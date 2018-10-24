مركز حقوقي: أخطاء بشرية وراء فاجعة بوقنادل

هسبريس من الرباط

أعلن المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن بعض التحقيقات الأولية، التي باشرها عدد من أعضاء فروع المركز، ترجح بشكل كبير أن سبب فاجعة قطار بوقنادل "ناجم عن أخطاء بشرية فادحة، أهمها الإهمال والاستخفاف في الاضطلاع بالمسؤولية، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة، حيث تشهد غالبية مقاطع السكك الحديدية أشغالا كبرى، بين الصيانة والتجديد والإنشاء".

وطالب المركز، في توصياته الصادرة عن اختتام أشغال جامعته الخريفية، "بتحقيق شفاف ودقيق في ملابسات فاجعة قطار بوقنادل، وبإقالة مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، لثبوت مسؤوليته الأخلاقية والإدارية كحد أدنى في الواقعة المؤلمة".

وحذر المركز من تنامي مظاهر اعتقال ومحاكمة النشطاء، داعيا إلى العمل الجاد "من أجل رفع مظاهر الغبن والإحباط في صفوف المواطنين، خاصة الشباب منهم"، ومطالبا في الآن ذاته بتوسيع دائرة النقاش بشأن النموذج التنموي الملائم "لمواجهة حالة الانسداد التي يعرفها الوضع الاقتصادي المغربي، حتى لا نعيد تجارب مخططات فاشلة، قد تذهب على إثرها ملايير الدراهم إلى جيوب نافذين، ناهبين وفسدة، ويظل الوضع المؤلم على حاله"، بتعبيره.

كما طالب المركز في توصياته بضرورة التحقيق في حالات الاحتقان التي تشهدها المجالس المنتخبة، والعمل على إيجاد حلول عاجلة من أجل تسريع إخراج المشاريع التنموية إلى الوجود، داعيا إلى إعادة النظر في اختصاصات المجالس المنتخبة، "خاصة جانب التسيير الداخلي للمؤسسات الجماعية، وعدم ارتهانها لمنتخبين أثبت الواقع تورطهم في تجاوزات تسببت في إضعاف أدائها، وابتعادها عن الانضباط المؤسساتي وانزلاقها نحو الحسابات السياسية".

وأكد المركز، في الأخير، على ضوء قرارات وتوصيات لقائه السنوي، "دعمه للعمل التضامني والاجتماعي، وكذا للبرامج المتعلقة بإحداث أنشطة مدرة للدخل، بما يحقق فرص العمل والعيش الكريم لفائدة الفئات المهمشة، وسيعمل على تفعيل هذه المبادرات ضمن عمل مؤسسي ووطني شامل".

حري بالذكر أن أشغال الجامعة الخريفية للمركز المغربي لحقوق الإنسان نظمت، أيام 19 و20 و21 أكتوبر الحالي، بالمركز الوطني للتخييم بسيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، تحت شعار "على درب النضال سائرون، من أجل مغرب الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية".