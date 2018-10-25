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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | حكومة العُثماني تصدم المغاربة وتستمر بالساعة الإضافية طول السنة

حكومة العُثماني تصدم المغاربة وتستمر بالساعة الإضافية طول السنة

حكومة العُثماني تصدم المغاربة وتستمر بالساعة الإضافية طول السنة
هسبريس - محمد بلقاسم (كاريكاتير: عماد السنوني)
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:35

في قرار مفاجئ يرتقب أن يجر عليها انتقادات واسعة، قررت حكومة سعد الدين العُثماني العمل بالساعة الإضافية طول السنة، بما ذلك فصل الصيف، بعدما كان المغاربة ينتظرون نهايتها بسبب الإرباك الكبير الذي تشكله لهم، خصوصا بالنسبة للتلاميذ.

ويرتقب أن تعقد الحكومة غدا الجمعة اجتماعا استثنائيا، بدعوة من أمينها العام محمد حجيوي، لمدارسة نقطة فريدة هي مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، يقدمه الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر.

مشروع المرسوم الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، يهدف إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي المحدد للعمل بشأن الساعة القانونية، معلنا أن غاية الحكومة هو الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.

ورغم تأكيد مشروع المرسوم أنه سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب، إلا أنه أعلن أنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مبرزا أنه يمكن لرئيس الحكومة ولفترة محددة توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه عند الاقتضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (234)

1 - العبث الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:44
شخصيا الساعة الاضافية مرضاتني و في حالة تم البقاء عليها سوف ارفع دعوة على الحكومة و اقسم بالله ما نخدم بيها. عيينا
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445
2 - الاسم الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:44
ايوا نقصو ساعة و خلليوها مستمرة على طول السنة، شهاد المهزلة اصاحبي
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256
3 - حنضلة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:44
اللهم إن الحكومة قهرتنا فأرنا فيها قوة قهرك فانت القهار يا رب
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401
4 - فروض واجبة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:44
الاستعمار الفرنسي سيفرضها على اي حكومة كما فرض TGV الخ الخ
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183
5 - عبد المغيت الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:45
حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الضلمة
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239
6 - يوسف الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:45
وهل نحن فئران تجارب..!!لاحول ولا قوة الا بالله
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208
7 - المشتري الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:45
ماشي كلشي ساكن فالرباط وكايفيق مع 10. راه الناس كتفيق مع 7 مازال الضلام والسمرا.
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264
8 - اكسلانس الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:45
الارتجالية و التخبط كما عهدتمونا، و كأن أحدا ما يفتي عليكم ماذا يجب أن تفعلوا.
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159
9 - jamal الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:45
كم تمنيت لو لم أكن مغربيا. لكن للأسف لم أكن محظوظا.
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213
10 - HICHAM الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:45
ألم يحن الوقت ليقول المغاربة كلمتهم و يتفقون على الوقت الرسمي GMT. إلى متى سنستمر خرفانا في أيدي مسؤولين لا يهتمون لمصالحنا الدنيا
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241
11 - طالب الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:45
كاطالب اظن ان الساعة القانونية هي المناسبة
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97
12 - وكواك الحق الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:46
الله يأخذ الحق
إذى يعقبه أذى
آذونا حتى في ساعة الله
لك الله يا شعب
حسبي الله و نعم الوكيل
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113
13 - ملاحظ الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:46
حكومة فاشلة بربان فاشل ووزراء فاشلين .....الله ياخد فيكم الحق.
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163
14 - طبيب الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:46
في الحقيقة هذا استهثار بصحة المغاربة. لو تعلمون انعكاسات ذلك على الساعة البيولوجية لجسد الانسان لسارعتم الى الغائها دون تفكير....

خسران الصحة هذا أحمادي...
