24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك
- انفجار سخان مياه بسجن "عكاشة" يخلف إصابات
- حفل تأبيني بالرباط يُعدّد مناقب أستاذ الأجيال إدريس السغروشني
- الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف"
- جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الزفزافي ورفاقه يخوضون معركة "الأمعاء الفارغة"
أعلن 22 من معتقلي "حراك الريف" بالمغرب، بينهم قائد الحراك ناصر الزفزافي، الإضراب عن الطعام احتجاجا على إدارة السجن الذي يقضون فيه عقوباتهم بالدار البيضاء، بحسب ما أفادت به محاميتهم بشرى الرويسي.
وقالت الرويسي في تصريح لـ"فرانس بريس" إن المعتقلين "قرروا خوض هذا الإضراب منذ الأربعاء بسبب التفتيش المهين لبعض أفراد عائلاتهم أثناء الزيارة"، وأيضا بسبب "عدم موافقة إدارة السجن، حتى مساء الخميس، على السماح للمعتقل بلال أهباض بحضور جنازة والدته التي تقام الجمعة".
ويقضي 53 من قادة الحراك أحكاما بالسجن بين 20 سنة وسنة واحدة، أصدرتها في حقهم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في يونيو الماضي.
وكان ناصر الزفزافي من بين ثلاث شخصيات اختارها البرلمان الأوروبي في بداية أكتوبر للتنافس على نيل جائزة ساخاروف العريقة لحقوق الإنسان، التي منحت، الخميس، للمخرج الأوكراني المسجون في روسيا أوليغ سينتسوف.
ويقضي ناصر عقوبة بالسجن 20 سنة بالدار البيضاء لإدانته "بالمشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الله يطلق سراحهم ..
أين كان جل هؤلاء عندما كانو يرمون رجال الأمن بشتى وساءل الضمار
والآن يريدون معاملة خاصة
الله ينعل لي ما يحشم