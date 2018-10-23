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الرئيسية | مجتمع | المالكي: فشل منظومة التعليم يُسقط الشباب المغربي في براثن التطرّف

المالكي: فشل منظومة التعليم يُسقط الشباب المغربي في براثن التطرّف

المالكي: فشل منظومة التعليم يُسقط الشباب المغربي في براثن التطرّف
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:10

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن فشل المدرسة العمومية كان مِن بين العوامل التي ساهمت في بروز التطرّف في صفوف الشباب المغربي، بسبب عدم تمكّن المدرسة من تمليكهم مناعة تحميهم من السقوط في براثن الأفكار المتطرفة.

وقال المالكي: "شبابُنا تُرك أعزلَ وحيدا أمام تعبيرات الغلو والتطرف الفكري وانحراف الرؤى والاستيهامات والتخيل المجاني في ظل منظومة تربوية تعليمية لم تجعله مؤهلا وقادرا على تملك إمكانيات الحجاج والاستدلال، بل أحيانا غير قادر حتى على تملك إمكانيات التعبير البسيطة، وهو ما أسهم بقوة خلال المرحلة الماضية في أنواع من الاختلال في الزمن المعاصر".

واعتبر رئيس مجلس النواب، في ندوة نظمها مجلس النواب حول مشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن المسؤولية عن الوضعية التي آلت إليها المدرسة العمومية المغربية "هي مسؤولية جماعية ومجتمعية وتاريخية وثقافية، فضلا عن أنها مسؤولية سياسية بالتأكيد".

المالكي عزا عدم النجاح في إصلاح المنظومة التربوية إلى "وجود ممارسة معينة من التوترات الوطنية خلال المرحلة الماضية"، وزاد: "علينا اليوم أن نقول ذلك، وفي هذا السياق الوطني الجريء من التأمل والمراجعة والإصلاح".

ودون أن يوضح طبيعة "التوترات الوطنية" التي أعاقت إصلاح منظومة التربوية والتعليم، أضاف رئيس مجلس النواب: "لطالما حاولنا أن نصلح منظومتنا التربوية والتعليمية، ووجدنا أنفسنا نضيع وقتا وجهدا في ترتيب الاختلافات وطمْأنة هذه التوترات كي نصل في آخر المطاف إلى تركيبة من الرؤى والاجتهادات والخيارات المرجعية والنظرية والمنهجية، إلى ترضيات لم تكن دائما ضرورية".

ودعا المالكي إلى "النزوع نحو العقلانية والحكمة والجرأة والحسم في خيارات الإصلاح التربوي والتعليمي"، مضيفا: "علينا أن نتساءل بهذا الخصوص حول ما يهم هويتنا الوطنية وقيَمنا المغربية المشتركة لندرك أي مواطن نريد".

وشدد رئيس مجلس النواب على أن إصلاح الحقل التربوي والتعليمي لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا، "بل هو مشروع إصلاح مجتمعي بنيوي شامل وأفقي وعمودي، يتطلب تعبئة كافة إمكانيات الدولة وتعبئة المجتمع، وأن ينخرط فيه الجميع، من حكومة وأحزاب ونقابات وقطاع خاص ومجتمع مدني".

المالكي دافع عن المدرسة المغربية بقوله: "أرفض محاكمة أو خدش صورة المدرسة المغربية"، لكنه استدرك بأنها "في حاجة إلى تجديد عميق في روحها ومنهجها ومقرراتها، في ظل المتغيرات العلمية والتقنية التي تطرح سؤال مدى نجاعة المنظومة التربوية التعليمية، سواء من حيث الحكامة أو الأداء، وهل تحققت الأهداف المرجوة منها، وهل تُكسب الخريجين القدرة على الاندماج السلس في سوق الشغل والقدرة على اكتساب المهارات التي يتطلبها العصر".

وبخصوص المقررات المدرسية، قال المالكي إن ثمّة حاجة إلى ملاءمة مضامينها لمتطلبات العصر وأولوياته، لتواكب حجم التحولات المتصلة بسوق الشغل وآليات الإنتاج، مضيفا: "الشعوب لن تعيش بالخبز وحده، بل لا بد لها من تغذية روحية وثقافية ورمزية وجمالية".

من جهته قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إن إصلاح منظومة التربية والتعليم يُعدّ رافعة حاسمة للمشروع المجتمعي والنموذج التنموي الذي يرمي المغرب إلى بلوغه، لافتا إلى أن المشاريع الإصلاحية السابقة "لم تتمكن من بلوغ حد معقول من أهدافها، لأنها لم تتحول إلى نصوص قانونية مُلزمة".