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170
15 - yass الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:46
تا تلياعة طمعو فيها و بعاو ازيدو فيها صحة... لن اقبل العمل بهذه الساعة...و غادي نرجع ساعتي كي كانت...خوتي المواطنين الله يجزيكم بخير متضامنو فهاد االقضية..هادو عيقو و بزاف
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133
16 - سيد عبد الله الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:46
الشعب مذلول مذلول مذلول...ولو كان غير ذلك لما تحرأ علبه البكماني وغيره
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104
17 - ملاحظ الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:46
ولأنهم لا يستيقظون حتى التاسعة او العاشرة ، فاكيد انهم يستلذون بتعذيب كل المغاربة
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126
18 - hanane الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:46
اوروبا كايدرسو قرار الي وافقات عليه 84%باش يحيدوها مرة وحدة و يبقايو خدامين بالساعة القديمة على طول العام و المغرب عاد مابغا يخليها الناس اصلا مخربقين النص فالمغرب خدام بالساعة القديمة مافهمتش لاش بغاو يخليو الساعة الجديدة و يجيو فرمضان و يحيدوها الله يستر و خلاص
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82
19 - N.H الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:46
كيما قالو من قبل على الشعب بأنه مداويخ راه بصح مداويخ إلا منضنا ليهم وقفناهم عند حدهم هاد حكومة الويل يجب أن يتحد الشعب بأكمله ضد هذه الحكومة التافة التي تتخذ قرارات ضد مصلحة الشعب
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114
20 - Souhail الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:46
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم اجمعين
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71
21 - غير دايز الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:47
هده نهاية العدالة و التنمية
واش واحد غادي يتحكم في 40 مليون ديال الشعب
مافكرش بلي الفجر غادي يولي مع السبعة و نفطرو في الظلام و نديو وليداتنا المدرسة في الظلام
صراحة بغيت حياتكم تبقى ظلام في ظلام
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125
22 - adnane الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:47
لم اجد ما اقول غير ان لم تستحي فافعل ما شئت.
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66
23 - مواطنة غاضبة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:47
واش هادو حماق راه غنبقاو نمشيو للخدمة فالظلام والمشكل الاكبر هو التلاميذ الذين يدرسون بعيدا عن مقر سكناهم فالبوادي حيث لا يوجد اضواءةفي الشارع و تكايسو علينا راه عيينأ
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100
24 - مواطن حر. الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:47
صافي كملات ...لاحول ولا قوة بالله العلي الغظيم.وقهرتونا في هذ البلاد...بالزيادات في كلشي....هذا دليل على الافلاس والتخبط الشاملين ... والارتباك وعدم الاحساس بالمواطنين..السياسات الفوقية دستور هذا البلد.
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54
25 - منير الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:47
هده جريمة كبرى و لايجب السكوت عليها ففي الوقت اللتي تسعى أوروبا لإلغاء الساعة الصيفية لكثرة أضرارها تصر الحكومة على الإضرار بصحة المواطنين
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64
26 - أكادير تحتضر الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:47
كولشي في المغرب مقلوب حتى حاجة ممقادة الا اين نحن ذاهبون
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42
27 - الشكوى الله الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:48
ماحدها كاتقاقي و هي كاتزيد فالبيض..حكومة الأغبياء.
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46
28 - علي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:48
كلام لا اساس له من اين لكم هذه الاخبار
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15
29 - نزار الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:48
٥٠٠٠ توقيع بالامكان اسقاط اي مشروع قانون لايتماشى مع ارادة المواطن،،،. انتم ادات مسلطة على المغاربة للانتقام من المقاطعة:::لقد تكشف الامر
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37
30 - مغربية الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:48
اويلي واش هاد الناس هبلو الساعة الصيفية في الشتاء والنهار قصير الحماق صافي في هاد البلاد
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41
31 - rachid الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:48
العيب في الشعب الناءم .الا يفترض استشارة هدا الشعب البءيس هدا يدل على الاحترام الكبير الدي توليه الحكومة للشعب.المقهور المدلول . اضيفوا ساعتين لا ساعة . الله ياخد فيكم الحق
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37
32 - سعيد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:48
هههه واش هذو عندهم شي عقل محال حتى مجرد التفكير فالامر يعتبر غباء مطلق
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29
33 - abo yosra الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:48
زعما كطالبو باش تلغى انا غادي نخليها لكن لعام كامل ضد فارادة الشعب !! اكفس خكومة فتاريخ المغرب هي هدي اخر همهم ارادة الشعب
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32
34 - كوي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:49
اللهم ان هذا لمنكر..
اذا كانت هذه الساعة موجهة للمغاربة فان المغاربة لا يريدونها بكل بساطة.. نريد التوقيت العادي لان هذا التغيير خربقنا و خربق لينا ولادنا لي ولاو محرومين من ساعة ديال النعاس..
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28
35 - hakim ahermoumou الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:49
أظن أن المغاربة لن يقبلوا هذه المرة واتمنى ان تكون هناك ردة فعل قوية اتجاه الحكومة التي أصبحت تعاكس الشعب في كل جوانب حياته.
الحل في نظري هو ان نطبق توقيت غرينتش رغما عن قرارات الحكومة المزعومة
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35
36 - البرودي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:49
يوما بعد يوم يتأكد ان هذه البلاد ماضية الى مصير مجهول لا يعلمه الا الله .كل الحكومات تفكر في صحة مواطنيها الا المغرب والطامة الكبرى ان الاطباء قدموا استقالاتهم
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31
37 - kopiko الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:49
الله ياخد فيهم الحق دنيا و اخرة
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28
38 - مغربي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:50
هاد العتماني و رباعتو غادين بالبلاد لشي سيناريو خايب بزاف.
