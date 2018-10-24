24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:37
|13:17
|16:18
|18:47
|20:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفرقة الوطنية تحاصر أنشطة شبكات "مافيا العقار" بالدار البيضاء
- كرنفال بيلماون بودماون
- هكذ كان موكب خبز "الكومير" يتعقّب الصباحات البعيدة للمغاربة
- تخريب "قطرة الحليب" يغضب نشطاء بتازة
- العلوي: بلدان أوروبية تقدم عروضا تحفيزية مُغرية لأطباء مغاربة
الفرقة الوطنية تحاصر أنشطة شبكات "مافيا العقار" بالدار البيضاء (5.00)
الحكومة تُخصص 200 منصب شغل لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (5.00)
- السرعة وراء فاجعة "قطار الموت" .. و"القتل الخطأ" يورط السائق - (198)
- أردوغان: خاشقجي قُتل "بطريقة وحشية" .. وملك السعودية "صادق" - (144)
- جطو: ديون الدولة تفوق التوقعات .. و"تقاعد" المغاربة في خطر - (95)
- المغرب يعلن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة - (65)
- أخنوش يلتقي رئيس الوكالة الزراعية الأمريكية - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كوسومار تواكب دراسة أبناء مزارعي قصب السكر
أعلنت مجموعة كوسومار إطلاق النسخة الجديدة من "المنح التشجيعية" لفائدة أبناء منتجي قصب السكر والشمندر السكري الحاصلين على شهادة الباكالوريا بامتياز.
وقال مسؤولو الشركة إن هذه المبادرة من شأنها دعم الامتياز الدراسي لفائدة 5 تلاميذ من كل منطقة تحتضن أنشطة زراعة الشمندر أو قصب السكر، والذين حازوا على أعلى المعدلات خلال اجتيازهم امتحانات الباكالوريا، إذ ستتم مكافأتهم بمنح مادية بقيمة 10000 درهم لكل تلميذ؛ وذلك قصد تشجيعهم على متابعة دراساتهم العليا.
وحددت الشركة مجموعة من الشروط للمترشحين، تتمثل في أن يكون المترشح من أبناء الفلاحين منتجي قصب السكر أو الشمندر السكري، والمتعاقدين مع مجموعة كوسومار، شرط أن يتوفر على شهادة الباكالوريا محررة من طرف مؤسسات التعليم العمومي.
واعتبر المسؤولون أن هذه المبادرة من شأنها دعم أبناء المناطق المستهدفة، ومساعدتهم على الولوج إلى معاهد عليا وجامعات، في ظل شروط مادية مريحة.