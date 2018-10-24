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كُتّاب وآراء
ظاهرة الدروس الإضافية تثقل كاهل الأسر المغربية ماديا ونفسيا
مع اقتراب موعد الاختبارات الفصلية في مجموعة من المستويات الدراسية، انتعشت تجارة الدروس الإضافية بمختلف مناطق مدينة الدار البيضاء، حيث سجل المتتبعون التربويون وصول أسعار حصص من هذه الدروس إلى مستويات مرتفعة.
وقال الخبير التربوي عبد الرحمان لحلو إن الإقبال على دروس التقوية من طرف الآباء تقف وراءه مجموعة من العوامل التي تعكس رغبة هؤلاء في الرفع من المستوى التعليمي لأبنائهم، والزيادة في حظوظهم من أجل الحصول على نقط عليا.
وقال عبد الرحمان لحلو، في تصريح لهسبريس، إن هناك مستويين يميزان دروس الدعم والتقوية؛ يتمثل الأول في وجود أساتذة يقدمون دروسا فردية للتلاميذ، إلى جانب مؤسسات تعليمية تشرف على عملية تقديم هذه الدروس في المستوى الثاني.
وأضاف الخبير التربوي في التصريح ذاته: "المدارس المرخص لها بتقديم خدمات التعليم في الساعات القانونية تتجاوز مضامين هذا الترخيص، وتقدم دروس التقوية الجماعية المنظمة في الفترات الليلية، والوزارة الوصية صامتة؛ علما أن المدارس تستفيد ماديا بشكل كبير نظرا لأنها تستقبل أعدادا أكبر من التلاميذ ليلا".
واعتبر عبد الرحمان لحلو أن جميع الخبراء التربويين يسجلون انعدام أو ضعف الفائدة وضعف القيمة المضافة من الناحية التربوية لدروس التقوية، لأن الأصل هو استفادة التلاميذ من الدروس اليومية.
وأشار المتحدث إلى أن بعض الأساتذة يفرضون الدروس الإضافية على التلاميذ، وتكون أحيانا غير ذات فائدة، وتشكل بدورها واحدة من المشاكل الكبرى التي تواجه قطاع التعليم بالمغرب.
وقال لحلو في معرض تعليقه على الظاهرة: "مع الأسف هذه الظاهرة قد تترافق مع انزلاق إذا كان فيها ابتزاز وربط الاستفادة من الساعات الإضافية بمنح نقط في المستوى، وهو ما يعني أنه يتوجب على الآباء الانتباه ومواكبة أبنائه في مسارهم الدراسي، خاصة أن هناك العديد من التلاميذ في القطاع العمومي والخصوصي يجدون أنفسهم ضائعين، إذ لا يستفيدون نهارا أو ليلا، وهو ما يعني إثقال كاهل الأسر المغربية ماديا ونفسيا".
واستطرد الخبير التربوي: "المفارقة تتمثل في كون دروس التقوية لا تتم وفق الطرق البيداغوجية، وهو ما يؤكد أن ما يجري هو العبث بعينه في أعداد كبيرة من المدارس التي تقدم هذه الدروس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
بفرض ساعات إضافية بينت كل الدراسات انها لاتضيف شيئا الى المتعلمات والمتعلمين بل بالعكس كثيرا وكثيرا جدا ما تربي فيهم روح الاتكالية والكسل
لو أن هذه السلطات تشعر مصالح الضرائب بما يجنيه من مردت نفوسهم على الجشع واستغلال ضعف بعض المتعلمين الذي هو ضعف من جناية تقصير الأساتذة وغشهم داخل الأقسام لما صارت جيوش الأساتذة تشرع في زيارات البيوت من بعد السادسة مساء الى منتصف الليل جوابة المنازل بلا حياء
فكيف ستتمكن من العمل داخل الأقسام وهي منهدة في ارهاق يومي لايتوقف
في عطلة اسبوعية ولا فصلية
انه ريع يجب ان تتدخل الدول لاقتطاع حقها الضريبي من قوم مردوا على الاستغلال
اننا كآباء مللنا هذا الاستغلال البشع في وقت صار دخلنا يجري بين غلاء المعيشة
وجيوب هؤلاء بلا رحمة ولا شفقة
qala foulane,
qala alboukhari,
qala ,qala,qala,
mais alors les marocains refusent de dire qu'ils n'ont pas une langue;ni arabe,ni français,
une langue:parler,lire et écrire,
il faut donc apprendre pour comprendre,
heureusement que nous anciens,avons appris nos leçons par coeur pour rédiger une rédaction à l'examen du brevet, bien sûr en français qui n'était pas notre langue maternelle,
il n'y avait ni cours de soutiens "fabore"par des instits marchands ni par des écoles commerciales voraces comme aujourd'hui
يجب على جمعية الآباء واولياء التلاميذ تحفيز المدرسين والدفع بهم إلى تحقيق مستوى تعليمي جيد مقارنة مع المدرس قديما كان لا يرضى أن ينتقل التلميذ الى مستوى آخر وهو لايستحق خوفا من احتقار المدرس الآخر له
كنا كلما انتقل تلميذ الى قسم اخر يسالك المدرس من مدريد السابق
الله غالب قهرتونا يا رجال التعليم