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34
39 - كاتب الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:50
التمنية الصبح في بعض الاوقات تتكون الضلمة ايلا بقات الساعة مزيودة الشفارة غادي يضربوا ايديهم الله المستعان ولينا فئران تجارب
الحكومة تادير جلسة اسثنائية غير على التفاهات وعلى شؤون المواطنين ماتيجيوش حتى للجلسة الرسمية
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36
40 - Hki الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:50
حكومة محكومة ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
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23
41 - Rachid الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:50
كيبان ليا هذا كترو ليه بزاف من .... لا حولة ولا قوة الا بالله
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4
42 - متضرر من الدرجة الأولى الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:51
حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومة و في من قرر هذه الزيادة.
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5
43 - انسان الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:51
العبث العبث \ الله ياخد الحق فهاد الحكومة شبعو فينا تكرفيس
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4
44 - marocain الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:51
لاحول ولا قوة إلا بالله، التلاميذ مساكن غيمشيو للمدارس في الظلام، وبالتالي قد يتعرضوا للكريساج في الصباح الباكر، كيف يفكر هؤلاء المسؤولين؟
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6
45 - أزمة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:51
هادي راه ازمة حنا عيينة من هاد الساعة ديال زفت مرضاتنا حنا تنساينو الوقت باش تخيد ساعة نتومة باغيت ديروها العام كولو الله ياخد الحق
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5
46 - amine الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:51
كذوب في كذوب مكيناش هاد هضرة كتبو معقول
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0
47 - عادل الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:الحمدلله، على بقاء الساعة الاضافية، إنها ساعة ايجابية لما لها من اهمية بالغة،نشكر القائمين على مشروع ابقاء الساعة على ما عليها
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-18
48 - جواد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:52
والله اسال الله ان ينتقم منك ومنهم شر انتقام السابعة صباحا وﻻزالت النجوم في السماء ﻻ يعقل ان يقطع اﻻطفال مسافات طويلة في هدا ا ا وقت .والله عار ان يكون هدا رئيس حكومة حسبنا الله ونتم الوكيل فيكم .
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4
49 - Gooooo الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:52
مرحبا اي حاجا ديروها هانيا الشعب هو الي مسكين غادي اعاني
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-2
50 - socialllllllllll الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:52
من عندي انا ازيدو 2 سعات اضافيين آخرين ولو يسمع كلامي الشعب خليو داك المدرسة فيها غير المعلمين وسلينا حتى من هاذ القرايا وسلينة حتى من شي بطاقة ولا حالة مدنية ونرجعو نالعهد الحجري وهانتومة مع داك الساعة ديل ازبل علاش العثماني هو الرب الأعلى ولا
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5
51 - صالح صالح الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:52
ما ذا يقول الميت أمام غساله؟ وكل ما نعرفه هو أن : ضرب الميت حرام وفيه إثم كبير. فما بدى لكم من قرار ﻻ يوافق المواطنين قرروه والعكس صحيح. فالله ولي الصابرين.
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2
52 - مراكشي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:52
عادي..... يا سعادة الوزير. ما تتمشيش بنتك للجامعة في الطوبيس. باش تعرف اش من ساعة تتخرج او بحدها (غاديا في سفينة الله).
لك الله يا وطني.....
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3
53 - ضمير مستقل الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:52
تسيير فوضاوي سلطوي ، الأوروبيون إكتفو من ضوضاء الساعة الإضافية و خطرها على صحة أطفالهم و نحن البلد المقلد أصرينا على الإستمتاع بهده البدعة المغربية حصريا رغم أنوف المواطنين ، هاذ السياسيين علاش تاي قلبوا ؟!
