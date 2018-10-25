24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك
- انفجار سخان مياه بسجن "عكاشة" يخلف إصابات
- حفل تأبيني بالرباط يُعدّد مناقب أستاذ الأجيال إدريس السغروشني
- الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف"
- جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة
الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف" (5.00)
- قطاع الصحة ينزف بالمغرب.. 130 طبيبًا يقدّمون استقالة جماعية - (99)
- ولي العهد السعودي: مقتل خاشقجي بشع مؤلم والجناة سيحاسبون - (83)
- رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك - (82)
- الزفزافي يخسر جائزة "ساخاروف" .. أوروبا تتوج الأوكراني سنتسوف - (78)
- خطير .. هجوم 200 شخص على أمنيين بمراكش - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدولة تتحمل مصاريف تغذية الأشخاص الموقوفين في "الحراسة النظرية"
صادق المجلس الحكومي، لأول مرة في تاريخ المغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون بتغيير وتتميم المادتين الـ66 والـ460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
المشروع، الذي قدّمه محمد أوجار وزير العدل، أعلن أن الدولة ستتحمل ولأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، حيث رُصدت ميزانية خاصة لهذا الغرض.
ويهدف المشروع الجديد إلى استكمال ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة.
وفِي هذا الصدد، يسعى المشروع الحكومي إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية المعنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائية الوطنية، معلنا ملاءمة الممارسة الوطنية مع الممارسات المقارنة الفضلى فيما يخص توفير إطار قانوني وتنظيمي خاص بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
وزارة العدل قالت، في بيان لها تعليقا على المشروع، إن هذا الأخير سيمثل إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية ويعكس الإرادة الصادقة والأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ التزامات المملكة المغربية وطنيا ودوليا من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث وأنسنتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
أذكر قصة المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها و لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض .
في هذا الزمان أمور بديهية أصبحت قوانين و مشاريع قوانين يصفق لها و تعتبر انجازات.
كيتقام على ما عقلت 70 dh على الدولة بين اكل ومشرب الما الضوؤ الموضفون ...
الدولة لا عطات 70dh*30يوم =2100 dh واش ايبقا اكتضاض فالسجون ولا لا
كنضن اينقص ب واحد 70% ايبقاو صحاب الجراءم والشيكات والقضايا الصعاب
بخلاصة يا الموت يا الحبس , في اعين إلدولة