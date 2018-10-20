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الرئيسية | مجتمع | قافلة "الصحراء المغربية" تنطلق من جنوب إسبانيا

قافلة "الصحراء المغربية" تنطلق من جنوب إسبانيا

قافلة "الصحراء المغربية" تنطلق من جنوب إسبانيا
هسبريس - إفي
السبت 20 أكتوبر 2018 - 05:55

تنطلق مسيرة سيارات تجري كل عام لتأييد مغربية الصحراء هذا العام من مدينة توريمولينوس الإسبانية، في أول نونبر المقبل.

وينتظر أن يشارك في القافلة نحو 20 سيارة دفع رباعي يقودها مغاربة وإسبان، وتتزامن مع ذكرى المسيرة الخضراء.

وقال عمر العلوي، منظم المسيرة، إن الحدث ليس له أي غاية سياسية ولكنه "احتفالي وإنساني"، مشيرا إلى أن المشاركين (بين ستين وثمانين شخصا) يقومون بالعديد من الأنشطة خلال مشاركتهم في هذه المسيرة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في الأقاليم الصحراوية التي يمرون بها، مثل توزيع الملابس وتسليم "هواتف ذكية"، وغيرها.

وأضاف العلوي أن الموضوع يعد "سياحة واكتشافا"، موضحا أن المسيرة لن تكون تنافسية، ولن تكون هناك سباقات بين السيارات.

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