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3
54 - صوفيا الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:52
واش كتهدرو بصح ناس صباح كتخرج تخدم وكيتسرقو ويضربو حيت هاد ساعة زائدة و صباح مظلم وناس كتسنى دولة تحيدها لينا وجاين تقولو اتبقى ديما
سبحان الله نهار تحسو بشعب ومعنات ديالو داك نهار عاد اتوصلو
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3
55 - محمد الحلوى الحلوى الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:52
معرفتش هد الحكومة واش معانا ولا مع غانا سبحان الله الإجتماعات الإستتنائية و المسرعة غير فالزيادة و الاشياء التافهة وكونو رجال وزيدو فالسيمانة حتا هيا
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3
56 - ايت واعش الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:52
فرنسا الغت الساعة الاضافية لثاتيىرها على صحة الانسان الحكومة الفاشلة بالمغرب تصر على ما يزعج المواطن فقط ..انها حكومة اافشل بينها وبين الواقع مسافات يرون فقط مصالحهم الخاصة دعيناكم الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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3
57 - مواطن الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:52
مازال زايدين فيه و سيرو ت.... غادي نقولها قداش
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3
58 - hassan boukchouch الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:53
ايوا و سيدنا رمضان كيفاش غاديرو معاه ؟
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-2
59 - المعاناة في صمت الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:53
هذه حكومة تصريف الأعمال همها هي التحكم في المواطن الضعيف
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2
60 - مرزوك عبدالله الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:53
الحكومة بنومها العميق لاتعلم مدى الضر الذي يلحق هذا الشعب البسيط كيف سيشعرون بها وهم نائمون لاحركة ولاسكون الوقت لله ويرغبون في التحكم فيه لاحول ولاقوة الا بالله
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2
61 - عثمان الخياطي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:53
الاتجاه العام في أوربا هو الاستغناء عن هذه الساعة في حين أن هذه الحكومة تصر على ابقائها رغم ما تشكله من إكراهات للمغاربة إنهم لا يبالون بنا نحن آخر همهم دعاينهم الله
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2
62 - معلق الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:53
قرار جيد يحسب للحكومة.. بغض النظر عن التوقيت العالمي المهم هو العمل

كثير من موظفي الادارات العمومية يستغلون تغيرات المواقيت و يتركون المواطنين دون ان يكلفوا انفسهم حتى بكلمة اعتذار..

الخطوة القادمة تحديد ساعات العمل بشكل دقيق لهؤلاء الموظفين.. فأكثرنا لا يعرف متى تبدأ المقاطعات و الدوائر في استقبال طلبات المواطنين
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-8
63 - من حنوب افريقيا الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:53
شي مرات كتشدني البكية كنتوحش الوالدين و بلاد و الصحاب
كنتوحش المغرب
كنذخل كنقرا الاخبار كنزيد نحقد
مصيتو لينا دم ديالنا
مزال صغار و خرجتونا على البلاد
بلادنا حقدتونا فيها
شنو مزال باغين عندنا تاقاو فينا وجه الله
لا حول ولا قوة الا بالله
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5
64 - abdoo abdoo abdoo الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:53
حكومة الكوارث. اللهم عجل برحيلها حتى تستريح البلاد والعباد
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4
65 - Bidaoui الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:53
" إنا لله و إما اليه راجعون "
مللنا من مفاجآت هذه الحكومة.
نريد استرداد التوقيت العادي المفقود و المخطوف. لقد أنهكنا هذا التوقيت المفروض علينا غصبا....
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2
66 - مصدوم الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:53
واش عاتد غنتصدمو ؟ راه حنا مصدومين من شحال هاذي
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3
67 - زيد ناقص الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:53
اغلبية المغاربة لا تهمهم ساعة زيد ساعة نقصة لأنهم بدون شغل ولا مشغلة. أما الموظفون فهم مقيدون بتوقيت مدارس أطفالهم وليس وظائفهم.
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2
68 - هاناي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:54
مهرجان ديال الفولكلور، العجب و العجاب.
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1
69 - عزيز الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:54
كان من الواضح منذ الوهلة الأولى أن الهدف من الساعة الإضافية ليس اقتصاد استهلاك الطاقة بل إبقاء الفارق الزمني مع أوروبا في ساعة واحدة و بما أن الإتحاد الأوروبي يتجه نحو إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي فالحل الوحيد لإبقاء فارق ساعة واحدة هو العمل بالتوقيت الصيفي في الصيف و الخريف و الشتاء و الربيع و الله ياخذ فيكم الحق.صلاة الصبح في مدينة الداخلة تنتهي في تمام الساعة السابعة و عشر دقائق صباحا و أبناؤنا يتجهون نحو مدارسهم في الظلام الدامس.
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70 - رشيد من فرنسا مغربي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:54
حتى يتم إلغائها هنا في فرنسا وبعد ذلك المغرب ، من فضلكم قولوا المحكومة فالحكومة لا أعرفها ولا اهتم بها ، الحاكم واضح وباين هو سيد القرارات والسلام ونرجو أن يلتفت للشعب راه كيموت في صمت والسلام
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71 - عمر الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:54
السلام ايلا خلاو هاذ التوقيف طول السنة ...قسما بالله ما كاين راجل واحد في هاذ البلاد ...غي الكلام او صافي ...ماكان لا احزاب ولا نقابات و لا محتنع مدني ...
