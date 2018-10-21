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إحداث 230 ألف منصب مالي في المملكة .. الرّبع للتعاقد مع أساتذة

إحداث 230 ألف منصب مالي في المملكة .. الرّبع للتعاقد مع أساتذة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:00

كشف تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2019 أنَّ معدل التوظيف بالإدارات العمومية المدنية بالمغرب بلغَ 16.1%، أي حوالي 16 موظفا مدنياً لكل 1000 نسمة، مشيراً إلى أنَّه "مقارنة مع أعداد الساكنة المتوفرة بسوق الشغل (السكان النشيطون)، فإنَّ الإدارة العمومية تُوظف حوالي 47 موظفاً مدنيا من كل 100 نسمة من السكان النشيطين".

وأورد تقرير الموارد البشرية الخاص بقانون المالية، الذي حصلت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "خلال الفترة 2008-2018، بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة ما يناهز 1.70 في المائة في المتوسط، مسجلة تراجعا طفيفا خلال سنة 2018 بـ 0.03 نقطة مقارنة بالسنة الماضية"، مردفاً أن "نسبة عدد الموظفين المدنيين من عدد السكان النشيطين بلغتْ 4.787%، بانخفاض طفيف بلغ 0.05 نقطة مقارنة بالنسبة الماضية".

وتابع التقرير أن عدد موظفي الدولة المدنيين إجمالاً انتقل من 543.645 سنة 2008 إلى 568.655 موظفاً سنة 2018، بمعدل سنوي بلغ 0.62 في المائة، وهو ما يقرب نسبة النمو الديمغرافي السنوي المسجلة للساكنة النشيطة (0.07 في المائة).

وسجّل التقرير انخفاضاً طفيفاً في عدد موظفي الدولة المدنيين منذ سنة 2016، التي تطابق السنة التي تم فيها انطلاق عملية التوظيف بموجب عقود على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وضاعفت الحكومة من جهودها خلال العقد الأخير 2008-2018؛ وذلك بإحداث ما مجموعه 231.552 منصبا ماليا برسم هذه الفترة دون احتساب عدد المناصب التي تم إحداثها من أجل توظيف الأساتذة المتعاقدين على مستوى الأكاديميات الجهوية لتربية والتكوين، البالغ عددها الإجمالي 55.000 ألف منصب مالي، من أجل تلبية حاجيات القطاعات الوزارية من الموارد البشرية الضرورية.

وخلال الفترة 2008-2018، أعطت الحكومة الأولوية لدعم القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية والأمنية، حيث تم تخصيص حوالي 77% من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة خلال هذه الفترة لفائدة قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والداخلية والصحة والعدل.

وتتوزع أعداد المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2008-2018، حسب القطاعات، بين 74.425 لفائدة قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، أي ما يمثل أزيد من 32% من مجموع المناصب المالية خلال هذه الفترة، دون احتساب عملية توظيف 55 ألف أستاذ عن طريق التعاقد على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم لسد الخصاص بمختلف المؤسسات التعليمية.

أما بالنسبة لوزارة الداخلية، فقد خصَّصت الحكومات المتعاقبة 73.380 منصبا ماليا؛ وذلك لتوفير الموارد البشرية الضرورية للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين، وهو ما يمثل 31.7% من مجموع المناصب المالية المحدثة. وفي الجانب الصحي، تمَّ إحداث 23.600 منصب، أي أكثر من 10 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة.

كما تمَّ تخصيص 6.845 منصباً ماليا لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية، و6220 منصبا ماليا لفائدة وزارة العدل، وهو ما يمثل على التوالي 3 في المائة و2.7 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة.

أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فاستفادت من 4370 منصبا، أي 1.9% من المناصب المحدثة، فيما حظيت باقي القطاعات مجتمعة بحوالي 18 %من المناصب المالية المحدثة خلال هذه الفترة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ماليا قانون الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:16
قانون المالية هزيل ولا يوافق التطلعات الشعبية و امواج البطالة التي تسقم ارادة الشباب وانجرافهم الى لا مجهول.كدلك ان الميزانية المرصودة للتجنيد العسكري كان ممكن ان تفيد جدا باانهوض بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي.وهاته نتيجة الجاهل ان تربع وحكم
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6
2 - Said الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:22
نعم للتعاقد و لا للرسمية ...مع منح اساتدة الابتدائي و الاعدادي الحق في الترقية خارج السلم
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-18
3 - احمد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:23
القطاع الخاص هو الرافعة وهو المشغل رقم 1 في جميع الدول.

مشكلة الشباب انه يريد عمل مع الدولة للنه مضمون حسب تفكيره. لكنه ينسي باقي سلبيات الوظيفة حيث ان الأجر محدود ولا يمكنك تحقيق بعض طموحاتك الا باللجوء للاقتراض. وتشتغل لساعات طوال.

اما ان قمت بعنل مشروعك ولو كان صغيرا وبسيطا في البداية فانه سيكبر مع السنين ان كنت تستثمر ارباحك وتضي عملاءك.

الوظيفة عبودية القرن
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8
4 - Adam الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:24
التعليم اصبح مهنة من لا مهنة له ..ايها السادة رفقا بالمدرسسة العمومية وكفى من الاستهتار بمستقبل الاجيال الصاعدة فالتعليم يحتاج الى كفاءات عالية و مواهب مبدعة ودقة كبيرة في اختيار رجال التعايم ... اما اسناد هده المهام لكل من هب ودب.. فتلك جريمة يتحملها كسالى الحكومة الدين يقامرون بمصير الوطن
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18
5 - تعيس الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:45
نعم للادماج و لا للتعاقد و ضد منح اساتذة الابتدائي و الاعدادي الحق في الترقية خارج السلم. لأنهم مجموعة عجزة لايمتلكون المعارف و لا القدرات و لا الشواهد التي يمتلكها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
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-14
6 - التعاقد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:45
التعاقد ليس توظيفا لهذا يجب إلغاء لعنة التعاقد والرجوع إلى التوظيف الرسمي لضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي وبعد ذلك رفع المردودية.
وإلا لماذا لم تفكر الدولة في التعاقد في ميدان العدل والأمن والقوات المسلحة وووو....
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-2
7 - سعيدو الأحد 21 أكتوبر 2018 - 15:57
اتدكر جيدا ايام الابتدائي معلمون كان يجتمعون و"يتهاودون" فيما بينهم ،و كانوا يجعلوننا نحن التلاميذ نتناوب على النافذة لحراسة قدوم المدير ..!!
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8 - مغربي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:01
"عدد موظفي الدولة المدنيين إجمالاً انتقل من 543.645 سنة 2008 إلى 568.655 موظفاً سنة 2018" اي أن عدد المناصب المحدثة في 10 سنوات هي 25.010 منصب ، إوا منين جبتو هديك "إحداث ما مجموعه 231.552 منصبا ماليا برسم هذه الفترة" ؟؟؟
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9 - مواطن صريح الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:06
كان من المفروض ان تكون كل المناصب في اطار التعاقد لان اكبر عائق امام التنمية هي الوظيفة العمومية حيت تجد الموظف العمومي يتقاضى راتبا سمينا شهريا ولا يقدم مقابله انتاجا يوازى عشرة دراهم ويطالب دائما بالمزيد
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10 - الترقية الاستثنائية اولا الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:08
يجب تسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات خاصة بالجماعات الترابية و المجالس الاقليمية الذين يحسون بالغبن و التهميش امام زملاءهم الحاملين لنفس الشواهد او اقل خاصة انهم مرتبون في سلاليم العار 6 و7 و قد استفاد زملاءهم من الترقية الاستثنائية على مرحلتين اخرها سنة 2011.
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11 - abdel الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:10
معدل التوظيف بالإدارات العمومية المدنية بالمغرب بلغَ 16.1%، أي حوالي 16 موظفا مدنياً لكل 1000 نسمة ??????
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