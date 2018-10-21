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كُتّاب وآراء
زيادة ثمن الغازوال ومضاربة الوسطاء تلهبان أسعار الخضر بالبيضاء
ارتفعت أسعار الخضر والفواكه بنسب تراوحت ما بين 30 و90 في المائة في معظم أسواق التجزئة والأسواق الشعبية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد إعلان رفع أسعار الغازوال بنسبة لم تتجاوز 5 في المائة.
وتراوح سعر الطماطم في الأسواق الشعبية لمدينة الدار البيضاء ما بين 4 و6 دراهم للكيلوغرام الواحد، مقابل 1.66 درهما المسجلة صباح اليوم بسوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
واستقر سعر الجزر في مستويات قياسية بلغت 4.5 دراهم للكيلوغرام في أسواق عين الشق والحي المحمدي والبرنوصي، بينما لم يتجاوز في سوق الجملة 2.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، بفرق بلغ 90 في المائة.
وتفاجأ معظم رواد الأسواق الشعبية بارتفاع كبير في سعر "اللوبيا الخضراء"، التي بلغ ثمن التقسيط للكيلوغرام الواحد منها ما يقارب 15 درهما، في حين بلغ سعرها في سوق الجملة 6.30 درهما للكيلوغرام.
وقال تجار بسوق شعبي في منطقة درب غلف إن الارتفاع الذي مس أسعار الخضر في نهاية الأسبوع الجاري يعود إلى المضاربة التي يقودها وسطاء يتحكمون في سوق الجملة بشكل كلي.
وقال التجار الذين تحدثت إليهم هسبريس: "الأسعار المعلنة في سوق الجملة لا يمكننا أن نقتني بها بضاعتنا، بسبب العراقيل التي يضعها أمامنا هؤلاء الوسطاء، الذين يعتبرون المستفيدين الأكثر حظا في هذا المجال".
وأكد التجار أن أصحاب الشاحنات التي تنقل الخضر نحو محلاتهم التجارية أقدمت على رفع كلفة النقل إلى مستويات غير معتادة، بدعوى الزيادة التي طالت أسعار المحروقات في محطات الوقود.
يشار إلى أن محطات الوقود أقدمت على رفع سعر الغازوال بنحو 45 سنتيما للتر الواحد بشكل جماعي، إذ انتقل من 9.99 درهما إلى 10.39 درهما.