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مختبر يرصد الأخبار الزائفة في الفضاء الأزرق

مختبر يرصد الأخبار الزائفة في الفضاء الأزرق
هسبريس من الرباط
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 07:15

أعلنت حركة "ولاد الدرب" تأسيس المختبر المغربي لرصد الأخبار الزائفة، بغية محاربة الأخبار الكاذبة التي اعتبرتها الحركة عاملا أساسيا في انتشار موجة السلبية التي تجتاح المجتمع المغربي.

وأوضحت حركة "ولاد الدرب"، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن الأوساط الرقمية تساهم بشكل أساسي في تفشي الأخبار الزائفة، من هنا جاءت فكرة تأسيس المختبر قصد تحليلها ورصدها، ثم كشف مصدرها أو حقيقتها إذا أمكن ذلك.

وأكدت الحركة أن المختبر يضم شبكة واسعة من الخبراء والباحثين، المغاربة والأجانب على السواء، المتخصصين في مجال المعلوميات ورصد الأخبار الزائفة، مشيرة إلى أنه يسعى إلى إنشاء منصة رقمية تفاعلية هدفها تبادل المعلومات حول الأنباء المنتشرة، ثم رصد حجم التهويل أو المبالغة التي طالتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

أما من الناحية التنظيمية فيتشكل المختبر من خلايا عدة، منها خلية التنسيق، ويتجلى دورها في خلق قنوات تواصل داخلية بين باقي مكونات المختبر، وكذلك خلية اليقظة، التي تتبع الأخبار بشكل دائم، ثم خلية التكوين، ودورها تكوين المجتمع الرقمي وأعضاء المختبر، فضلا عن خلية البحث التي تسعى إلى تطوير طريقة اشتغال أنظمة المختبر.

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