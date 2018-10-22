"العبودية والتماطل" يدفَعان أساتذة التعاقد إلى ترْكِ مدارس المملكة

هسبريس - عبد السلام الشامخ

شارك اليوم الإثنين الآلاف من رجال ونساء التعليم في الإضراب الوطني الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، احتجاجاً على "تلكؤ" الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالبهم العادلة، مُطالبين بإلغاء نظام التعاقد وإدماجهم رسمياً في سلك الوظيفة العمومية، حفظا لكرامة الأستاذ، الذي "هو جزء من المنظومة التعليمية التي تعاني اختلالات تدبيرية وبيداغوجية كثيرة".

ونفّذ آلافُ الأساتذة الغاضبين إضرابهم الوطني بعدما قرَّروا التَّصعيد ضدَّ وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، الذين اتهموه بـ"الإقصاء"، مُطالبين الوزارة الوصية بـ"إنهاء الحيف الذي انطلق منذ الشروع في العمل بنظام العقدة، الذي يكرس التمييز والدونية في علاقة الأساتذة بالإدارة التربوية وزملائهم، وكذا تلاميذهم".

وعلاوة على ذلك، نظَّم أساتذة التعليم وقفات احتجاجية مُتفرقة أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رافعينَ شعارات تُندّد بـ"تفكيك المدرسة العمومية والوظيفة العمومية" و"التوظيف بالكونطرا"، وداعين إلى تجاوز "حالة الجمود التي تطال ملفهم، وإعادة جميع المطرودين والمرسبين إلى فصول الدراسة".

ونقلت مصادر نقابية لهسبريس أن "النتائج الأولية للإضراب الوطني كانت غير متوقعة؛ ففي مديرية سيدي إفني بلغَ عدد الأساتذة والأستاذات الذين تم تسجيلهم 388 بين الثانوي والابتدائي، فيما بلغَ عدد المضربين 379؛ أما عدد غير المضربين 9، لتصلَ نسبة المضربين %97،68، وغير مضربين % 2،31".

"أما في ما يخصُّ مديرية خنيفرة، والتي يبلغُ فيها العدد الإجمالي للأساتذة المجبرين على التعاقد 409، فقد شارك في الإضراب 300 أستاذ؛ فيما العاملون في الفترة المسائية 90 أستاذا. وهناك توقعات بأن تصل نسبة نجاح الإضراب إلى 100%، إذ إن عدد المرسمين المضربين بلغَ 113، موزعين على أربع جماعات (مريرت 42 أستاذا مرسما مضربا، مولاي بوعزة 11 مرسما مضربا، 10 لقباب، 23 كهف النسور، 42 خنيفرة المركز، تيغزى 13)"، وفق المصادر ذاتها.

وسجلت مديرية وزان، حسب مصادر نقابية، نسبا "خيالية" في الإضراب، حيث شلّت غالبية المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية الإعدادية، إذ عرفت نسبة مشاركة بلغت 100%، مع بعض الحالات الاستثنائية التي تعد على رؤوس الأصابع، مضيفة أنه "في مدينة زاكورة سجّل إضراب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد نسبة 98%؛ فيما بلغ عند الأستاذة المرسمين 67%.".

وفي السياق ذاته سجّل عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن الإضراب الإنذاري لمدة 24 ساعة الذي سطّرتهُ التنسيقية "يأتي كشكل تصعيدي جديد بعدَ سنة من الاحتجاجات والوقفات والمسيرات"، مشيرا إلى أن "التنسيقية تطالب الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول يُنهي معاناة الأساتذة، ويلغي بشكل نهائي مخطط التعاقد".

وأضاف الكاسمي في تصريح لهسبريس: "بعد سنة من النضال؛ كنا نحترم فيها الزمن المدرسي للتلميذ، استمر غياب أي إرادة جادة للحكومة لحل المشكل، ما دفعنا إلى هذا الشكل الاحتجاجي"، وزاد: "لجأت إلى سياسة الهروب إلى الأمام، فقرّرنا التصعيد في وجه الوزارة التي بدل الاستجابة لمطالبنا طرحت النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، والذي لم يأت بجديد، بل فسر بنود نظام العقدة".

وجدّد الأستاذ المحتج رفضه ما أسماه "عقد الهشاشة والعبودية"، داعيا إلى إلغائه بصفة نهائية وإدماج الأساتذة رسميا في سلك الوظيفة العمومية حفظا لكرامة الأستاذ.