القاضي يواجه دفاع "مول 17 مليار" .. والمحكمة ترفض الملتمسات

هسبريس- عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)

انتفض الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في وجه محاميي زين العابدين الحواص، البرلماني السابق المعروف إعلاميا بـ"مول 17 مليار"، في الجلسة التي عقدت الثلاثاء بالقاعة رقم 8.

ورفض ممثل الحق العام لحسن منسي الملتمسات التي تقدم بها دفاع المتهمين في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني، إذ أكد أن "ملف القضية جاهز ولا ضير في الاستمرار في المحاكمة"، بعدما التمس بعض المحامين تأخيره.

وقال ممثل النيابة العامة في كلمته ردا على ملتمسات دفاع المتهم الحواص ومن معه: "لقد تجاوزنا المرحلة، والملف قطع أشواطا، وسمحت المحكمة للمتهمين والدفاع بالآجال اللازمة لإعداد الدفاع".

وتعقيبا على ملتمس تم التقدم به يهم منح مهلة للاطلاع على الملف كاملا، خاصة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات لازال يحقق في تزوير محرر رسمي وإداري، قال الوكيل العام: "المسألة المتعلقة بالوثيقة المطعون فيها لدى قاضي التحقيق أثيرت في شق من الملف، وأدلى الأطراف بدلوهم في شأنها، وكان لهم من الوقت ما يكفي لإبداء وجهة نظرهم فيها".

وتابع الوكيل العام معبرا عن رفضه ملتمسات الدفاع: "لا يمكن بأي حال من الأحوال البت في قضية رائجة في المحكمة بوجود قضية أخرى رائجة لدى قاضي التحقيق، فقاضي الدعوة هو الذي له صلاحية البت في جميع الدفوع التي تثار، ولا يمكن أن تستثنى من ذلك سوى الحالات التي صرح المشرع بإمكانية إيقاف البت فيها".

وشدد ممثل الحق العام لحسن بنحسي على أن المشرع المغربي "كان صريحا عندما ميّز بين دعوى الزور الأصلية ودعوى الزور الفرعية"، مضيفا: "لسنا في صورة الزور الفرعي، وإنما الزور الأصلي، لأن الوثيقة كانت متواجدة منذ بداية القضية، وهي من وثائق الدعوة".

ورفضت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، الذي كان مشرفا على ملف حراك الريف، بعد خروجها للمداولة، جميع الملتمسات، وقررت الشروع في مناقشة القضية.

وعاد النقيب عن هيئة المحامين بمكناس، محمد البقالي، الذي ينوب عن صاحب "17 مليار"، لتقديم ملتمسات أخرى، على رأسها استدعاء جميع رؤساء المصالح ببلدية حد السوالم، بمختلف اختصاصاتها الموجودة بالتنظيم الهيكلي للجماعة؛ وذلك من أجل تنوير المحكمة، حسب تعبيره.

ويتابع النائب البرلماني في حالة اعتقال، وقد أودع السجن المحلي عين السبع المعروف بـ"عكاشة" بتهم "الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي".