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الرئيسية | مجتمع | المحروقات تُلهب جيوب المغاربة.. والداودي: الحكومة لا تحدد الأسعار

المحروقات تُلهب جيوب المغاربة.. والداودي: الحكومة لا تحدد الأسعار

المحروقات تُلهب جيوب المغاربة.. والداودي: الحكومة لا تحدد الأسعار
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:02

انعكس ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الجاري إلى أزيد من 80 دولارا للبرميل على سوق المحروقات بالمغرب، حيث سجلت زيادات وصلت إلى 50 سنتيما بالنسبة للغازوال، الذي تجاوز ثمنه 10.54 دراهما للتر، في حين تجاوز ثمن البنزين سقف 11.63 درهما للتر؛ وهو المعطى الذي دفع عددا من المهتمين إلى دعوة الحكومة إلى للتدخل العاجل لحماية المستهلك المغربي من لهيب أسعار المحروقات.

وتوزعت الزيادات الجديدة، حسب مصادر مهنية تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية، ما بين 34 و48 سنتيماً، وذلك بسبب وصول سعر البرميل في السوق العالمية إلى 81 دولارا.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة للحكومة، لحسن الداودي، قال إن الحكومة تتابع تطورات السوق العالمية بصفة دائمة ومستمرة، وتقوم برصد تحولات السوق الوطنية دون التدخل في تحديد الأسعار.

وجوابا على سؤال للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خيي محمد، حول "خطة الحكومة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المواد البترولية في السوق الدولية إلى مستويات قياسية"، رمى الداودي بمسؤولية ارتفاع الأسعار على مهنيي القطاع، مشيرا إلى أنه بعد الرفع النهائي للدعم على أسعار المحروقات "أصبحت الأثمان تحدد من طرف شركات توزيع النفط أو أرباب محطات الوقود".

وأضاف المسؤول الحكومي، في جوابه، أن التوجه الجديد "يأخذ بعين الاعتبار السياسة التجارية من طرف كل محطة وكذا تموقعها بالنسبة للمحطات المنافسة لها في المنطقة نفسها، بحيث أصبح على غرار ما هو متداول في مجموعة من الدول المتقدمة بإمكان المستهلك اختيار المحطة التي يتزود منها".

وردا على الانتقادات التي توجه إلى الحكومة بشأن رفع يدها عن مراقبة أسعار المحروقات، قال الداودي إن وزارته قامت بتنبيه بعض الشركات التي خالفت قوانين الممارسة الشريفة، بالإضافة إلى "وضع تطبيق هاتفي رهن إشارة المستهلك يتم من خلاله إشهار أسعار المحروقات من أجل ضمان الشفافية وإعطاء المستهلك إمكانية الاختيار".

وبخصوص التدابير الممكن اتخاذها في حالة الارتفاع المهول لأسعار النفط، قال الوزير إن الإدارة "تتوفر على خبرة كبيرة تراكمت لسنوات من خلال مواكبة قطاعات وزارية عدة، ولها معرفة دقيقة بكل مكونات القطاع التي تخول لها التدخل من أجل تصحيح أي اختلال في حالة وقوعه".

وتابع المتحدث أن الحكومة منكبة على إعداد صيغة جديدة لتحديد أسعار المحروقات وفتح حوار مع المتدخلين في القطاع، وحذر المحتكرين والمتواطئين الذين يقومون بتجاوزات خارج قانون حرية الأسعار والمنافسة.

من جهته، توقع جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعاً أكثر بالمغرب خلال الـ 15 يوما المقبلة، وقال إن "تفعيل مجلس المنافسة من شأنه أن يضبط الأسعار لأنه هو الحكم الوحيد الذي يمكنه أن يفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار".

الزيادات الجديدة اعتبرها رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود "طبيعية"، بالنظر إلى التقلبات في السوق الدولية، لكنه أشار إلى أن نفاد المخزون الذي كانت تتوفر عليه الشركات ساهم في موجة الارتفاعات المسجلة.

