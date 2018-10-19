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كُتّاب وآراء
المحروقات تُلهب جيوب المغاربة.. والداودي: الحكومة لا تحدد الأسعار
انعكس ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الجاري إلى أزيد من 80 دولارا للبرميل على سوق المحروقات بالمغرب، حيث سجلت زيادات وصلت إلى 50 سنتيما بالنسبة للغازوال، الذي تجاوز ثمنه 10.54 دراهما للتر، في حين تجاوز ثمن البنزين سقف 11.63 درهما للتر؛ وهو المعطى الذي دفع عددا من المهتمين إلى دعوة الحكومة إلى للتدخل العاجل لحماية المستهلك المغربي من لهيب أسعار المحروقات.
وتوزعت الزيادات الجديدة، حسب مصادر مهنية تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية، ما بين 34 و48 سنتيماً، وذلك بسبب وصول سعر البرميل في السوق العالمية إلى 81 دولارا.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة للحكومة، لحسن الداودي، قال إن الحكومة تتابع تطورات السوق العالمية بصفة دائمة ومستمرة، وتقوم برصد تحولات السوق الوطنية دون التدخل في تحديد الأسعار.
وجوابا على سؤال للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خيي محمد، حول "خطة الحكومة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المواد البترولية في السوق الدولية إلى مستويات قياسية"، رمى الداودي بمسؤولية ارتفاع الأسعار على مهنيي القطاع، مشيرا إلى أنه بعد الرفع النهائي للدعم على أسعار المحروقات "أصبحت الأثمان تحدد من طرف شركات توزيع النفط أو أرباب محطات الوقود".
وأضاف المسؤول الحكومي، في جوابه، أن التوجه الجديد "يأخذ بعين الاعتبار السياسة التجارية من طرف كل محطة وكذا تموقعها بالنسبة للمحطات المنافسة لها في المنطقة نفسها، بحيث أصبح على غرار ما هو متداول في مجموعة من الدول المتقدمة بإمكان المستهلك اختيار المحطة التي يتزود منها".
وردا على الانتقادات التي توجه إلى الحكومة بشأن رفع يدها عن مراقبة أسعار المحروقات، قال الداودي إن وزارته قامت بتنبيه بعض الشركات التي خالفت قوانين الممارسة الشريفة، بالإضافة إلى "وضع تطبيق هاتفي رهن إشارة المستهلك يتم من خلاله إشهار أسعار المحروقات من أجل ضمان الشفافية وإعطاء المستهلك إمكانية الاختيار".
وبخصوص التدابير الممكن اتخاذها في حالة الارتفاع المهول لأسعار النفط، قال الوزير إن الإدارة "تتوفر على خبرة كبيرة تراكمت لسنوات من خلال مواكبة قطاعات وزارية عدة، ولها معرفة دقيقة بكل مكونات القطاع التي تخول لها التدخل من أجل تصحيح أي اختلال في حالة وقوعه".
وتابع المتحدث أن الحكومة منكبة على إعداد صيغة جديدة لتحديد أسعار المحروقات وفتح حوار مع المتدخلين في القطاع، وحذر المحتكرين والمتواطئين الذين يقومون بتجاوزات خارج قانون حرية الأسعار والمنافسة.
من جهته، توقع جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعاً أكثر بالمغرب خلال الـ 15 يوما المقبلة، وقال إن "تفعيل مجلس المنافسة من شأنه أن يضبط الأسعار لأنه هو الحكم الوحيد الذي يمكنه أن يفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار".
الزيادات الجديدة اعتبرها رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود "طبيعية"، بالنظر إلى التقلبات في السوق الدولية، لكنه أشار إلى أن نفاد المخزون الذي كانت تتوفر عليه الشركات ساهم في موجة الارتفاعات المسجلة.
وقال زريكم إن أرباب المحطات "لا يتحملون أي مسؤولية في هذه الزيادات لأن هامش ربحهم محدد في 35 سنتيما للتر الواحد، مهما كان الثمن الذي يباع به في السوق".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
في اطلاث النار على الحراكة
رفع الدعم عن المقاصة
الزيادة في الغاز. الزيادة في سن التقاعد...
و من هذا المنبر ندعو أصحاب المسؤولية للتدخل العاجل
الله ياخد فيكم الحق خرجتو على ها البلاد
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة للحكومة، لحسن الداودي، قال إن الحكومة تتابع تطورات السوق العالمية بصفة دائمة ومستمرة، وتقوم برصد تحولات السوق الوطنية دون التدخل في تحديد
الفقراء في حاجة أولية في ان تنخفض أسعار الدواء والغذاء ولايهمهم ارتفاع سعر الكازوال او المازوط
هل وفيت يا سيدي( رئيس الحكومة السابق)،باسترجاع الفرق للمهنيين،بعدما اوقفتم صندوق المقاصة؟
من عاهد وفى
وعلاش كل محطة دايرة ثمن مختلف عن المحطة الاخرى
اذا ربح محطات الوقود اكثر من ذلك
ثمن المحروقات بالمغرب يساوي ثمن المحروقات بأوربا ومستوى عيش الأوربيين يضاعف أضعافا كثيرة مستوى عيش المغاربة. عن أي حكومة نتحدث.
الله إكون في عوانك ايها الشعب المسكين و المقهور
ونطالب بتشكيل حكومة العفاريت وتماسح حتى نعلم مع من نتعامل.
عيينا ما نقولوها لبن زيدان راه غادي تحيد الدعم ويلا تشكينا من الاثمان تقول لينا انا ما عليا والوا تضاربوا مع مالين محطات الوقود
ايوا دابا هاهو قالها الداودي فبلاصطو
الدولة لا تتدخل في تحديد الأسعار
لا يا سيدي الدولة تتدخل في تنظيم كل المرافق والمجالات واذا اشتكى المستهلك فيجب على المسؤلين أن يعالجوا الموقف
كيف ذالك
اولا مراجعة الطريقة التي رفع بها بن زيدان الدعم عن المحروقات واشك انه سحب 35 مليار المخصصة لذالك ولم يلغ الرسوم والضراءب وجعلنا وجها لوجه مع أرباب محطات الوقود
وفي هذا الموقف لا بد من ضحية فكان هو المستهلك
اما ارباب محطات الوقود فيقولون لبن زيدان لقد دفناه معا فلا حاجة لتحرض علينا المستهلك
ومن باب التذكير فقد بدأت حملة المقاطعة على شركة افريقيا لغاية دنيئة لا يعلمها إلا القليل ولم تنجح
ولما أضيف إليها الحليب وسيدي علي ودخلت على الخط أياد خارجية تريد الشر بهاذا البلد خرب جزء كبير من الاقتصاد الوطني واهتزت ثقة المستثمرين في المغرب وكل ذالك لاهداف سياسوية مقيثة
عجبا لمن يخاطر بالوطن من اجل غاية سياسوية ولا يستحي