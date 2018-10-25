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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي ورفاقه يخوضون معركة "الأمعاء الفارغة"

الزفزافي ورفاقه يخوضون معركة "الأمعاء الفارغة"

الزفزافي ورفاقه يخوضون معركة "الأمعاء الفارغة"
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:37

أعلن 22 من معتقلي "حراك الريف" بالمغرب، بينهم قائد الحراك ناصر الزفزافي، الإضراب عن الطعام احتجاجا على إدارة السجن الذي يقضون فيه عقوباتهم بالدار البيضاء، بحسب ما أفادت به محاميتهم بشرى الرويسي.

وقالت الرويسي في تصريح لـ"فرانس بريس" إن المعتقلين "قرروا خوض هذا الإضراب منذ الأربعاء بسبب التفتيش المهين لبعض أفراد عائلاتهم أثناء الزيارة"، وأيضا بسبب "عدم موافقة إدارة السجن، حتى مساء الخميس، على السماح للمعتقل بلال أهباض بحضور جنازة والدته التي تقام الجمعة".

ويقضي 53 من قادة الحراك أحكاما بالسجن بين 20 سنة وسنة واحدة، أصدرتها في حقهم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في يونيو الماضي.

وكان ناصر الزفزافي من بين ثلاث شخصيات اختارها البرلمان الأوروبي في بداية أكتوبر للتنافس على نيل جائزة ساخاروف العريقة لحقوق الإنسان، التي منحت، الخميس، للمخرج الأوكراني المسجون في روسيا أوليغ سينتسوف.

ويقضي ناصر عقوبة بالسجن 20 سنة بالدار البيضاء لإدانته "بالمشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Ali الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:44
هذه المرة لانه لم يفز بجائزة ؟ كن هنيئا المسؤلون عن الجاءزة لم يجدوا فيك ما تستحق ان تفوز بها
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2 - saido الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:46
الحل الوحيد للزفزافي ورفاقه للخروج من السجن هو الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام
الله يطلق سراحهم ..
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3 - ابو وليد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:48
اتساءل لماذا الإضراب عن الطعام
أين كان جل هؤلاء عندما كانو يرمون رجال الأمن بشتى وساءل الضمار
والآن يريدون معاملة خاصة
الله ينعل لي ما يحشم
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4 - من المغرب الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:50
متى تتوقف عن النباح.تريد ان تقارن نفسك بعبد الكريم الخطابي رحم الله وحذاؤه انظف منك يا خاءن
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5 - aglay ibchi الخميس 25 أكتوبر 2018 - 21:55
اودي قهرتونا بالاضراب عن الطعام و الامعاء الفارغة...الا كنتو رجال و مناضلين فعلا متوقفوش الاضراب بقاو بجوع حتى الموت...وهنيونا منكم طلعتو لينا فراسنا....مناضلين ديال الميكا...
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