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الرئيسية | مجتمع | "ضعف الأجور" يُخرج "ملائكة الرحمة" إلى الاحتجاج في الشوارع

"ضعف الأجور" يُخرج "ملائكة الرحمة" إلى الاحتجاج في الشوارع

"ضعف الأجور" يُخرج "ملائكة الرحمة" إلى الاحتجاج في الشوارع
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:00

يسود احتقان كبير في صفوف الممرضين والممرضات جرّاء نقص الموارد البشرية وغياب الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة، الأمر الذي دفع المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى خوض إضراب وطني الجمعة المقبل في جميع الأقسام والمصالح، باستثناء المستعجلات والإنعاش؛ فضلا عن تنظيمها العديد من الوقفات الاحتجاجية على الصعيد الجهوي.

وقالت المنظمة الديمقراطية للصحة: "إن الحكومات المتعاقبة تصر على تقزيم دور العلاجات التمريضية وانتهاك حقوق العمل، ثم عدم الإنصات إلى صوت الممرض ومطالبه وحاجياته. هذا التهميش والتسويف أصبح مضاعفا منذ مجيء الحكومة السابقة إلى الآن".

وأضافت المنظمة الديمقراطية للصحة، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "هذا الوضع مازال على حاله رغم العطاء الكبير لأجيال الممرضين منذ فجر الاستقلال، والذي يتجلى على سبيل المثال في تحسين المؤشرات الصحية وربح معارك هامة ضد أمراض خطيرة كالكوليرا، والتقدم الهام في معدل أمد حياة المغاربة بأكثر من 6 أشهر كل سنة".

واستنكرت نقابة الصحة، التي اختارت التصعيد، "التخلي عن التكوين المستمر للممرضين مركزيا وترابيا، وكذلك عدم فتح سلك الماستر في علوم التمريض باستثناء 120 مقعدا في تخصص وحيد العام الماضي، بينما لم يتم فتحه هذا العام بعد".

في هذا الصدد قال زهير ماعزي، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، إن "الممرضين لم يجدوا بديلا عن إعلان الإضراب والخروج إلى الشارع من أجل الاحتجاج"، وزاد: "نحمل وزارة الصحة أي تعطيل لمصالح الناس، نظرا للتسويف والتمييز المسلط على رقاب الممرضين في الترقية والأخطار المهنية وفرص التكوين المنعدمة تقريبا".

ودقت النقابة ذاتها ناقوس الخطر بخصوص "تنامي حالات العنف ضد الممرضات والممرضين داخل أماكن العمل، دون أن يحرك المسؤولون ساكنا للقيام بالإجراءات الضرورية لحماية الأطر الصحية أثناء مزاولة مهامهم النبيلة، في حين أن الإدارة تتسامح مع ظواهر الرشوة والفساد".

وأضاف ممرض التخدير والإنعاش في سيدي قاسم أن "وزارة الصحة لا تنصت لممرضيها، فهي تريد منهم كل شيء دون أن تعطيهم أي شيء"، مردفا: "نريد حوارا اجتماعيا منتظما لا حسب رغبة المسؤولين، كما نود تغيير منهجيته عبر خلق لجان فئوية؛ فلا يعقل أن يتحاور النقابي الذي قد يكون طبيبا أو غيره ويقرر في شؤون الفئات الأخرى. ولا بأس من وجود لجنة عامة نناقش فيها كل القضايا المشتركة".

ورسمت الهيئة نفسها صورة سوداء عن واقع المشهد الصحي بالمستشفيات، "التي تعاني من عدم احترام القانون باعتراف من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن جسم التمريض الذي يتلقى تعويضا عن الخطر أقل من باقي مقدمي العلاجات، رغم أن الخطر واحد وتداعياته واحدة"، وفق البيان.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للصحة بمواجهة النقص الحاد في أعداد الممرضين عبر رفع المقاعد الدراسية والمناصب المالية، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وباقي الهيئات الخاصة بالقابلات والمروضين وتقنيي الصحة وغيرهم، فضلا عن معالجة أعطاب ملف المعادلة الإدارية، لاسيما الممرضون ذوو سنتين من التكوين.

ودعت المنظمة إلى إطلاق أسلاك الماستر والدكتوراه بأعداد كافية وتخصصات مختلفة، خاصة الماستر الخاص بالحكامة الصحية وتدبير المشاريع الصحية، والرفع من التعويض عن الخطر المهني وجعله متساويا بين جميع مقدمي العلاجات؛ علاوة على الزيادة في مقدار تعويضات الحراسة والإلزامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ولد ورزازات مسمرير الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:17
باية صفة نقول للممرضات ملاءكة الرحمان بجمالهن او بتصرفهن مع المرضى
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9
2 - مغربي الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:27
غير قدمو الاستقالة و هنيونا من صداعكم اغلب اوقاتكم في الشوارع .لاخدمات لا والو .باغين التعويض.....على الغياب و حل الطابلة سير وا جي ف الكولوار الحلاوة كاتشدوها قنعوا بها.
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8
3 - Le patriote الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:29
La proposition judicieuse,raisonnable,une remarque sensée,du p.j.d.,de ne pas dépasser 100.000/dh,de salaire,dans la fonction publique,entreprise publique,ou autres organises publics(o.c.p.,bank al maghrib,président du parlement,etc...),est une bonne chose,pour le progrès du maroc. Ici,le système corrupteur,et corrompu,encourage,institutionnalise,défend,les injustices. Le maroc est volcan en ébullition. C'est fini,le temps où les marocains étaient"formatés",par la propagande officielle. Internet,et les réseaux sociaux,font bouger les lignes ,les droits et les esprits!!!...
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4 - زياد الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:30
عن اي زيادة تتحدتون عنها .وانتم اصلا .لاتقومون بواجبكم اتجاه المريض .معضم الفيدوات المعروضة على التواصل اجتماعي كلها شكاية من المواطنين .حتى الدواء تعطيه الوزارة بالمجان ولا تعطوه الا لاقاربكم .. لهدا فشكل الصحة كبير نعترف به .ولكن فالجانب الاكبر كل من الممرضين .ليس كلهم ولكن الاغليبية فيهم
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5 - مغاربة الیوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:30
أرید ان أعرف این تذهب میزانیة وزارة الصحة راه حتی الإسعاف مافیهاش الأکسیجین.لو کانت عندی سلطة علی وزیر الصحة لانتذبت له سیارة الاسعاف من مدینة صغیرة مثلا لنقله الی المستشفی عندما یمرض. اتقوا الله یا أعداء شعبکم!!!!!!!
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6 - مستغرب الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:32
ماذا يريدون اكثر الطبيب اجره 8000 درهم في القطاع العام و الممرض 7000 درهم هل يريدون التساوي و يوجد فرق كبير بينهم في التكوين و سنوات الدراسة و الاهمية في القطاع
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7 - جواد ابير الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:33
وجب الاستجابة للمطالب المشروعة والمعقولة للممرضين والممرضات لكي يشتغلوا في جو صحي يمكنهم من تقديم خدماتهم للمواطن بشكل فعال وناجع
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8 - dr.karim nabelsi الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:34
السلام عليكم
يا اهل المغرب، انا دكتور بالاردن، واريد ان اصرح لكم ما يلي:
والله ان اجور موظفي قطاع الصحة بالمغرب افضل من اجور 95% من دول افريقيا وزد عليها بعض الدول العربية، المشكلة لديكم في الضمير المهني، يبقى هذا حككي من زاويتي ومن خلال زياراتي المتكررة للمغرب.
لديكم بلد جميل وملك رائع ذو استراتيجيات ذكية اعترف به كل حكام العرب، اتمنى لكم كل الخير
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9 - Mohame الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:35
Ces infirmiers sont les fonctionnaires les plus gâtés de la ,'état ils reçoivent 1500 du de plus que tout les fonctionnaires avec d autres avantages surtout les absences les dons les soins gratuits........
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10 - انا الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:37
ملائكة الرحمة....كان زمان...لا رحمة في قلوبهم...ليس لديهم ما يعطون هم يستغلون اضعف المرضى ابشع استغلال...رأيت كل شيء...
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11 - علي امرابط الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:37
يكفي مايعانيه المواطنون من سلوكاتكم داخل المستشفيات
كل ماتجيدونه هو النظر الى ايدي المريض هل يحمل ارواق نقدية ام لا
لا تستحقون الزيادة في الاجور
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12 - عبد القهار الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:49
تحياتي لاصحاب الوزرة البيضاء مهنتكم عظيمة وجسيمة واجرها كبير ووزرها اكبر.
مطالبكم مقبولة ونحن معكم لانكم انتم من تستقبلون مرضانا وتسهرون على راحتهم .
لكن وللاسف الشديد بينكم كائنات لا علاقة لها لا بالتمريض ولا حتى بالانسانية .كائنات غريبة وعجيبة المريض يان من المرض وفتيات طائشات صوت ضحكاتهن يملا المكان وتجمعات هنا وهناك ورشوة وحركات ماجنة مع الزملاء الاطباء والممرضين وووو خصوصا الدفعات الاخيرة التي على الارجح دخلت هده المهنة عن طريق باك صاحبي او ارضاء الطبيب او الاداري وانتم تعلمون كيفية الارضاء ..
اتمنى ان تستاصل هاته الكائنات المريضة من جسم التمريض المغربي ويستعيد عافيته .
عدا داك فنشكركم جزيل الشكر ونشد على ايديكم ونتمنى ان يستجاب لمطالبكم المشروعة التي من شانها ان تحسن وضعيتكم وربما تغير في بعضكم بعض السلوكات المريضة رغم اننا نقول الخوف من الله هو الرادع .
هناك فعلا ممرضات وممرضين يستحقون هدا النعت ملائكة الرحمة . ولن نبخسهم حقهم وتحياتنا لهم.
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13 - yassine HER الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 10:50
عوض تحميل المسؤولية لوزارة الصحة ، نرى مجموعة من المواطنين يلومون الممرض الحلقة الأضعف في منظومة الصحة ويحملونه الجانب الأكبر من الاختلالات التي تشوب هذا القطاع. والممرض نفسه يعاني الضغط والمعانات في ضل غياب أبسط ضروف العمل.
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