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الرئيسية | مجتمع | قدماء العسكريين يحتجون ضد المعاناة وينشدون "وساطة الملك"

قدماء العسكريين يحتجون ضد المعاناة وينشدون "وساطة الملك"

قدماء العسكريين يحتجون ضد المعاناة وينشدون "وساطة الملك"
هسبريس - مصطفى شاكري (صور: محمد المجدوبي)
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:00

خاض قدماء العسكريين والمحاربين وقفة احتجاجية اليوم الإثنين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالعاصمة، تنديدا بـ"الأوضاع المزرية التي تعيش في ظلها هذه الشريحة المجتمعية طوال سنوات عديدة، رغم التضحيات الغالية التي بذلتها في سبيل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة".

وصدحت حناجر المحتجين بالعديد من الشعارات المتنوعة، التي "طالبت بضرورة إيلاء الاهتمام للعسكريين الذين لم يستفيدوا من أي شيء من قبل الدولة، فضلا عن توفير التغطية الصحية والتعويضات الأساسية عن المرض والعجز، ثم معاش التقاعد الذي حرموا منه، فضلا عن أحوالهم الشخصية الكارثية".

في هذا الصدد قال عبد السلام الباز، المنسق الوطني لقدماء العسكريين والمحاربين غير المستفيدين من الدولة، إن "التنسيقية عقدت لقاء مع ممثلي القيادة العامة خلال شهر يوليوز الماضي، من أجل مناقشة عدد من النقط التي تهم الملف المطلبي، وقد التزم رئيس اللجنة المشرفة على تدبير هذا الملف بتنفيذها في غضون شهر، لكن المفاجأة كانت عدم التزامه بكل ما تم تداوله خلال اللقاء".

وأضاف الباز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "حاولت التنسيقية التواصل مع الجهات المختصة، لكن في كل مرة يقال لنا إن الجنرال هو المكلف الوحيد بهذا الملف، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء دون أخذ موافقته".

وناشد المنسق الوطني لقدماء العسكريين والمحاربين غير المستفيدين من الدولة جميع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين التدخل في الموضوع الذي عمّر طويلا، قائلا: "لا يعقل أن هذه الشريحة التي ضحت بالغالي والنفيس وأفنت شبابها في سبيل خدمة الوطن تتعرض للتعنيف والقمع؛ بل يوجد من قضى أزيد من عشرين سنة في دهاليز الحرب دون أن يتقاضى أي درهم في الوقت الحالي، لذلك نطالب جميع مؤسسات الدولة بإيجاد صيغة توافقية لهذا الملف الشائك".

ووجه عسكري آخر نداء استغاثة إلى الملك محمد السادس بغية الوساطة في الموضوع، وقال: "ناضلنا طيلة سنوات السبعينيات في الصحراء المغربية من أجل الدفاع عن حوزة الوطن في ظل ظروف لا تليق بالعيش الكريم"، قبل أن يضيف: "خطب الملك محمد السادس تؤكد أن جميع المغاربة سواسية، المدني والعسكري على السواء".

وأردف المتحدث ذاته: "لقد وعدتنا القيادة العامة بأن من وصل إلى ستين سنة سيستفيد من التقاعد والتغطية الصحية، بينما ستوفر إعانات مالية للعسكريين الذين لم يبلغوا بعد الستين. توجد عناصر تعاني من عاهات جسدية وأمراض متعددة، بعدما شاركت في حروب العراق والبوسنة وسوريا والصومال والكونغو وغيرها".

