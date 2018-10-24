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كوسومار تواكب دراسة أبناء مزارعي قصب السكر

كوسومار تواكب دراسة أبناء مزارعي قصب السكر
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 07:37

أعلنت مجموعة كوسومار إطلاق النسخة الجديدة من "المنح التشجيعية" لفائدة أبناء منتجي قصب السكر والشمندر السكري الحاصلين على شهادة الباكالوريا بامتياز.

وقال مسؤولو الشركة إن هذه المبادرة من شأنها دعم الامتياز الدراسي لفائدة 5 تلاميذ من كل منطقة تحتضن أنشطة زراعة الشمندر أو قصب السكر، والذين حازوا على أعلى المعدلات خلال اجتيازهم امتحانات الباكالوريا، إذ ستتم مكافأتهم بمنح مادية بقيمة 10000 درهم لكل تلميذ؛ وذلك قصد تشجيعهم على متابعة دراساتهم العليا.

وحددت الشركة مجموعة من الشروط للمترشحين، تتمثل في أن يكون المترشح من أبناء الفلاحين منتجي قصب السكر أو الشمندر السكري، والمتعاقدين مع مجموعة كوسومار، شرط أن يتوفر على شهادة الباكالوريا محررة من طرف مؤسسات التعليم العمومي.

واعتبر المسؤولون أن هذه المبادرة من شأنها دعم أبناء المناطق المستهدفة، ومساعدتهم على الولوج إلى معاهد عليا وجامعات، في ظل شروط مادية مريحة.

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