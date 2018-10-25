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"النهج الديمقراطي" ينتقد استفحال مظاهر أزمة "الدولة المخزنية"

"النهج الديمقراطي" ينتقد استفحال مظاهر أزمة "الدولة المخزنية"
هسبريس - وائل بورشاشن
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 02:20

رأى حزب النهج الديمقراطي في انحراف وانقلاب قطار المسافرين ببوقنادل وما ترتّب عنه من قتلى وعشرات الجرحى "مثالا آخر على استهتار الدولة بأرواح المغاربة، وغرابة اختياراتها المتمثّلة في اقتناء القطار فائق السرعة في غياب الحد الأدنى من وسائل نقل مؤمّنة، ولائقة، ومتاحة لعامة الشعب، ونتيجة لتبعية المغرب للإمبريالية الفرنسية".

وعبّر الحزب الماركسي اللينينيّ في بيان له عن تعازيه ومواساته لعائلات ضحايا فاجعة بوقنادل، وتضامنه معهم، مشيدا بـ"التضامن التلقائي لشرائح واسعة، خاصة عبر التبرع بالدم"، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن الفاجعة وعزلهم، وعلى رأسهم مدير المكتب الوطني للسّكك الحديدية، والقيام بحلول حقيقية تقضي على الفساد، والبيروقراطية، والزّبونية، والتّبعية للإمبريالية، واحترام حقوق العمال وكافة المستخدمين وتحسين ظروف عملهم، بدل اتّخاذ حلول غير عقلانية مثل الخوصصة.

وربط الحزب المعارض ما يعتمل في المغرب اليوم بـ"استفحال مظاهر أزمة الدولة المخزنية على أكثر من صعيد في الوقت الذي تواصل دوائر القرار نفس النموذج الذي تم الإقرار بفشله سابقا، المتمثّل في سياسات المديونية والخوصصة، ببرمجة عشرات المؤسّسات، والترويج لخوصصة المكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، رغم الكارثة التي أدت إليها خوصصة لاسامير، وضرب الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن، ونقل، ونشر للهشاشة عبر التشغيل بالعقدة".

ودعا النهج الديمقراطي إلى تخليد الذكرى الثانية لاستشهاد محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016، وتخليد الذكرى 53 لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة.

وورد في بيان النهج الديمقراطي حديث عن اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي رأى فيه الحزب حدثا يكشف عن "طبيعة النظام الوهابي الموغل في الهمجية والتخلف، ويعرّي نفاق العديد من القوى الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تبحث عن أعذار ومخرج لرأس النظام"، داعيا إلى فكّ ارتباط المغرب بالمملكة العربية السعودية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ولد حميدو الخميس 25 أكتوبر 2018 - 02:44
دائما يركبون على الاحداث
ما هو دخل التيجيفي في الموضوع فاروبا كلها بقطارات فائقة السرعة و هي أكثر أمنا من العادية لأنها تسير بالتحكم و ليس بالقيادة
انا ضد التيجيفي فقط كان من اللازم إيصال القطارات إلى الجنوب حتى يصل للعيون و وارززات و وقتها ستزدهر السياحة و الرواج و كل محطة قطار تنعش تجاريا الحي الذي أصبحت فيه فحتى عندما أصبح الترامواي فكل محطة أضافت متاجر و مقاه و حتى عيادات و كما نقول حاجة تتجر ختها
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2 - فاعل جمعوي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 02:45
المواطنون ينتقدون عدميتكم و تعاليكم و نرجسيتكم المقيتة في المجتمع و عدم تفاعلكم الإيجابي من أجل مصالح المواطنين . و استغلالكم للكوارث الطبيعية و تطبيلكم للحقاد و أعداء البلاد و العباد
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