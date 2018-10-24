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ظاهرة الدروس الإضافية تثقل كاهل الأسر المغربية ماديا ونفسيا

ظاهرة الدروس الإضافية تثقل كاهل الأسر المغربية ماديا ونفسيا
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:00

مع اقتراب موعد الاختبارات الفصلية في مجموعة من المستويات الدراسية، انتعشت تجارة الدروس الإضافية بمختلف مناطق مدينة الدار البيضاء، حيث سجل المتتبعون التربويون وصول أسعار حصص من هذه الدروس إلى مستويات مرتفعة.

وقال الخبير التربوي عبد الرحمان لحلو إن الإقبال على دروس التقوية من طرف الآباء تقف وراءه مجموعة من العوامل التي تعكس رغبة هؤلاء في الرفع من المستوى التعليمي لأبنائهم، والزيادة في حظوظهم من أجل الحصول على نقط عليا.

وقال عبد الرحمان لحلو، في تصريح لهسبريس، إن هناك مستويين يميزان دروس الدعم والتقوية؛ يتمثل الأول في وجود أساتذة يقدمون دروسا فردية للتلاميذ، إلى جانب مؤسسات تعليمية تشرف على عملية تقديم هذه الدروس في المستوى الثاني.

وأضاف الخبير التربوي في التصريح ذاته: "المدارس المرخص لها بتقديم خدمات التعليم في الساعات القانونية تتجاوز مضامين هذا الترخيص، وتقدم دروس التقوية الجماعية المنظمة في الفترات الليلية، والوزارة الوصية صامتة؛ علما أن المدارس تستفيد ماديا بشكل كبير نظرا لأنها تستقبل أعدادا أكبر من التلاميذ ليلا".

واعتبر عبد الرحمان لحلو أن جميع الخبراء التربويين يسجلون انعدام أو ضعف الفائدة وضعف القيمة المضافة من الناحية التربوية لدروس التقوية، لأن الأصل هو استفادة التلاميذ من الدروس اليومية.

وأشار المتحدث إلى أن بعض الأساتذة يفرضون الدروس الإضافية على التلاميذ، وتكون أحيانا غير ذات فائدة، وتشكل بدورها واحدة من المشاكل الكبرى التي تواجه قطاع التعليم بالمغرب.

وقال لحلو في معرض تعليقه على الظاهرة: "مع الأسف هذه الظاهرة قد تترافق مع انزلاق إذا كان فيها ابتزاز وربط الاستفادة من الساعات الإضافية بمنح نقط في المستوى، وهو ما يعني أنه يتوجب على الآباء الانتباه ومواكبة أبنائه في مسارهم الدراسي، خاصة أن هناك العديد من التلاميذ في القطاع العمومي والخصوصي يجدون أنفسهم ضائعين، إذ لا يستفيدون نهارا أو ليلا، وهو ما يعني إثقال كاهل الأسر المغربية ماديا ونفسيا".

