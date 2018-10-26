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الرئيسية | مجتمع | مجلس الحكومة يواكب نظام المدارس البريطانية

مجلس الحكومة يواكب نظام المدارس البريطانية

مجلس الحكومة يواكب نظام المدارس البريطانية
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 01:10

صادق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 90.18، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية، وقع بلندن في 5 يوليوز 2018.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي أن هذا الاتفاق يهدف إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون المتبادل في ميدان التعليم وتشجيع ثقافة ولغة كل من البلدين، من خلال تقوية الروابط القائمة بين المؤسسات التعليمية، وخصوصا ما يتعلق بنظام المدارس البريطانية في المغرب عبر تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء هذه المدارس وفتحها وتسييرها، وخاصة ما يرتبط منها باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب، كما تمنح الحكومة البريطانية نفس المعاملة الممنوحة بموجب هذا الاتفاق من قبل الحكومة المغربية للمدارس البريطانية، لأي مؤسسة مغربية مماثلة بإنجلترا ووفق نفس الشروط.

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