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72 - بوزيد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:55
لاحول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل في صاحب هذه الفكرة .لأن أبناء الوزراء والبرلمانيين لايدهبون في الظلام إلى المدرسة .مثل أطفال صغار في البوادي يدهبون إلى المدارس البعيدة كيلو مترات عن منزلهم في الظلام الدامس
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73 - حسن الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:55
الله ياخد الحق فهاد الحكومة وكل لي باغي يمرضنا و يعصبنا فحياتنا ويتكرفص على وليداتنا.حسبنا الله ونعم الوكيل.
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74 - khadija الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:55
Arrêtez de nous embêter avec vos plans cocotte minute. Une heure de plus une de moins on est pas des rats de labo . Laissez nous en paix . Merci
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75 - رشداوي مدغري الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:55
احسن حل لتفادي هذا المشكل هو اضافة نصف ساعة صيفا و شتاءا. ليبقى التوقيت مستقر و دائم.
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76 - رشيد من مكناس الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:55
الله ياخذ فيكوم الحق انتوما وهاذ القرارات العمودية دون استشارة المواطنين دراري ديال المدرسة الابتدائية خصوصا كتكرفسو عليهوم على هاذ لحساب غادي تبقى تجي الثامنة صباحاً مع الفجر الله ياخذ فيكوم الحق
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77 - الشعب تقهر الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:55
واش هاد الحكومه عايشين نيت معانه فالمغرب ولا هومه عايشين فشي كوكب اخر هدشي استهداف حقوق الناس علا عينيك ابن عدي اشنو زعمه غلبتو الشعب لهاد الدراجه هدشي فمصلحت المواطنين ابدا هدشي فمصلحت الشريكات الكبيره ديالهوم وديال خدام الدوله والمخزن منبقاوش نتسناو هاد الناس يلتافتو لينا والو جارين بينا الهيدوره وحنا نعسين
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78 - محب لفريق الجيش الملكي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:55
هاته الساعة المشؤومة التي أتعبتنا نحن الدين نستيقض على الساعة السادسة صباحا و التي هي الخاسمة صباحا ننتضر بفارغ الصبر ان تقوم الحكومة بإلغائها نتفاجئ ان هاته الحكومة السوداء تريد إبقائها و ان قامت بدلك فأنا مستعد لكي أحدفها و لن أهتم بقرار الحكومة البائسة
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79 - نجم الدين الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:55
الشعب في واد والحكومة في واد ثاني..بغينا غير نعرفوا واش هاد المسؤولين مغاربة ولا جايين عندنا يدوزوا فورماسيون ويرجعوا بلدانهم أصلية.. إذا الحكومة مامسحاتش دمعة اليتيم وغطات العريان وساندت الفقير وعالجت المريض شنو دور ديالها هذا هو سؤالي؟؟؟؟؟
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80 - طفح الكيل الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:56
والله إنهم يستهزؤون بالمواطنين بمثل قول موتوا بغيظكم فلا رأي ولا كلمة لكم يا مداويخ
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81 - رشيد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:56
رسالة لحكومة البق : واش كاتقلبوا على شي فتنة ؟ واش بغيتوها تنوض؟؟
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82 - ادم الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:56
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
واش هاد الحكومة مامقابلة غير الزيادات ،كلشي زادو فيه،حتى الوقت بغاو يزيدو فيه،راهادشي بزاف،فكرو لناس ليكايخدموا ف الستة الصباح و الخمسة ديال الصباح، اوهادوك لوليدات ليكايمشيوا للمدارس باش يكملوا نعاسهم. اتقوا الله في هاد الشعب .
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83 - محمد أمين الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:56
سيري الله يعطيكم العذاب كيف كتعدب شعب وكلنا عليكم الله الله يعطيكم لمرض في العضم انشاء الله
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84 - محمد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:56
احسن حل للتوقيت الصيفي هو استندال الليل بالنهار ... ليصبح عنكم توقيت ليلي وتوفيت نهاري .. لان اضافة ساعة لا تكفي بل 12 ساعة احسن
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85 - وياض الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:56
اشك في صحة هذا المقال، ام مجرد هرطقات لزرع القلاقل ليس الا...
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86 - رامي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:56
هدي راها الشوهة ديال هاد الحكومة الظالمة وليداتنا تقهرو بقلة النعاس كايمشيو ناعسين للمدرسة الشكوى لله تعالى كلشي بالمقلوب فهاد البلاد.
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87 - هنا الرباط الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:57
يا للعجب قرارات ضد ما تريده غالبية الناس....
