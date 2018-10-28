المغرب يتجند للقضاء على داء السل نهائياً في أفق سنة 2030

هسبريس من الرباط

قدم وزير الصحة، أنس الدكالي عرضاً حول حصيلة تنفيذ المخطط الوطني للوقاية من داء السل ومكافحته (2018-2021)، المؤطر تحت شعار: "لنتحد جميعا من أجل مغرب بدون سل".

وخلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي الأخير، توقف أنس الدكالي عند "الجهود المعتبرة والنجاح الذي مكن المغرب من تحقيق مؤشرات أفضل بكثير من المعدلات العالمية"، لكنه أكد أن "المملكة تحتاج إلى مضاعفة الجهود بالنظر إلى التحديات القائمة، والتي ترتبط بمحددات سوسيو اقتصادية (السكن غير اللائق، الفقر، سوء التغذية...) تتحكم وتؤثر في دينامية جهود الحد من المرض".

في الصدد ذاته، أعلنت الحكومة وضع هدف لاستئصال دال السل في أفق 2030، وذلك اعتمادا على "تعزيز نظام الحكامة وتطوير الشراكة المتعددة القطاعات لهذا الغرض".

المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة أظهرت أن المغرب تمكن خلال ربع قرن من تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن هذا الداء بـ 68%، وتخفيض نسبة حدوث المرض بنسبة 33%..

وقال وزير الصحة: "نسبة نجاح العلاج في المغرب من هذا الداء متقدمة، إذ تبلغ 88 في المائة (المعدل العالمي 79%). كما أن نسبة الكشف 87% (المعدل العالمي 61%)؛ بينما تفوق نسبة نجاح علاج السل المقاوم 65%، (المعدل العالمي 53%). أما نسبة الكشف عن السل المقاوم فتفوق 60%، (المعدل العالمي 26%)".

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: "رغم أن المؤشرات الرقمية دالة على أن الجهود التي بذلت طيلة ربع قرن بين 1990 – 2017 عكست نجاحا نسبيا، إلا أنه مازلنا نسجل في بلدنا حالات الإصابة بداء السل، إذ سجلت 30 ألفا و897 حالة سنة 2017"، وزاد: "المغرب يحتاج إلى مضاعفة الجهود، خاصة في ظل تحديات تتعلق بـالانخفاض البطيء في نسبة الإصابة والنقص في الموارد البشرية، وضعف التغطية على المستوى الوطني بشبكة المختبرات المتخصصة في الكشف عن داء السل، وضعف مساهمة المؤسسات الصحية في القطاع الخاص في خدمات الكشف والعلاج، بالإضافة إلى تحديات أخرى".

ويتوخى المغرب القضاء على داء السل كمشكلة للصحة العامة في أفق 2030، وبلوغ معدل الكشف ونسبة النجاح العلاجي 90% في أفق 2021، ما سيكلف تعبئة 451 مليون درهم؛ كما يهدف إلى بلوغ نسبة الكشف عن السل المقاوم للأدوية ما فوق 75% والنجاح العلاجي 80% بحوالي 50 مليون درهم؛ وأيضا تغطية 95% من مرضى السل بتحاليل الكشف عن السيدا و100% من مرضى السل المصابين بالسيدا بالأدوية المضادة للفيروس.

وتقدر الميزانية الإجمالية بحوالي 513 مليار درهم. وينصب المجهود الأساسي على هذه السنة 2018 التي رصدت لها حوالي 205 ملايين درهم.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن المغرب تمكن من تقليص الوفيات بسبب مرض السل من 3200 في 2016 إلى 1920 في 2021؛ والانتقال من 65% إلى 80% لحالات نجاح العلاج لداء السل المقاوم؛ وصولا إلى نسبة 75% من حالات الكشف عن داء السل المقاوم.