واعتبر بنشماش أنه بعد تبنّي الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، والقائمة على بناء مدرسة الإنصاف والجودة، ووضع مشروع القانون الإطار المفعّل لها، سيتم إضفاء المشروعية القانونية والإلزام المؤسساتي على عملية الإصلاح، ما سيشكل ضمانة لإنجاحها.

وربط رئيس مجلس المستشارين نجاح إصلاح المنظومة التربوية التعليمية "بتوفّر القدر الكافي من الطموح الوطني والنسقية في التفعيل وإعطاء القوة القانونية لمشروع القانون الإطار، والتزام السلطات العمومية المعنية بتوفير الظروف الملائمة لتنفيذه عبر توفير التدابير اللازمة".

وأضاف بنشماش: "نعتقد أن المغرب بحاجة إلى تعاقدات وتوافقات صلبة لإنجاح الأوراش الكبرى، وعلى رأسها التربية التي أضعنا فيها كثيرا من الفرص"، لافتا إلى أن "هناك كوابح تعيق عملية الإصلاح، وما لم تتوفر الإرادة الوطنية، والانخراط الصادق والمسؤول من طرف الجميع، فلن يتحقق الإصلاح المنشود".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Mouatene الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:24
كثرة الكلام بدون تطبيق

ويبقى السؤال : لماذا لا يوجد التطبيق بينما يوجد الكلام?
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6
2 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:27
و من المسؤول عن فشله ، جعلتم من الوطن مقاولة تافهة ، التعليم بالفلوس الصحة بالفلوس ، كولشي بالفلوس ، و مع ذلك تتبجحون ،
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10
3 - CHAMALI الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:33
الفقر والبطالة ...والقبظة الحديدية هي التي ستدمر المغرب في المستقبل القريب٠٠٠٠
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9
4 - عبد الله المغربي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:34
هذا معروف مند القدم،فما هي الحلول؟
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10
5 - نسيم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:35
هذا الكلام يكاد يكون قريبا ملامسا اطراف الحقيقة
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4
6 - Bouazza Rochdi الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:37
Salam
Qui a été ministre de l'éducation dans les années 80. Je ne vais rien dire de plus mais je pense qu'on se comprend assez Mr Malki. Je me réjoui quand j'apprend que tu es en bonne santé.
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3
7 - المتتبع الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:39
السيد المالكي منظومة التعليم فشلت في المغرب لا الحكومات المتعاقبة لم تكن لاي منها منظور المدى البعيد
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4
8 - Ahmed الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:43
كل سنة نفس الكلام منذ الاستقلال ونحن نعيش على لو و لو و لو التعليم بدون شغل لا شيء هناك الكثير من البطالة في المغرب تساهم في التطرف أيضا التعليم ينتج شعب واعي ووهذا ما يخافه النظام لا يجب حصر التطرف في التعليم بل هناك المخدرات و الشغل و المسلسلات اجنبية التي تبث عبر قنوات مغربية ، انتم من تريدون تغير المغرب من بلد الاحترام و الحشمة و الكرامة إلى بلد العري و الدعارة و المخدرات نحن لسنا امريكا أو بريطانيا او أوروبا هؤلاء قامو بتوفير عمل برواتب محترمة و صحة و تعليم لكي يكون للمواطن الاختيار أما نحن لا صحة لا تعليم لا شغل المواطن لديه فقط طريق المخدرات و التطرف ، كلمة أخيرة حقا المغرب رائع لكن انتم و من يحميكم نهبيم المغرب كله
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4
9 - عبدو الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:47
و ماذا فعل الملكي عندما كان وزير التربية الوطنية في حكومة اليوسفي
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10
10 - الحسين الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:47
سبب التطرف الديني هو التطرف العلماني الاستئصال الذ ي يريد أن يمحوا كل ماله صلة بدين الإسلام وتعاليمه وأخلاقه.
واعطيت الفرصة للعلمانيين والملحدين في هذا البلد اكثر من غيرهم من خلال الإعلام الساقط للهجوم والسخرية على تقافتنا وديننا .