واستطرد الخبير التربوي: "المفارقة تتمثل في كون دروس التقوية لا تتم وفق الطرق البيداغوجية، وهو ما يؤكد أن ما يجري هو العبث بعينه في أعداد كبيرة من المدارس التي تقدم هذه الدروس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ديوجين الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:20
كثيرا ما انبه تلامذتي من خطورة الساعات الاضافية وانبه اولياء امورهم ولكن لاحياة لمن تنادي فاما تجار المعرفة فقد راكموا ثروات بالملايين كما هو الحال لمكي المعرفة او مايمسى بهتانا بالاستاذ المعجزة...ناهيك ان بعض التلاميذ يتخذون من الساعات الاضافية ليلا موعدا للقاءات الغرامية فقط لاغير .
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2 - الآباء يرغبون الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:20
هذه الظاهرة نتاج فشل منظومة التعليم التي يتحمل مسؤوليتها جميع المتدخلين ما ادى الى ضعف المستوى وتشجيع التعليم الخصوصي على حساب العمومي وارتفاع معدلات دخول المعاهد ووووو فرض على الاباء الايقاع والله يأخذ الحق شكرا
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3 - شامة الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:20
لا يمكن أن تتجاهل السلطات التربوية كل من يرهق المتعلمات والمتعلمين صغارا وكبارا وعبر كل المستويات من السنة الأولى ابتدائي الى الباكالوريا
بفرض ساعات إضافية بينت كل الدراسات انها لاتضيف شيئا الى المتعلمات والمتعلمين بل بالعكس كثيرا وكثيرا جدا ما تربي فيهم روح الاتكالية والكسل
لو أن هذه السلطات تشعر مصالح الضرائب بما يجنيه من مردت نفوسهم على الجشع واستغلال ضعف بعض المتعلمين الذي هو ضعف من جناية تقصير الأساتذة وغشهم داخل الأقسام لما صارت جيوش الأساتذة تشرع في زيارات البيوت من بعد السادسة مساء الى منتصف الليل جوابة المنازل بلا حياء
فكيف ستتمكن من العمل داخل الأقسام وهي منهدة في ارهاق يومي لايتوقف
في عطلة اسبوعية ولا فصلية
انه ريع يجب ان تتدخل الدول لاقتطاع حقها الضريبي من قوم مردوا على الاستغلال
اننا كآباء مللنا هذا الاستغلال البشع في وقت صار دخلنا يجري بين غلاء المعيشة
وجيوب هؤلاء بلا رحمة ولا شفقة
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4 - yousfi الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:26
تبزنيس و البتزاز مدرسة مغربية (اركييك ) بغيتي ولدك ينجح = دروس خصوصية ?النتيجة عطالة و أفق مسدود أين صناع القرار. تيكبرو الخميرة و المسؤولية عندهم قنطرة للغتناء و التنطع. و في الأخير يقلوليك هدشي لي كان ممكن يدار ، لأن لا محاسبة و لاتخطيط .
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5 - admettre الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:27
l'enseignement au maroc est simple,surtout au primaire:
qala foulane,
qala alboukhari,
qala ,qala,qala,
mais alors les marocains refusent de dire qu'ils n'ont pas une langue;ni arabe,ni français,
une langue:parler,lire et écrire,
il faut donc apprendre pour comprendre,
heureusement que nous anciens,avons appris nos leçons par coeur pour rédiger une rédaction à l'examen du brevet, bien sûr en français qui n'était pas notre langue maternelle,
il n'y avait ni cours de soutiens "fabore"par des instits marchands ni par des écoles commerciales voraces comme aujourd'hui
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6 - دروس الدعم مفيدة الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:28
من خلال تجربتي الشخصية مع ابنائي أجد انه رغم التكلفة المادية لدروس الدعم و التقوية فهي مفيدة جدا ، لان التلميذ يقوي معلوماته و يستوعب الدروس التي تلقاها في القسم مع انجاز تمارين تفيده يوم الامتحان . و تمكن التلميذ من الحصول على نقط جيدة تؤهله لولوج المدارس العليا و الجامعات ذات الاستقطاب المحدود . و من هذا المنبر اوجه تحية شكر و امتنان لهؤلاء الاساتذة الذين يضحون باوقاتهم ليلا و خلال عطلة نهاية الاسبوع من اجل تعلم ابنائنا.
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7 - غير دايز الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:29
الدروس الاضافية او السوايع اصبحت تعتبرها عدة دول كمصر و الاردن اذا ما قام بها استاذ تعليم عمومي لفائدة تلاميذه رشوة مقنعة وفسادا ماليا تعليميا لان في بعض الاحيان تصبح إبتزاز للحصول على مدخول إضافي غير شرعي مقابل النقط او التسريبات و حسن المعاملة في القسم للتلاميذ المستفيدين منها دون غيرهم ...وفي المغرب هذه الظاهرة منتشرة للاسف ودون حسيب او رقيب ...
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8 - جواد الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:31
لماذا لا يتم دعم المدرس الرسمي ماديا وتحفيزه داخل المؤسسة التعليمية بدلا من اللجوء إلى الساعات الإضافية خارج أسوار المدرسة
يجب على جمعية الآباء واولياء التلاميذ تحفيز المدرسين والدفع بهم إلى تحقيق مستوى تعليمي جيد مقارنة مع المدرس قديما كان لا يرضى أن ينتقل التلميذ الى مستوى آخر وهو لايستحق خوفا من احتقار المدرس الآخر له
كنا كلما انتقل تلميذ الى قسم اخر يسالك المدرس من مدريد السابق
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9 - Younes الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:32
مع أني لم أقرأ المقال إلا أنني واحد من الضحايا الموضوع ، كيف يعقل ببعض مراكز المراجعة تتحكم في توقيت التلميذ فمن القسم إلى المراجعة من أجل ربح وقت للأستاذ و به إنهاك لقوى التلميذ ، الإكتظاظ حدث ولا حرج ، الإبتزاز، الهضر المعنوي والمادي
الله غالب قهرتونا يا رجال التعليم
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10 - عبدالسلام الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:34
نعم انه العبث عندما تتحول الدروس الاضافية الى مساومة بالنقط .انه الطمع الذي خرب التعليم
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11 - الحقيقة الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:34
إذا استطعنا محاربة ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام وتشبع المسؤولون والاساتذة بروح المواطنة ونكران الذات ، سنكون قد قضينا على نصف الاخفاق والتعتر الدراسي.
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12 - rodéo الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 10:36
ظاهرة الدروس الخصوصية هي ليست وليدة اليوم و لكنها فعلا تفاقمت اليوم و ازدادت حدتها نظرا لأن التلاميذ لا يستطيعون إنجاز واجباتهم الدراسية و مراجعة دروسهم بمفردهم ليس لعدم تمكنهم بل للكسل و الإتكالية التي أصبحوا عليها
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