أحد الجنود أمضى عشرين سنة في الصحراء، أكد أن المطالب اجتماعية فقط، تتمثل في العيش الكريم والاستفادة من السكن اللائق والتطبيب والتقاعد، لاسيما أن العديد من المعنيين لم يعودا قادرين على العمل، وصاروا في أمس الحاجة إلى العناية الصحية، مشددا على أنه "لا توجد دولة في العالم ترمي جنودها في الشارع ولا تخصص لهم أي تعويض بسيط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حلاوة بيه العنتبلي الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:16
اعانهم الله. افنو شبابهم في مواقع لدفاع عن حوزة الوطن استمعو لمعاناتهم لعلكم ترحمون .
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32
2 - amaghrabi الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:23
كل من يحتج وكل من يمرض يطلب تدخل الملك او مساعدة من الملك,في نظري هذا هراء وامر سخيف جدا.الشعب المغربي كله يريد ويتمنى تدخل الملك,انا صراحة عندي مشاكل غارقة منذ اكثر من 25سنة ولا يفكها الا الله سبحانه وتعالى ولا اشكو امري ابدا الى جلالة الملك لانني اعلم ان جل الشعب المغربي له مشاكل عويصة,واملنا اني يأتي يوما تحل فيه مشاكلنا الإدارية على الخصوص وان لم تحل سوف تحل ان شاء الله بعد مماتنا ويستفيد منها ابناءنا
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-19
3 - جندي سابق الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:23
ملف العسكريين غير المستفيدين من الدوله لم يعد يحتمل التأجيل وهذه الشريحه عانت ولا زالت تعاني ظروف معيشيه بسبب تخلي الدوله عنها وصار من اللازم النظر في ملفهم في اقرب وقت
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26
4 - فهد الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:37
أنا من أبناء العسكريين المتقاعدين الذين شاركوا في حرب الصحراء لا نتوفر على سكن
حاصل على الدكتوراه في الشريعة ولا عمل لي سوى مستشار في محو الأمية بأجرة زهيدة لا تغطية صحية ولا تعويضات تنقل سوى المنحة التي نتقاضاها مقابل عملنا
5 أخوات مجازاة ولا واحدة موظفة
هذا جزاء والدنا الذي أفنى شبابه في الصحاري والتلال في الأمطار والثلج أو في الحر والزوابع الرملية لا نراه في العيد ولا في الصيف ولا الشتاء إلا لأيام معدودات
وفي الأخير خرج 000
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34
5 - ابرى ما برى ديوه لمقبرا الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:48
أما كون شفتو متقاعدي الشرطة اللي خدمو 40 عام من عمرهوم من مدينة لأخرى بتفان و بصدق و دون قبول الرشاوي على أنفسهم و عائلاتهم! تقاعد هزيل لا يكفي حتى للتطبيب و الأدوية و الويل ثم الويل له إن مرض و لم يكن لديه مال ليقصد الطب الخاص فحينها سيتوجه للمستشفى الإقليمي اللذي ليست فيه أجهزة أو حتى و إن كانت فسيقول له الأطباء أنها معطلة و إذا لم يكن له ابن يعيله فليحفر قبره بيده. كان الله في عون كل متقاعد و كل مسن مغربي. و يبقى السؤال مطروحا: أين الثروة؟
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7
6 - سماعيل الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:49
نعم هناك من أعتقل في تندوف جنود مغاربة يجب تصنيففهم ماديا ومعناويا
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4
7 - said الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:56
السلام وعليكم ورحمة الله. المغرب فلا تستغرب
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0
8 - mosi. الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:56
الى الأخ فهد...
اتفق معك تماااااما...
من العار ان يدطر عسكري متقاعد الى العمل كبواب او حارس سيارات او يبيع السجائر او في احسن الحالات كحارس امن خاص....لأن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية تعطيه 1200 درهم في الشهر كتقاعد...اباءنا كانوا يحرسون ابواب الوطن بينما اللصوص ينهبون ما بداخله...و في الاخير يخرج اباؤنا ب 1200 و 1500 درهم في الشهر و ابناؤهم في الشوماج و الميزيريا رغم حصولهم على شهادات عليا...
نحن لا نطلب صدقة من احد..لا من الحكومة و لا من الملك..نحن نطلب حق اباءنا منهم...لقد افنوا زهرة شبابهم دفاعا عن الوطن..وحرمنا نحن من احضانهم في الاعياد...و في الاخير يتم معاملتهم كعالة و كصعاليك...انا الحمد لله بنيت نفسي بنفسي..و اكفل ابي و أمي و اخوتي اللم لك الحمد..ولكن تقاعد ابي كان 1200 درهم و أوصلوه الى 1500 بعد الزيادة التي امر بها الملك و تاتينا ما بين 800 و 1300 درهم في الماء و الكهرباء..يالله 1500 درهم ديال اش...علما ان ابي مريض بالسكري و والدتي بالتهاب المفاصل...
اين العدل لجنودك يا جلالة الملك...
ملاحظة بسيطة...نحن لا نطلب شكرا من الوطن..ولكن نطلب حقنا مما دفع عنه اباءنا..
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