وقال زريكم إن أرباب المحطات "لا يتحملون أي مسؤولية في هذه الزيادات لأن هامش ربحهم محدد في 35 سنتيما للتر الواحد، مهما كان الثمن الذي يباع به في السوق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - abdou الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:15
الداودي ياك مشا فحالو. اش دخلو والمحروقات...مهزلة هاد الحكومة
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64
2 - رأي الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:15
" وتقوم برصد تحولات السوق الوطنية دون التدخل في تحديد الأسعار." بما أن هاد الوزير يراقب و لا يتدخل ، المرجو إزالة هذه الوزارة حتى نوفر بعض الملايين. بنكيران قال : " حزب العدالة والتنمية هدية من الله للمغاربة. " هههه كثرة الهم كضحك.
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69
3 - هشام الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:15
الحكومة تتدخل فقط في الزيادات
في اطلاث النار على الحراكة
رفع الدعم عن المقاصة
الزيادة في الغاز. الزيادة في سن التقاعد...
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49
4 - الظاهري الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:18
انا لله وانا اليه راجعون وعندها يكون الحساب بيننا مسؤولون وشعب
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40
5 - سام الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:18
و ماذا تنتظرون و محطة لاسمير لتكرير البترول مقفولة بسبب انعدام العزيمة لدى المسؤولين الحكوميين إذ يكفي تأميم الشركة من قبل مساهمات المواطنين حتى يتم إعادة تشغيل المحطة و بالتالي تنخفض أسعار المحروقات
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35
6 - جمال تزارين الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:18
هنا في إقليم زاكورة الأسعار وصلت إلى 10.71 للغزوال و 11.78 البنزين
و من هذا المنبر ندعو أصحاب المسؤولية للتدخل العاجل
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22
7 - المتتبع الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:18
هذه الحكومة لا تقرر اي شيء لصالح هذا الشعب هي تقرر فقط فيما هو صالح لاعضايها وبس حسبي الله ونعم الوكيل
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24
8 - كيف طلع كيف هْبَط الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:18
عندما يصبح البترول لونه أبيض سيُصبِح في المغرب بدرهم فاصلة شي حاجا
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15
9 - مراكشي الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:18
وما دور الحكومة إذا لم تكن تتدخل في تحديد الأسعار وحماية المواطن المستهلك؟
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29
10 - musta ben الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:19
سؤالي الوحيد لسي الداودي ما دور سيادتكم و ما دور حكومتكم الى ماكنتوش غاتحميو المواطن من لوبيات الفساد ؤ من مصاصي دماء المواطن ؟
الله ياخد فيكم الحق خرجتو على ها البلاد
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26
11 - هشام الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:21
عجباتني هدرت هد الراجول
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة للحكومة، لحسن الداودي، قال إن الحكومة تتابع تطورات السوق العالمية بصفة دائمة ومستمرة، وتقوم برصد تحولات السوق الوطنية دون التدخل في تحديد 
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9
12 - ابن طنجة الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:22
المحروقات ليست من أولويات الحاجة اليها لدى فقراء المغرب فارتفاع اسعارها لا يشكل مشكل لاغلبية المغاربة
الفقراء في حاجة أولية في ان تنخفض أسعار الدواء والغذاء ولايهمهم ارتفاع سعر الكازوال او المازوط
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-30
13 - montasser الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:23
لان الموظف الصغير بدا يزاحم كبار القوم في الطرقات فكان لابد التفكير في خطة للتقليل من هذه المزاحمة او الحد منها بالمرة :فتارة التضييق والحيف في المراقبة الطرقية وتارة اخرى الزيادة المتتالية في المحروقات....كبار القوم لا يتضررون ابدا من هذه الزيادات ولا يسمعون حسيسها :لبونات فابور....ولو كانت تمسهم هذه الاسعار لكانو اول من يرغي ويزبد لان حديدهم كلو اصانص !!!!
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13
14 - جمال الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:23
من عاهد وفى
هل وفيت يا سيدي( رئيس الحكومة السابق)،باسترجاع الفرق للمهنيين،بعدما اوقفتم صندوق المقاصة؟
من عاهد وفى
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13
15 - Kamal الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:23