واذا تكلم الإمام على المنبر ويريد أن يبين حكم الله في اي نازلة لفقوا اليه التهم بأنه يدعوا الى التحريض والبلبلة.
فالتطرف العلماني هو الذ ي يغدي التطرف الديني.
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-1
11 - حسونة السوسي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:50
وشهد شاهد من أهلها. .. ألم يكن السيد المالكي وزيرا للتربية الوطنية ؟ ألم يتحمل حظه من المسؤولية فيما ال إليه التعليم ؟ أو أن وزير التعليم وزير صوري لا يقرر ولا ينفذ .. أو أن الحكومة كلها صورية وبلا برنامج ولا تخطيط ... أو أن التعليم في بلادنا يراد له أن يكون كذلك ... واحيلكم في هذا الامر على الكتاتيب القرآنية والقصة معروفة ...!!
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12 - طنسيون الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:53
إذا كانت المدرسة العمومية مرتعا وحافزا للتطرف فمن المسؤول الذي أوصلها لهذا الحال ؟ ثم ما دامت كذلك فلماذا تتلكؤون وتتباطؤون في الإصلاح ؟ ولماذا الإصلاح الغير مجدي إذا كان التغيير يتوجب ؟ هي مسألة منظور وعقلية و رؤية و إرادة مفقودة. التغيير التجديد التحديث هو الحل.
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13 - Adam الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:54
فشل المنظومة السياسية وانبطاح الطبقة السياسية وانانيتها وانتهازيتها ..هي السبب الرءيس في احباط وتدمر الشباب المغربي ..فلا يعقل ان يعمر المسؤول السياسي والنقابي في منصبه مند الفتوحات الاسلامية وحتى عصر الانوار ..فيا ترى ماهي اضافة هدا الوزير اوداك.. اوهدا الحزب اوداك ..او تلك النقابة .او الاخرى ...فشل المنظومة التعليمية هو فشل للمشروع المجتمعي لان قادة المشروع تنعدم فيهم الارادة والادارة
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1
14 - مروان الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:54
السي المالكي انت كنت وزير التعليم من 2002 حتى 2007 وهي بالضبط الفترة التي بدأ فيه هذا القطاع يتخبط في المشاكل.
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15 - khalid الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:55
سيد المالكي ألم تكن تلك الإصلاحات المرتجلة في الثمانينات التي أُجهز فيه على التعليم ، أولا بحذف أو تقليص الغلاف الزمني للفلسفة مع جعل التلاميذ ينفرون منها لما يُكتب في الكتاب المدرسي لمادة التربية الإسلامية" الفلسفة تُؤدي إلى الإلحاد"؛ ثانيا، زيادة الغلاف الزمني لمادة التربية الإسلامية التي كانت (ومازال ) مشحونة بالعنصرية والحقد اتجاه الديانات الأخرى مع تبخيس عقل ودور المرأة في المجتمع . رغم أن الدولة تحاول التخلص من تلك الأفكار الوهابية إلا أن الأساتذة متشبعون بها ويمررونها شفاهيا للتلاميذ
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16 - الهاشمي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:59
فشل على فشل، إستوردوا المنظومة التعليمية لليابان أو كوريا الجنوبية فهم أكثر محافظين على التقاليد مع أخد بعين الاعتبار المرجعية الإسلامية لبلدنا، ولكم في تطورهم أسوة حسنة لمن أراد إصلاح للبلد وللأجيال القادمة، أما المسؤولين عن قطاع التعليم وما آل إليه منذ 20 سنة خلت إلى حدود الساعة هم مجموعة من الفشلة الإنتهازيين ولك الله يا مغربي.
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17 - خالد المغربي الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:59
لطالما حاولنا أن نصلح منظومتنا التربوية والتعليمية، ووجدنا أنفسنا نضيع وقتا وجهدا في ترتيب الاختلافات وطمْأنة هذه التوترات كي نصل في آخر المطاف إلى تركيبة من الرؤى والاجتهادات والخيارات المرجعية والنظرية والمنهجية، إلى ترضيات لم تكن دائما ضرورية"

كيف يعقل أن تكون هناك اختلافات سنين عدة في منظومة هي أساس التقدم والازدهار والانفتاح و محاربة الجهل و التخلف اللذان يفضيان إلى التطرف و الفقر والتهميش..
أليس في الأمر إنا؟!
تعاقب الحكومات لها مرسوم واحد يتداولون عبر السنين وطبعا الضحية دائما هي الشعب.. فلو أرادوا خيرا للشعب فلا يجب التفكير ولا حتى النقاش فيما فيه مصلحة البلاد ومنفعة العباد..
على من تظحكون فاعلموا أنكم مسؤولون عن التفريط والاستغلال و تضييع حقوق العباد... أمام رب العباد الذي لا يظلم عنده أحد.
اللهم إنا هذا منكر
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