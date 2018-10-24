المحامي الهيني يرد على شكاية زوجة بوعشرين

هسبريس من الدار البيضاء

ردّ المحامي محمد الهيني، الذي ينوب عن المطالبات بالحق المدني في ملف الصحافي توفيق بوعشرين المتابع بتهم من بينها الاغتصاب والاتجار في البشر، على الاتهامات التي وجهتها إليه زوجة المتهم وتقدمت بشأنها بشكاية لدى نقيب هيئة المحامين بتطوان، تشكو تصرفاته وتصريحاته التي أساءت إلى المتهم وأسرته و"ضحاياه".

واعتبر القاضي السابق أن شكاية زوجة الصحافي توفيق بوعشرين لا تتوفر على أي سند؛ لأن "من شروط تقديم الشكاية أن يكون رافعها ذا صفة، وحيث إن المشتكية تتقدم بشكاية نيابة عن زوجها وعن أطراف أخرى دون الإدلاء بسند النيابة عنه وعن هذه الأطراف لأن زوجها ليس بقاصر ولا محجور عليه وهو يستطيع أن يقدم أية شكاية من معتقله. وكذلك بالنسبة إلى النسوة اللواتي تتحدث عنهن فهن يستطعن الدفاع عن أنفسهن إذا أحسسن بمظلمة معينة".

واعتبر المحامي نفسه، في رده على الشكاية المذكورة، أن من شروط التشكي "احترام أخلاقيات وقواعد التظلم، ومنها عدم توجيه السباب أو القذف في المنتسبين إلى أي مهنة؛ لأنه لا يعقل التشكي من أجل فعل مزعوم والإتيان بمثله لأن ذلك يعتبر اقتصاصا للنفس غير مقبول".

وأشار عضو هيئة المحامين بتطوان، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى أن "الطعن والقدح في محام هو طعن في جميع المنتسبين إلى الهيئة، ولا يمكن للهيئة أن تقبله كشرط أخلاقي وقانوني للنظر في الشكاية؛ فاللجوء إلى مسطرة التأديب أساسه احترام المهنة وأعضائها".

ورفض المتحدث نفسه مضامين شكاية زوجة بوعشرين، خاصة وصفه بالقاضي المطرود والمحامي المبتدئ وكذا تعابير من قبيل "من لا يصلح للقضاء لا يصلح للمحاماة".

وبخصوص اتهامه بخرق سرية الجلسات وإدلائه بتصريحات لوسائل الإعلام عقب كل جلسة محاكمة، أكد المحامي نفسه أن المقصود بسرية الجلسة هو "أن تجري خلف أبواب مغلقة وليس أن يمنع الحديث لوسائل الإعلام عما جرى أمام المحكمة بدليل أنه ليس هناك أي نص يجرم خرق السرية على غرار التحقيق والبحث التمهيدي".

وسبق أن تقدمت زوجة الصحافي توفيق بوعشرين، منذ أيام، بشكاية إلى نقيب هيئة المحامين بتطوان، التي ينتمي إليها المحامي الهيني، تشكو تصرفات هذا الأخير والتصريحات التي يطلقها هنا وهناك لوسائل الإعلام، والتي تشكل إساءة إلى زوجها وأسرتها وفق تعبيرها.

ويُنتظر أن تبتّ هيئة المحامين بتطوان، خلال الأيام القليلة المقبلة، في الشكاية المعروضة عليها في حق القاضي السابق محمد الهيني.