وقال زريكم إن أرباب المحطات "لا يتحملون أي مسؤولية في هذه الزيادات لأن هامش ربحهم محدد في 35 سنتيما للتر الواحد، مهما كان الثمن الذي يباع به في السوق".
وعلاش كل محطة دايرة ثمن مختلف عن المحطة الاخرى
اذا ربح محطات الوقود اكثر من ذلك
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12
16 - حسن بنلحسن الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:27
لو كانت الحكومة تحدد شيئا ما او تتحمل مسؤولية ما لرأينا استقالة بعض اعضائها ولكان بعض اعضائها امام المحاكم. لكن الحكومة مجموعة موظفين محظوظين يخفضون نسبة البطالة.
ثمن المحروقات بالمغرب يساوي ثمن المحروقات بأوربا ومستوى عيش الأوربيين يضاعف أضعافا كثيرة مستوى عيش المغاربة. عن أي حكومة نتحدث.
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4
17 - Mohamed الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:27
Vous êtes bien loin du prix réels des carburant en europe Le gazouillis dépasse les 20dh Le litres essence Et Le super sonta23dh Le litre alors estimé vous heureux vous payer que la moitié du prix no Et arrêter de pleuré vous êtes Tous blindés -,,moh
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-5
18 - حلالة 59 الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:28
و يبقى الضرر داءما يصيب المواطن العادي و الباقيات الفاسدات تتنقل مجانا رفقة أعقابها عبر السيارا المرقمة بالأحمر و البيع و الشراء في فواتير و بونات المحروقات.هيا زيدوا في الأثمان إلهبوا جيوبنا اسحقونا مهما تفعلون سنبقى مغاربة صامدون في وجه الفساد و لو بكلمة أو تعليق. المهم أننا نوصل لكم رسالة كره و تحقير . و العار لكل من لا وطنية له و يأكل كل درهم من أموال الدولة
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2
19 - abdo الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:28
المهم الله ياخد فيكم الحق قتلتون بالزيادات حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم .الحلوة سرقتوها عاد غادي تحيرو فينا حنا مرة أخرى الله ياخد فيكم الحق يا كروش االحرام
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5
20 - rodéo الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:29
بنكيران باعنا لأخنوش و رباعتو و تيمتلو علينا المسرحية ديال حنا مكنتفاهموش !
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3
21 - وطني الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:29
لم يبق في هدا الوطن الا الغلاء واحتكار القطاعات المربحة الحديت طويل......كل الامور نحو الوراء الا الاعلام العمومي الدي يبوع بالعام زيييين
الله إكون في عوانك ايها الشعب المسكين و المقهور
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3
22 - غزوان س الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:31
إذن ما هو دور هذه الوزارة؟؟ وما مآل التحقيقات البرلمانية في ملف المحروقات... العبث بعينه.
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3
23 - MILOUDI الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:32
ا لحل هو مطابة فتح الحدود مع الجزائر لتنتهي هموم المغاربة .
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2
24 - رضوان الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:32
الحكومة ترمي المستهلك بين مخالب تجار جشعين لا يشبعهم إلا التراب وتنئا بنفسها، لا شك أنهم يقتسمون الكعكة ويدافعون عن بعضهم البعض، ولا يهمهم الشعب،أين الأرباح التي راكمتما الشركات دون وجه حق، الداودي يجب أن تستقيل إن كانت فيك ذرة من للإنسانية.
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4
25 - مجرد مدوخ الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:34
الحكومة والبرلمان اللذين لا يسعيان الى ابتكار حلول لتيسير معاش مواطني دولتهما لا يستحقان الا الرمي الى مزبلة التاريخ...على الأقل نخفف عبء أجوركم و مصاريفكم و امتيازاتكم و كل ما تكلفونه لدافعي الضرائب.
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3
26 - hamid الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:34
أتسائل عن نوعية المسؤولين في بلدنا الحبيب عندما ينخفض ثمن البرميل لا ينقصون من الثمن فهم حريصون دائما على الزيادة
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4
27 - uodba oujda الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:35
عندما كان سعر البرميل خمسة واربعون دولار ..استفاد اخنوش من ارباح فاقت سبعة عشر مليار درهم.. اما الآن ف الكل يبحث عن المبررات ..
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0
28 - خليلوفيتش الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:35
انا اللي ما فهمتوش هو ملي كايدزاد كيزيدو و ملي كا ينقص كيبقاو علينا بشي فلسفة و الله العظيم مازال ما فهمتهاش باش ما ينقصوش حسبنا الله فهاد مصاصي الجيوب
