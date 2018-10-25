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الرئيسية | مجتمع | الدولة تتحمل مصاريف تغذية الأشخاص الموقوفين في "الحراسة النظرية"

الدولة تتحمل مصاريف تغذية الأشخاص الموقوفين في "الحراسة النظرية"

الدولة تتحمل مصاريف تغذية الأشخاص الموقوفين في "الحراسة النظرية"
هسبريس من الرباط
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:00

صادق المجلس الحكومي، لأول مرة في تاريخ المغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون بتغيير وتتميم المادتين الـ66 والـ460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

المشروع، الذي قدّمه محمد أوجار وزير العدل، أعلن أن الدولة ستتحمل ولأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، حيث رُصدت ميزانية خاصة لهذا الغرض.

ويهدف المشروع الجديد إلى استكمال ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة.

وفِي هذا الصدد، يسعى المشروع الحكومي إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية المعنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائية الوطنية، معلنا ملاءمة الممارسة الوطنية مع الممارسات المقارنة الفضلى فيما يخص توفير إطار قانوني وتنظيمي خاص بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

وزارة العدل قالت، في بيان لها تعليقا على المشروع، إن هذا الأخير سيمثل إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية ويعكس الإرادة الصادقة والأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ التزامات المملكة المغربية وطنيا ودوليا من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث وأنسنتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - سؤال الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:12
ماذا كان يؤكلون قبل سن هذا القانون؟
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39
2 - كلام فارغ الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:13
حتى حيوان اذا احتجزته فأنت ملزم بأطعامه.
أذكر قصة المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها و لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض .
في هذا الزمان أمور بديهية أصبحت قوانين و مشاريع قوانين يصفق لها و تعتبر انجازات.
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30
3 - المهدي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:16
فين غدي يتغداو حدى طواليط. يجب توفير أماكن للمعتقلين تليق بكرامة الإنسان بدل ما هو موجود على أرض الواقع سولوا المعتقلين وتسمعوا لعجب تيجمعوا كلشي لا فرق بين لمشرملين و أصحاب السوابق وبين اللي عندو دعوى ديال النفقة أو شيك بدون رصيد أو....
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25
4 - Hamid gouif الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:19
شبعو حتى هادو لّي على برّا سبحان الله
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-7
5 - يؤكلون الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:20
كان يؤكلون من قفة اهلهم او من جيب الشرطي المداوم
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11
6 - ورزازي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:20
شوف
كيتقام على ما عقلت 70 dh على الدولة بين اكل ومشرب الما الضوؤ الموضفون ...
الدولة لا عطات 70dh*30يوم =2100 dh واش ايبقا اكتضاض فالسجون ولا لا
كنضن اينقص ب واحد 70% ايبقاو صحاب الجراءم والشيكات والقضايا الصعاب
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-5
7 - souhail الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:21
صاحب التعليق الأول لم يكونوا يأكلون شيئ فقط اذا تم ادخال المعلبات و العاصير .. ومع دلك يمنع بعض منهم. اعتقد انه يجب ملائمة الضروف الصحية في مكان الحراسة اولا وبعد ممكن النضر في هذه القضية
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1
8 - رشيد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:21
أشكانو كايكل شحال هذا. كتخرج المزانية الضخمة. النصب المسؤولين فيها
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0
9 - depassage الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:22
يعني مشرمل ما طلعش نهارو ادير شئ فضيحة وثشد باش يأكل و ينعس علا حساب المواطنين
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7
10 - منير الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:23
شي نهار اتسطيني هاد الدولة.......
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3
11 - بيلوط الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:25
سؤال خويا انجاوبك . من قبل كان كل واحد كيجيب ليه عألتو الماكلة .... بحال القفة فالسجن
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1
12 - moghtareb الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:26
الدوله كتكلف بالمغاربه غي في التكفين , نقل الجثامين, مراسيم الدفن , او دابا زادو الموقوفين في الحراسه النظرية,
بخلاصة يا الموت يا الحبس , في اعين إلدولة
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7
13 - منصف الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:27
نريد قانون توفير الاكل للفقراء والمعوزين كل اسبوع قفة مليءة بأغدية متوازنة حتى لا يجوع الفقير ولا يمد يده ولا يسرق ولا يقترف جرما اليس هدا عادلا او ليس هدا حق كل مواطن فقير......
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3
14 - dak الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:28
اسيدي خليو غير الماكلة ديال حبابهوم توصل ليهوم.
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2
15 - امين الخميس 25 أكتوبر 2018 - 15:31
كملوا خيركم الله يجازيكم بخير وديرو لهم الدوش و spa.افسدتم البلاد والعباد.العرب مادياول الحرية والحقوق
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