلب الحرية، وستكون مكلفة مادية".

من جهته، قال عبد اللطيف زروال، عضو شبيبة النهج الديمقراطي، إن "قرار التجنيد الإجباري جاء من أعلى مستوى في الدولة"، موضحا أن "الأمر كان مخططا له وطبخ منذ مدة، ثم أعطي لحكومة وبرلمان الواجهة من أجل التداول والحسم فيه، لكن التحركات الشبابية عطلت مرور مشروع القانون".

وأوضح زروال أنه "لا يمكن فصل سياقات نزول قانون التجنيد الإجباري، حيث إن إقراره سنة 1966، بعد انتفاضة 23 مارس 1965، متشابه إلى حد كبير مع السياق الحالي، مع اختلاف أن الملك الحسن الثاني كان يستند كثيرا على المؤسسة العسكرية لإرساء منطق الضبط، في حين ينوب عنها في الوقت الراهن جهاز الشرطة".

وأضاف الفاعل السياسي أن "الدولة تعمد إلى اختيار حلول ترقيعية لتجاوز أزمتها، إذ إن سنة من التجنيد لن تجنب الشباب مرارة العديد من المشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - adil الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:16
أودي أشمن التجنيد ؟ قسمو ثروات البلاد على لمغاربة بالعدل
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0
2 - زكرياء المغربي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:17
الشباب المغربي إذا أراد الذهاب إلى التجنيد الإجباري سيذهب إلى رفض له الإختيار
الله
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0
3 - مريض بالخمول الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:20
يجب الغاء اجبارية الخدمة العسكرية فمن اعتاد على الاستيقاظ في واضحة النهار وضعف نفسه من كثرة التدخين واعتاد على الادمان على الانتيرنيت يصعب عليه ان يضبط ساعته على الاستيقاظ باكرا الانضباط وممارسة الرياضة وتنفيذ اوامر رؤسائه . لذى وجب التفكير في اعفاء شبابنا من التجنيد على الاقل لصالح المدخنين المدمنين على الانتيرنيت والذين يعانون من الخمول . والله لا يضيع اجر المحسنين .
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3
4 - fidel marocain الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:22
j espere que ca sera appliquer pour ce genre de gens qui ne voulent ni etudier ni travailler et je demande a ce que cette association qui defend le polosario soit interdite au maroc
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5 - ابو ردينة اللوزي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:24
نحن مغاربة وكما يقول المثل كلنا نعرف خروب بلادنا فالتجنيد الاجباري سوف يكون حكرا على ابناء الفقراء والطبقة المتوسطة الذين لا حول لهم ولا قوة اما ابناء لوبي المال والفساد فلن يعنيهم الامر وسيظلون في حل من هذا التجنيد الاجباري فكيف يعقل ان يكون ابوك فوق القانون وتحترم انت ذلك القانون؟؟؟؟ اننا نعلم علم اليقين ان العدالة سوف تظل غائبة في هذا الجانب واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انه خروب بلادي ولا احد يزايد في معرفته اكثر مني
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6 - mohammed الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:31
le commandant Ababou avait 36 lorsqu'il a execute le coup d'etat contre Hassan 2 ,maintenant les pseudo-hommes ne veulent pas etre des vrais hommes .vous voyez comment le Maroc s'est transforme vers le negatif.
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7 - hamza27 الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:45
les memes visages qui sont toujours contre.
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8 - اشرف حركات الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:46
لو فكر المسؤولون في تغيير كلمة التجنيد الاجباري الى التجنيد الاختياري لرايت الاف المغاربة يسارعون الى الثكنات العسكرية ليصبحوا جنودا لخدمة وطنهم وتحرير صحراءهم من ايدي الخونة، اما ان يصدر اليهم امر التجنيد بالاجبار فلا اظن احدا سيقبل لان المغاربة بطبعهم لا يستسيغون الاوامر
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9 - Samya الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:54
ادا استطعتم الغاءه هيا.ويعلم الجميع عقوبة من يغرد خارج السرب.يا سيدي انت تحلم.متي كان رفض قرار للسلطة العليا يقابل بالرفض أو الامتناع!! هل انت في اوروبا؟وبين قوسين اليس لدينا فئة كبيرة من المجرمين والمشرملين يحتاجون إلي إعادة التربية والتكوين!؟ذكرتموني بالتصويت علي الدستور في ما مضي.وزعت بطاقة نعم.علي كتير من البوادي.دون بطاقة(لا).هههه قالوا للناس انتم لن تحتاجوا لا.
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10 - خالد الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:58
وهل هاته أشكال شباب قادر على التضحية يريدون فقط الجلوس جانب أبائهم
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2
11 - مواطن بدون حقوق الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 00:00
كيف يمكنك قبول التجنيد الإجباري والبلاد غارقة في الفساد واغلب المواطن يوعانون البطالة ومن يشتغل من الطبقة المتوسطة لايقدرون حتى على شراء لائق
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12 - بغينا العيش والثروة الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 00:01
ماشي هي هاد البلاد لي يقدر الانسان يتجند من اجلها .
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0
13 - البيضاوي الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 00:09
ما دامت الندوة احتضنها مقر ما تسمى بالجمعية المغرية لعقوق الإنسان وحضرها المسمى عبد الحميد والنهج الديمقراطي فالقضية فيها " إن " واتضح الأمر يرفضون الخدمة العسكرية ويطالبون بالخدمة المدنية " كلشي باغي يخدم في الإدارة "
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