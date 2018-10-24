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انتفاخ رجلي الزفزافي ينقله إلى مستعجلات البيضاء

انتفاخ رجلي الزفزافي ينقله إلى مستعجلات البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 16:28

سارعت إدارة السجون إلى نقل قائد حراك الريف ناصر الزفزافي إلى مصلحة المستعجلات ليلة الثلاثاء/الأربعاء بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، بعد إصابته بانتفاخ مفاجئ في رجليه.

وأشرف فريق طبي على فحص رجلي قائد حراك الريف، الذي أخبر الأطباء بأنه لم يسبق له أن أصيب بمثل هذه الحالة، قبل أن يطلبوا منه ضرورة العودة بعد 15 يوما؛ وهو ما لم يستسغه الفريق الأمني المرافق للزفزافي الذي احتج على الأطباء بسبب إخبارهم له بأمر العودة.

وكان الزفزافي أصيب بوعكة صحية في شهر أبريل الماضي، إذ أخبر رئيس الجلسة بأنه يتعاطى أدوية خاصة بالحساسية، تسبب له الإجهاد والإرهاق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - bensaid الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 16:38
الفريق الأمني لا دخل له في عمل الأطباء. و نتمنى الشفاء العاجل للمناضل الزفزافي.
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