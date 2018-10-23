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الرئيسية | مجتمع | المغرب يعلن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة

المغرب يعلن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة

المغرب يعلن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:10

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT)، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 هجرية (28 شتنبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الفيلسوف الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:23
با ربي يبقى التوقيت كيما هو الى الابد.. هلدشي بزااااف
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47
2 - عبدو من الرباط الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:24
أرجو ان يتم إلغاء هاته الساعة المشؤومة نهائيا
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54
3 - abdelhak الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:24
من بيده هذا القرار ولم يبالي بمطالب المواطنين بحذف هاتة الساعة المضرة بالعباد فاللهم أنزل عليه عاصفة من السماء
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56
4 - مواطن الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:24
اللهم ان هذا منكر وخصهوم احيدوها بمرة قهراتنا الله اعط العذاب لمول فكرة زيادة الساعة
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42
5 - رشيد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:25
التبعية المطلقة..
دولة الخزي و العار
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29
6 - khalid الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:25
بلا رجعة ان شاء الله فلا خير زيادتها
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33
7 - عامل فوسفاطي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:25
الصراحة حشومة عذبتونا بهاذ الساعة الغير قانونية تابعين أروبا وهم براسهم حيدوها لانها غير صحية نتمناو تلغى نهائيا
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37
8 - ابو وليد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:26
مشية بلا رجعة ...قولوا آمييين خوتي
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46
9 - النظرية النسبية الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:26
وكان غير خليتوها زايدا ولفنا بها و لا خليوها أصلية بلا تحماق الراس
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-4
10 - لا أمل في حوارك الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:26
نتمنى من الله أن ننسى هذه الزيادة في الساعة و أن تبقى كما كانت في السابق لا نريد مرة أخرى هذه الساعة رب اخرجنا منها فإن عندنا إن ظالمين . ربما هذا غباء وهرطقة من الحكومة والبرلمان
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16
11 - محمد ال جابر الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:26
عليا الطلاق بالتلاثه يوم ما الحكومه ما تبقاش تزيد صاعه في الصيف
ندرا عليا اعمل خير لحد ما اموت
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12
12 - ملاحظ عابر سبيل الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:27
نتمنى ان تكون هذه المرة الأخيرة التي يتم فيها التلاعب بالساعة القانونية و البيولوجية.
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16
13 - جواد الريف الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:28
يعني أن الساعة لي كانت ماشي قانونية...
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16
14 - مستعمرة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:29
ليس المغرب من يعلن بل فرنسا نهار تبدل فرنسا يبدل هو
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13
15 - مريض الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:29
مرضتونا بهاد الساعة زيد نقض كون غير كنتوا كديروا هكا حتى فالغزوال المواد الغذائية هادوا كتعرفوا غير زيد زيد زيد الله ياخد فيكم الحق
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18
16 - امين الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:33
الساعة القانونية
كل هده المدة كنا نعيش حالة غير قانونية هههههههه
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5
17 - الحسين الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:33
قبل قليل تصفحت في موقعgoogle متى تغير فرنسا توقيتها وجدت ان المغرب يمشي معها في نفس الخط. في تغير ساعتها بداية ونهاية.
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4
18 - الغاىب الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:34
الرجوع لله عزو جل أما رجوعكم أنتم إلي الزيادة في المعيشة وضعف الاجر ملقانا يوم وساعة الحساب
وكلنا عليكم الله
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1
19 - كاليد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:35
قهرتونا بزبيد و نقص...دعيناكم الله ...الله ياخد فيكم الحق...
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1
20 - تايكة غرماد الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 13:36
المسؤولون في الرباط الذين يقررون يقطنون في احياء راقية وشوارع مزركشة بالأنوار ولم يهتموا بما عانوه ابناء وبنات شعب البوادي من عذاب في التنقل في ظلام دامس ومخاطر محدقة في الصباح الباكر وذلك ابتداءا من شهر سبتمبر كل ذلك لارضاء بعض رموز المال والأعمال لارتباطاتهم المصلحية باروبا وخصوصا ماماهم فرنسا .
ولا حول ولا قوة الا بالله
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