بوعشرين يطالب المحكمة بالتصدي لـ"سبّ الربّ" في قاعة التقاضي

هسبريس - عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)

وجّه عبد اللطيف بوعشرين، النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، انتقادات كبيرة إلى المحامي محمد الحسيني كروط، الذي ينوب عن المطالبات بالحق المدني في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع في تهم؛ من بينها الاغتصاب والاتجار في البشر.

وانتفض النقيب بوعشرين، في ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين بمكتبه في الدار البيضاء، حيث رفض ما آلت إليه الأوضاع في الجلسة السابقة، والتي بلغت حد سب المحامي كروط الذات الإلهية، حسب ما أكده المحامي عبد المولى المروري في تصريح سابق لهسبريس، بينما نفى محامي الطرف المدني أن يكون قد سب الرب، معتبرا أن أورده المعنيون "كذبا ونفاقا".

وقال رئيس اتحاد المحامين العرب سابقا: "من يكون هذا الذي ينعت الزملاء بالفئران ويسب الرب بالقاعة؟"، مضيفا: "وإلى منفوخ بجهة أخرى يتفركع معها".

وطالب النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين نقيب هيئة المحامين بالرباط، التي ينتمي إليها المحامي كروط، بالتدخل وحسم هذه المسألة، مشددا على أنه "وأمام غياب التفاعل مع الطلب قد نلجأ إلى جهة أخرى".

ولوّح النقيب بوعشرين، الذي لم ترقه تصرفات المحامي كروط، بالتصعيد ضده، حيث قال: "من لم يلتزم حدوده سأصعد معه، على رغم من أنه ليس من طبيعتي التصعيد ضد الزملاء"، مضيفا: "المهنة والرموز تمس، أتمنى أن يعود إلى وعيه".

وفي تلميح إلى كون المحامي المذكور متورط في قضية أخلاقية، قال النقيب: "من كان بيته من زجاج لا يرشق الناس بالحجارة، وهناك ملفات رائجة في قضايا أخلاقية.. ولذلك، يجب الحفاظ على بيوتهم وعليهم احترام زجاجهم المتعرض للرشق".

وانتقد المحامي نفسه المستوى الذي يظهر به عدد من أصحاب البذلة السوداء في هذا الملف، إذ أكد أن "هناك تدنيا في المستوى، وهذا الملف كله حب للظهور وتحقيق الذات بسبب العدسات".

وعاد النقيب إلى الحديث عن الخبرة التي أجراها مختبر الدرك الملكي، حيث شدد على أنها كان يجب أن تهُمّ التحقيق في المعدات التقنية ومصدرها ومقتنيها، طالما أن المتهم بوعشرين ينفي علاقته بها.

كما شدد على أن "الفيديوهات الجنسية" تؤكد أن ما يظهر من خلالها أن هناك "حبا وعشقا، فيما الحديث المسموع لا تعنيف فيه وإنما حديث الوسادة والغرام".

وتعقيبا على ما ذهب له الوكيل العام بكون تزامن تسجيل مخالفة سير في حق الصحافي مع شريط مصور يضاجع إحداهن بمكتبه، أوضح النقيب بوعشرين أن المخالفة سجلتها عناصر من الدرك الملكي ووقّع عليها المتهم، مضيفا: "ماذا عن سحبه مبلغا ماليا من حسابه في توقيت معين بينما يظهر في شريط فيديو في نفس التوقيت؟".

واعتبر النقيب، الذي قد يعود إلى الترافع في الملف بعد توصله إلى اتفاق مع أسرة الصحافي توفيق بوعشرين، أن هذا الملف ليس فيه أي اتجار بالبشر.

جدير بالذكر أن جلسة مساء اليوم الاثنين ستعرف انطلاق دفاع الصحافي توفيق بوعشرين في المرافعة، بعد انتهاء النيابة العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني من تقديم مرافعاتهم.