اتمنى الا يكون الخبر صحيح
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88 - maghribi الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:57
الله ينعل ليكم الوالدين. واش غاتبقاو ديما تابعين فرنسا و ناسيين هاد الشعب المقهور. كون كانو هاد الناس د الحكومة كايفيقو بكري و يخرجو ولادهم ف الظلام كون عرفو المشكل فين كاين .... الله يغبر لوالديكم الشقف
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89 - طبيب مختص الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:57
أجيز لأقول
أليس فيهم رجل رشيد
و إنا لله و إنا إليه راجعون
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90 - خدوج الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:57
لم يكفهم طحن المغاربة بل يريدون القضاء على صحتهم النفسية والجسدية بالقضاء على توازن الساعة البيولوجية ، حين ثبت ضرر زيادة ساعة في أوربا قرروا إلغاءها ، وفي المغرب حيث بيروقراطية التسلط لا تهمهم صحة المواطن ، هذا البلد لا يحتمل بهذه الحكومة الظالمة
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91 - يوسف الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:57
حكومة غبية وفاشلة تشغل الشعب بالتفاهات. ليس غريبا ان يستمر التوقيت الصيفي طول السنة لأن النسؤولين ليسوا ملزمين بالذهاب الى العمل تحت جنح الظلام، أما مصلحة المواطن ليست من أولوياتهم بقدر ما يهمهم الريع الذي ينعمون فيه.
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92 - ماريا الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:57
كيف سنتعامل. في فصل الشتاء و الخريف. سنخرج للعمل ليلا وأطفالنا الم تراعوا لهم وهم خارجين إلى مدارسهم في السلامة أليس فيكم رجل رشيد؟
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93 - حلفوووووووا الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:57
وااااش نبقاو GMT+1 ديييييييييما ولا كيفاش كنا تنتسناو تلغيوها فمرة صدقتو بغيتو تخليوها ديما
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94 - Wislani الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:58
؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم...
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95 - غريب الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:58
ماعسانا ان نقول لله المشتكى
هوالقاهر فوق عباده .مرضونا اومرضو لينا وليد اننا الله ياخد فيهوم الحق
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96 - الإتجاه المعاكس الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:58
أول حكومة في تاريخ المغرب تتحدى الشعب علانيتا
كنا ننتظر أن يتم حذفها نهائيا و لاكن ما تم هو خلاف ما كنا نتوقع تماما ظظا فينا مع العلم أن أوروبا إستجابت لمطالب شعوبها وتم إلغائها
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97 - متتبع الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:59
هذه الساعة الاظافية تعذب المواطنين والصغار والكبار.... هذا التوقيت تعمل به الشركات اتركوه لها لا داعي لتعذيب الناس به أو على الأقل استثناء المدارس منه ما ذنب التلاميذ!!!!!
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98 - بي بي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:59
حتى قطار بوقنادل لا يستطيع ان يصدمني فبالاحرى تصدمني قرارات العثماني ، ان كان قد اضاف ساعة على هواه طول السنة فساعتي على توقيت غرينيتش طول حياتي ، لا حاجة لي الى التوقيت الذي يفرضه علي العثماني وحكومته .
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99 - محمد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:59
الساعة لله مع هذه الحكومة المحكومة المغمومة المرغومة
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100 - البيضاوي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:59
المهم هو تحسين المستوى المعيشي للمغاربة وتوفير التعليم الجيد وتحسين الخدمات الصحية وتوفير الشغل للشباب..
اما ساعة زائدة ساعة ناقصة.. ماشي مشكل..الله يرزق غير الصحة والسلامة..
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101 - forYou الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:59
نتمنى من الشعب المغربي إن ثبت هذا الأمر أن يقاطعوا جميع المؤسسات الحكومية.
الساعة مهزلة, ومن يريدها أن تستمر يستغبي المغاربة ويعاندهم, هؤلاء الذين يتهكموا على المغاربة بهذه القوانين يجب أن يُطردوا من أماكنهم ومن المغرب بصفة نهائية.
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102 - ملاحظ 1 الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:59
البقاء على إضافة ساعة على توقيت غرينتش الأصلي بالمغرب لايهم المهم هو العمل باصل التوقيت بصفة عامة معني انه يكون العمل على الساعة التاسعة والنصف اي الثامنة والنصف الاصلية ... وهكذا .... لأنه يبدو أن الحكومة تستهتر وتستفز بل تحتقر المواطن المسكين المغلوب على امره وتصنع به ما شاءت..
