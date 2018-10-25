الزفزافي ورفاقه يخوضون معركة "الأمعاء الفارغة"

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن 22 من معتقلي "حراك الريف" بالمغرب، بينهم قائد الحراك ناصر الزفزافي، الإضراب عن الطعام احتجاجا على إدارة السجن الذي يقضون فيه عقوباتهم بالدار البيضاء، بحسب ما أفادت به محاميتهم بشرى الرويسي.

وقالت الرويسي في تصريح لـ"فرانس بريس" إن المعتقلين "قرروا خوض هذا الإضراب منذ الأربعاء بسبب التفتيش المهين لبعض أفراد عائلاتهم أثناء الزيارة"، وأيضا بسبب "عدم موافقة إدارة السجن، حتى مساء الخميس، على السماح للمعتقل بلال أهباض بحضور جنازة والدته التي تقام الجمعة".

ويقضي 53 من قادة الحراك أحكاما بالسجن بين 20 سنة وسنة واحدة، أصدرتها في حقهم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في يونيو الماضي.

وكان ناصر الزفزافي من بين ثلاث شخصيات اختارها البرلمان الأوروبي في بداية أكتوبر للتنافس على نيل جائزة ساخاروف العريقة لحقوق الإنسان، التي منحت، الخميس، للمخرج الأوكراني المسجون في روسيا أوليغ سينتسوف.

ويقضي ناصر عقوبة بالسجن 20 سنة بالدار البيضاء لإدانته "بالمشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة".