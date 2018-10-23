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140 مليون أورو تشق طريقها إلى الرباط لمنع تدفق المهاجرين‎

140 مليون أورو تشق طريقها إلى الرباط لمنع تدفق المهاجرين‎
هسبريس-عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:30

تتّجهُ بروكسيل إلى تبنّي أول إجراء عملي لوقف تدفقات المهاجرين نحو إسبانيا، والقادمين من التراب المغربي عبْر المتوسط، فقدْ وافقت المفوضية الأوروبية على تحويل رُزمة من الأموال إلى الرباط، قدّرتها مصادر إسبانية في 140 مليون أورو، مخصصة على المدى القصير من أجل فتح الطريق للمساعدات اللوجيستيكية خلال السنوات القادمة.

وتأتي هذه المساعدات المالية في أعقاب المطالب الإسبانية المتكررة بتقديم دعم كبير إلى الجار المتوسطي (المغرب). ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يقوم بتسليم أول دفعة من الأموال ابتداء من سنة 2019. وسوف تُستخدم هذه المعونة بشكل رئيس لشراء معدات مراقبة الحدود؛ فيما قدرت جريدة "إلباييس" أن "الضغط الإسباني على دول الاتحاد بدأ يعطي أكله وقد يأتي بنتائج إيجابية".

ورغم أنَّ المساعدات المالية التي تعهدت بها الحكومة الإسبانية، والتي أعلنتها بروكسيل، لازالت متواضعة وأقل بكثير من تلك الموجهة إلى البلدان الأخرى التي ينطلق منها المهاجرون الأفارقة إلى سواحل أوروبا على البحر المتوسط، فإنَّ مصادر إسبانية قدرت أنَّ نصف هذه الأموال (70 مليون دولار) سيتم ضخها مباشرة في الميزانية المغربية.

ويقول مصدر حكومي مسؤول لجريدة EL PAÍS إن الهدف هو مواجهة التدفق المتزايد للمهاجرين على إسبانيا، البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين في أوروبا، مشيرا إلى أن "هذه الأموال ستقضم من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، المخصص لهذا الغرض".

ولم يبدِ الجانب المغربي أيَّ تفاعلٍ رسمي إلى حدود اليوم حول هذا المستجد، لكن مصادر إسبانية قالت إن هناك ارتياحا كبيرا وسط المسؤولين المغاربة بشأن رفع المساعدات المالية الموجهة إلى الرباط. وقد تم التوصل إلى اتفاق أوربي مغربي بحر الأسبوع الماضي، إذ اطلعت بعثة أوروبية وإسبانية على آخر التفاصيل في العاصمة المغربية الرباط. وقد وضعت بروكسيل خطة مصاحبة لنقل الدعم المالي إلى المغرب.

وينتظرُ المغرب إشارات أكبر من الجانب الأوروبي الذي سبق له أن عرضَ دفوعات مالية حدَّدها في 50 مليون أورو سنويا. لكن الرباط ترفضُ هذا الإجراء وتَعتبر الأمر "يدخل ضمن نطاق سيادة الدولة"؛ بينما تسعى مدريد إلى توسيع نطاق التعاون مع الجار المتوسطي، بما يتجاوز نطاق المساعدات المادية، مع فتحِ قنوات الحوار وتسريع إجراءات الدعم السنوي الذي يخصصه الأوربيون بغرض وقف الهجرة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك: "من الضروري مراقبة الوضع في غرب البحر المتوسط بعناية. وفي هذا السياق، يجبُ تعزيز التعاون مع المغرب، كما يوصي بذلك الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز". وقد أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن "الوقت حان لدعم المغرب لأنه يظلُّ واجهة رئيسة لتدفق المهاجرين الأفارقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - dokalli الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:36
140 مليون أورو اتخلط مع ديك لحلوى ديال لبرلمان ملي انقلبو عليها القوها تشربات مع اتاي
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2 - Haha الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:42
واش هاد المبلغ كافي لحراسة الحدود و الإهتمام بالمهاجرين،نصفه سيذهب في جيوب العفاريت،لو كانت دولة ذات كرامة لحترمها الإتحاد الأوروبي و ليس هذا المبلغ الهزيل،او زيدون الحل الأخير هو فتح الحدود ولي بغا يحرك الله يعاونو...دولة المهازل
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3 - amine الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:44
البحر بعناه ليهم ب 40 مليون يورو ، و دابا غاذي ناخذو منهم 140 مليون يورو لمحاربة الهجرة ، حلل و ناقش
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4 - المهم هو الأورو الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:44
140 مليون دولار غادين يديرولها بحال الحلوة ديال البرلمان غالتفرق بزربة و المهاجرين راهم هانيا فيما حصلو يباتو الغابة الشارع هانيا
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5 - adil الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:45
هاذي ورقة ضغط لصالح المغرب ، يجب إستعمالها في الوقت المناسب
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6 - هاأنذا الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:47
140 مليون تشق طريقها إلى جيوب التماسيح ويبقى الحال على ماهو عليه
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7 - دولة الفشل الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:50
اصبح المغرب يلعب دور الحارس و الشرطي ، دولة و حكومة فاشلة في كل الأصعدة والمجالات و بكل المقاييس.
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