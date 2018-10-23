داء السل يصل إلى المجلس الأسبوعي للحكومة

هسبريس - و.م.ع

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير الصحة حول المجهودات الحكومية لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من داء السل ومكافحته.

وينتقل المجلس إلى دراسة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 5 يوليوز 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.