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103 - يارب يا اللطيف الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:59
لا والله حتي عيقتو ....انا لله وانا اليه راجعون
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104 - مواطنة محكورة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 22:59
ا لله ياخد فيهم الحق حيت هما متيفقوش على النبوري قلبو فاش يمشيو للخدمة على داك النقل ديالهم حكومة فاشلة فاشلة مليون فالميا هل من رقيب
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105 - talyani الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:00
الله ياخذ فيكم الحق منسمحلكم حتى امام الله والله
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106 - abdelhak الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:00
بما أن الشعب يطالب بإلغائها أعلنوا هم تثبيتها بشكل دائم فاللهم مسنا الضر في هذه البلاد وأنت أرحم الراحمين
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107 - hanane الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:00
القرارات كلها فاسدة وحكومة فاشلة لأقصى الحدود
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108 - Mouad الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:01
هذه الحكومه تريد تعذيب الشعب لايهمها إلا العلاوات والحلويات
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109 - واخا اسيدي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:01
العثماني و حزب الدالة والتنمية.. هما الحيط القصير. يجب تمرير والمصادقة على جميع الزبايل قبل مايرحلو
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110 - hamza27 الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:01
mr el othmani

laissez nous sur le fuseau horaire GMT svp. ne nous mettez pas sur GMT+1.

merci
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111 - zahar الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:01
حكومة تابعة أوروبا و ذنوب الأطفال الصغار اللذين يفيقون مع الفجر بدون مبرر سترافقهم
ادا حدفت أوربا الساعة سيحذفونها وسوف يقولون نزولا عند رغبة أغلبية المواطنين لك الله يا بلدي
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112 - جهاد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:01
نحن ننتظر الفرج يوم الاحد و هما باغي يخليوها لينا على طول العام إيوا الله يزيدها ليكم عذاب دنيا و آخرة
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113 - Mosi الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:01
دعوة المظلوم والاطفال ليس بينها وبين الله حجاب وكل المغاربة سيدعون على هذه الحكومة ان طبقوا هذا المقترح الغبي و اقسم بالله لا طفرها شي وزير فهاد الحكومة حياتو كلها...
لدي طفل تبنين في الاسرة التكفل به وبتعليمه لان والديه يعيشان في اقاصي جبال الاطلس وهم فقراء و هو طفل جيد و مستقيم..في هذه الايام نرسله الى المدرسة قبل طلوع الشمس اي مع 6.30 الحقيقية 7.30 المزورة...اش بينا وبينكوم الشكوى بيكوم لله...
وقلبتونا وهلكتونا فالدماغ ديالنا الله ياخد فيكوم الحق...
واش حنا فئران التجارب تجربو فينا السوايع...
غادي يخليو هاذ الساعة المشؤمة غادي نبقى ندعي عليهوم فكل سجدة لله...انا وكل من هو متضرر من هاذ الفهامة الخاوية ديال والو...
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114 - المصطفى المسيوي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:01
قرار صائب. أولا سنعتاد على أن الساعة ليس فيها القديم والجديد. ثانيا صلاة الصبح ستصلى في وقتها ونربح اجرها. لأن أغلب الناس يستيقظون للخدمة وليس للصلاة. وبالنسبة للتلاميذ فنتمنى ان تغير الحكومة موعد الدخول الصباحي من الثامنة الى التاسعة.
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115 - ابوبكر الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:01
هي نوجدو لرمضان فطور مع 9
في اروبا زيادة الساعة كانت من اجل القتصاد في الطاقة لكن تبين لهم بعد عدة سنين ان اثارها السلبية علي نفسية الناس و باتالي علد المردوديه فى الانتاج قرروا في 2019 حذف هذه الزيادة بصفة نهائية
اوا بعدا تشاوروا غ مع الاروبيين واش غيحدوها وا لا
قبل منتما ديرها اهما يحيدوها
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116 - سعيد الخريبكي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:02
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
حسبنا الله ونعم الوكيل فهاد الحكومة التي لا تعتبر صحة المغاربة و لا قيمة للراسمال البشري عندها !!!
جل المغاربة يعانون من هذه الساعة المشؤومة
لا حياة لمن تنادي

44 مليار درهم من جيوب المغاربة
الساعة المشؤومة طيلة السنة
الخضر و الفواكه باثمنة خيالية !!!
قطار الموت
استقالة جماعية للأطباء
أخبار الإجرام انتحار احتجاج هجرة غير نظامية ...
و .... زيد و زيد
إلى أي حد و إلى متى كل هذا الاستبداد و الاستفزاز يا حكومة !!!
أنا بعدا و الله حتى عييت و من الخاطر (واقيلا حنا مساخيط)
الرجا فالله سبحانه وتعالى
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117 - دعيناكم الله الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:02
هل هذه الحكومة لاتعرف سوى قهر المغربي و تمريغ كرامته فالتراب و حتى من راحته و نومه تتدخل لتربكه؟؟ الحاصول دعيناكم الله
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118 - الصراحة على عين ميكا الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:02
لاتقوم بتدويخنا بهده الساعة هناك امور اهم واكبر كالصحة والتعليم وصندوق التقاعد الذي نهب.