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29 - متى الحساب؟ الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:35
محكومة محقة لا دخل لها في تحديد اسعار المحروقات.
ونطالب بتشكيل حكومة العفاريت وتماسح حتى نعلم مع من نتعامل.
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30 - hicham الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:36
كيف يمكن أن تحمي الحكومة المواطنين من جشع أرباب المحطات وشركات المحروقات و نحن نعلم أن الشخص الاكثر نفوذا في الحكومة هو أحد أهم الفاعلين في القطاع...هل سيحمينا من نفسه؟ الامر ذاته ينطبق على التعليم فهم أنفسهم أصحاب المدارس الخصوصية...ينبغي الفصل بين المال و السياسة
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31 - simo الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:40
الحل بايدينا و هو المقاطعة التي يجبان تكون جادة و فعالة مم طرفنا.
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32 - rachid الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:41
السلام هدا الوزير بانت ليه السوق العالمية غير فالمحروقات مبانش ليه الواحد فالدول الاخرى يخدم نهار ادير البلان احنا خصو البغا ادير بلان اخدم ١0 ايام اشوف تشوف
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33 - عبد السلام اطراشلي الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:42
الحكومة تبرئ نفسها من زيادة أسعار المحروقات وترمي بالكرة إلى الموزعين وأرباب المحطات. والمستهلك لا حيلة له. في عز المقاطعة لإحدى محطات الوقود كادة القيامة أن تقوم بين البرلمان والحكومة بشأن لجنة تقصي المحروقات وتضاربت الآراء بشأن الاتهامات وخلص الأمر في النهاية إلى أن شهر اكتوبر سيكون هو موعد إعلان الحقيقة عن ثمن المحروقات وتحديد المسؤوليات. وفعلا تحقق ما تم السكوت عنه.
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34 - الطيب بنكيران الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:49
الم يخبركم رجل المظلة بالاقلاع الحقيقي والمخطط الأخضر والازرق والاسود، واغراس أغراس . صاحبنا لايقبل المنافسة لان الجشع أعماه .
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35 - louardi dz الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:49
الشيئ الجميل و المهم انه لم يعد وجود لبنزين الجزائر الملوث و اللذي كان يسبب اعطاب لسيارتكم
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36 - إستبقوا الخيرات الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:50
لا تحدد الأسعار لأن شغلها الزيادة فيها مع تجميد الأجور ورفع الضرائب وإلغاء الوظيفة العمومية ، أتسائل لمن يجمعون كل تلك الأموال المنهوبة من جيوب المواطنين ،أربعون وزيرا ظاهرا ومثلهم بدون حقائب مختفون وخمس مائة برلماني نائمون ، ياللروعة ! عم الفساد البر والبحر بقينا قاب قوسين من الهلاك وقد اقتريب جدا.
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37 - omar الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:51
ها اللي قلنا
عيينا ما نقولوها لبن زيدان راه غادي تحيد الدعم ويلا تشكينا من الاثمان تقول لينا انا ما عليا والوا تضاربوا مع مالين محطات الوقود
ايوا دابا هاهو قالها الداودي فبلاصطو
الدولة لا تتدخل في تحديد الأسعار
لا يا سيدي الدولة تتدخل في تنظيم كل المرافق والمجالات واذا اشتكى المستهلك فيجب على المسؤلين أن يعالجوا الموقف
كيف ذالك
اولا مراجعة الطريقة التي رفع بها بن زيدان الدعم عن المحروقات واشك انه سحب 35 مليار المخصصة لذالك ولم يلغ الرسوم والضراءب وجعلنا وجها لوجه مع أرباب محطات الوقود
وفي هذا الموقف لا بد من ضحية فكان هو المستهلك
اما ارباب محطات الوقود فيقولون لبن زيدان لقد دفناه معا فلا حاجة لتحرض علينا المستهلك
ومن باب التذكير فقد بدأت حملة المقاطعة على شركة افريقيا لغاية دنيئة لا يعلمها إلا القليل ولم تنجح
ولما أضيف إليها الحليب وسيدي علي ودخلت على الخط أياد خارجية تريد الشر بهاذا البلد خرب جزء كبير من الاقتصاد الوطني واهتزت ثقة المستثمرين في المغرب وكل ذالك لاهداف سياسوية مقيثة
عجبا لمن يخاطر بالوطن من اجل غاية سياسوية ولا يستحي
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38 - عبدالله الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:52
اذا كان هامش الربح هو 35 سنتيم فهل فعلا احترم هذا الهامش لما كان ثمن البرميل بين 44 و48 دولار ؟ يؤسفنا في المغرب ان الزيادة عندنا كالكراسي كلما وقعت زيادة لا يتم التراجع عنها ولو تلاشت كل اسباب قيامها ولنا المثل في أثمنة النقل.
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39 - مواطن الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:53
جمعيات حماية المستهلك؟؟ كنشوفكم
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