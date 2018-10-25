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كُتّاب وآراء
اتفاق وزارة النقل يعلق إضراب أرباب الشاحنات
قرّر المكتب الوطني للشاحنات، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، تعليق الإضراب الذي يخوضه أرباب الشاحنات في مختلف ربوع التراب الوطني، بعدما توصل إلى اتفاق مع وزارة النقل اليوم الخميس.
وقال اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن "المكتب الوطني للشاحنات عقد لقاء صباح اليوم مع الوزارة الوصية على القطاع، ليقرر بعدها وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية الاستجابة لمطلب النقابة".
وأضافت الهيئة النقابية أن القرار الجديد يهم تعليق مراقبة الحمولة إلى حين تسوية وضعية أرباب الشاحنات التي تزن حمولتها ما بين 3500 كيلوغرام إلى 19 طنا، فضلا عن مواصلة الحوار إلى حين الاتفاق على خلاصة تسوية الحمولة بين الوزارة الوصية واتحاد النقابات المهنية بالمغرب.
على صعيد آخر، أعلنت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل تنظيم إضراب وطني إنذاري، الاثنين المقبل، احتجاجا على صمت الحكومة أمام الارتفاعات المتوالية للمحروقات، محملة إياها مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه قطاع النقل الطرقي.