حركة "ضمير" تنتقد "شرود" الحكومة المغربية

هسبريس من الرباط

انتقد المكتب التنفيذي لحركة "ضمير" ما اعتبره "شرودا للحكومة والمسؤولين وعجزهم عن التفاعل مع ظاهرة الجماهير الغاضبة التي طالت حتى أوساط شباب الملاعب الرياضية، ما دفع بعضا من هؤلاء إلى اقتراف انزلاقات تمس بوحدة الوطن".

واعتبرت الحركة في بلاغ صادر عنها، بمناسبة انعقاد اجتماعها لتسطير برنامج سنة 2019 ولتقييم الوضع في البلاد، أن الوضع العام "يؤشر على ظاهرة لا تخلو من خطورة، تتمثل في فقدان الثقة في السياسات ومصداقية المؤسسات وفي الوعود الرسمية للدولة التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ".

كما استعرض المكتب التنفيذي، يضيف البلاغ عينه، "أوضاع مؤسسة لاسامير التي يساهم أحد أعضاء المكتب التنفيذي لحركة ضمير في لجنة العمل من أجل إنقاذها"، مردفا: "في هذا الصدد، تتابع حركة ضمير بقلق المآل الذي يعرفه الأُجراء التابعون لهذه الشركة الوطنية، وتستغرب صمت الحكومة في تدبير هذا الملف وتتساءل عن دوافعه الحقيقية".

ولم يفت الحركة، عبر البلاغ ذاته، التعبير عن قلقها "تجاه سياسة تحرير الأثمان في مجال المحروقات، وهي السياسة التي أدت إلى ارتفاع صاروخي لأثمان البنزين وأفضت إلى أرباح غير مقبولة ولا منطقية لصالح الموزعين".

وأفاد المكتب التنفيذي للحركة في بلاغه أنه قرر تنظيم عدد من الندوات والأيام الدراسية واللقاءات ضمن برنامج العمل لسنة 2019، مركزا على المسألة الاجتماعية والاحتجاجات التي ما فتئت تتصاعد في عدة مناطق من البلاد وتتخذ أشكالا غير مسبوقة، بالإضافة إلى الاهتمامات الفكرية والثقافية.

ووفق البلاغ ذاته فقد قرر المكتب عقد يوم دراسي يشارك فيه باحثون مغاربة حول "أشكال الاحتجاج الاجتماعية الجديدة"، كما قرر عقد ندوة حول "النموذج التنموي المطلوب في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية"؛ وذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، تصدر عنه وثيقة مرجعية للمساهمة في النقاش العمومي المطلوب، إضافة إلى ندوة حول "المدرسة والنموذج التنموي" بحر سنة 2019.

كما سينظم مكتب الحركة ندوة دولية في موضوع "الدين والجنس"، يشارك فيها مختصون من مشارب وآفاق متعددة.