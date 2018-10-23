140 مليون أورو تشق طريقها إلى الرباط لمنع تدفق المهاجرين‎

هسبريس-عبد السلام الشامخ

تتّجهُ بروكسيل إلى تبنّي أول إجراء عملي لوقف تدفقات المهاجرين نحو إسبانيا، والقادمين من التراب المغربي عبْر المتوسط، فقدْ وافقت المفوضية الأوروبية على تحويل رُزمة من الأموال إلى الرباط، قدّرتها مصادر إسبانية في 140 مليون أورو، مخصصة على المدى القصير من أجل فتح الطريق للمساعدات اللوجيستيكية خلال السنوات القادمة.

وتأتي هذه المساعدات المالية في أعقاب المطالب الإسبانية المتكررة بتقديم دعم كبير إلى الجار المتوسطي (المغرب). ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يقوم بتسليم أول دفعة من الأموال ابتداء من سنة 2019. وسوف تُستخدم هذه المعونة بشكل رئيس لشراء معدات مراقبة الحدود؛ فيما قدرت جريدة "إلباييس" أن "الضغط الإسباني على دول الاتحاد بدأ يعطي أكله وقد يأتي بنتائج إيجابية".

ورغم أنَّ المساعدات المالية التي تعهدت بها الحكومة الإسبانية، والتي أعلنتها بروكسيل، لازالت متواضعة وأقل بكثير من تلك الموجهة إلى البلدان الأخرى التي ينطلق منها المهاجرون الأفارقة إلى سواحل أوروبا على البحر المتوسط، فإنَّ مصادر إسبانية قدرت أنَّ نصف هذه الأموال (70 مليون دولار) سيتم ضخها مباشرة في الميزانية المغربية.

ويقول مصدر حكومي مسؤول لجريدة EL PAÍS إن الهدف هو مواجهة التدفق المتزايد للمهاجرين على إسبانيا، البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين في أوروبا، مشيرا إلى أن "هذه الأموال ستقضم من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، المخصص لهذا الغرض".

ولم يبدِ الجانب المغربي أيَّ تفاعلٍ رسمي إلى حدود اليوم حول هذا المستجد، لكن مصادر إسبانية قالت إن هناك ارتياحا كبيرا وسط المسؤولين المغاربة بشأن رفع المساعدات المالية الموجهة إلى الرباط. وقد تم التوصل إلى اتفاق أوربي مغربي بحر الأسبوع الماضي، إذ اطلعت بعثة أوروبية وإسبانية على آخر التفاصيل في العاصمة المغربية الرباط. وقد وضعت بروكسيل خطة مصاحبة لنقل الدعم المالي إلى المغرب.

وينتظرُ المغرب إشارات أكبر من الجانب الأوروبي الذي سبق له أن عرضَ دفوعات مالية حدَّدها في 50 مليون أورو سنويا. لكن الرباط ترفضُ هذا الإجراء وتَعتبر الأمر "يدخل ضمن نطاق سيادة الدولة"؛ بينما تسعى مدريد إلى توسيع نطاق التعاون مع الجار المتوسطي، بما يتجاوز نطاق المساعدات المادية، مع فتحِ قنوات الحوار وتسريع إجراءات الدعم السنوي الذي يخصصه الأوربيون بغرض وقف الهجرة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك: "من الضروري مراقبة الوضع في غرب البحر المتوسط بعناية. وفي هذا السياق، يجبُ تعزيز التعاون مع المغرب، كما يوصي بذلك الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز". وقد أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن "الوقت حان لدعم المغرب لأنه يظلُّ واجهة رئيسة لتدفق المهاجرين الأفارقة".