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119 - مواطنة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:02
هذا قتل بطيئ للمواطن الموظف وتعذيب للتلاميذ سواء بالمدينة او القرى.. نتحمله على امل إلغائه ..شيء لا يحتمل بالمرة ..حكومة لا ترحم مواطنيها..حشومة بزاف
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120 - ملاحظ الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:02
العمل بهذا التوقيت الحالي طوال السنة هو تعذيب حقيقي للناس المشتغلين والتلاميذ والموظفين ، يجب الرجوع الى الساعة القديمة
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121 - Abdelhaq الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:03
حيت السي العتماني مع الساعة 10 ديال الصباح هو و صحابو الوزراء مالو اش خاسر منين يوصل فصل الصيف يزيد ساعة اضافية ولا عندو مع الزيادة لي كتقتل الشعب الضعيف
حسبنا الله ونعم الوكيل
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122 - حاميدو الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:03
للي دار راسو فلحكومة ينقبوه الدجاج.........
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123 - Said الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:03
بينما ننتظر و أطفالنا الرجوع الى الساعة العادية حتى نسترجع أنفاسنا يصدمنا هذا القرار. وكأن الشعب في واد و الحكومة في واد آخر. هذا استهزاء بالمواطن و تحد للإرادة الشعبية.
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124 - حامل المسك الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:03
عادي و لادهم كايقراو ف البريفي و هوما ماكا ايفيقو حتى الظهر .. الموظف البسيط يبقى يجيب معاه البيل مع الفجر
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125 - سلاوي.جول الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:03
الله.يرحمك ابلدي.هنا غدي.يبن.البلد.شعب معندو.ولاو.فيه.غي.زور.او.الله.يخد.الحق
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126 - rachid الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:03
ابتلينا بهده الحكومة السادية ’ رئيس الحكومة لا يعلم أن الشماكرية سيحتفلون بهدا القرار ’ لأنهم أول المستفيدين ’ شخصيا لن أسامحك و سنلتقي أنا و أنت يوم الدين
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127 - مواطن الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:03
العدالة و التنمية شيطان اخرص، كيف لحزب يقود الحكومة و يدعي،ان المغاربة صوتوا له و يعرف ان جل المغاربة ضد الساعة الاضافية .الا يستحيون!!!!!
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128 - mre الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:03
من الاحسن زيادة ساعتين لنحول النهار إلى الليل و الليل إلى النهار و نصبح بحال ألاسكا و لكن بالهبال ديال المغرب.
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129 - محمد مفتاح الخير المرابط الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:03
ليس لي ما أقول سوى ( لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم )
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130 - Youssef الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:04
حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم.......هذا الاجراء ينضاف الى سلسلة استهتار الحكومة بالمواطن الذي لا حول ولا قوة.
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131 - مصطفى الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:04
حسبي الله ونعم الوكيل الله المستعان
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132 - عبدالفتاح الغنضور الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:05
الحكومة بغات تعقد اجتماعا استثنائيا على قبل الساعة. أش هاذ الخبث اللي وصلنا ليه يلاه حنا بغينا نبقاو مقابلين نقصو ساعة نزيدو ساعة و الأمور المهمة تتأجل حتى 2021 باش نواعدو الناس بها حتى 2026 وزيد أوزيد الله إدير شي تاويل ديال الخير لهاذ البلاد السعيدة .
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133 - foad الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:05
الله يعطيك الصحة السي العتماني هدوك الناس الي مكيعرفشي قلك الفياق بكري بالدهب مشري المغاربة عندهم الاعمال مشتركة مع الاتحاد الاربي حين جدا والله ان اتفق مع السيد العتماني العالم كله يفيق بكري هذ جيد والعشيا طويلة لان هناك من يسترق من ذلك الوقت وانطلب علي الله هاد التجربة تأتي اكلها الله العين
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134 - مغربي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:05
وامصيبتاه في الوقت الذي ننتظر فيه الغاءها نهائيا نظرا لاضرارها الكثيرة على صحتنا هاهو الوزير الأول يسبح ضد التيار ويريد تطبيقها طوال السنة ...ياسيدي أفهم جيدا أن هذه الساعة لا تلائم طبيعة عيش المغاربة خصوصا في فصل الشتاء البارد
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135 - عزيز الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:05
هاته هي الزبدة التي كنا نرجوها من هاته الحكومة الفاشلة في كل الاصعدة تعليم صحة عدل اقتصاد ....اللهم خلصنا منهم في أقرب الآجال....أعباد اللع راه الموس وصل لينا العضم ....أغلبية الشعب المغربي يعيش في بؤس مزمن الكل يشتكي و الحكومة تقول العام زين .....الله يعطيكم حالتنا
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136 - mol chekara الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:05
الله ياخذ الحق فلي صوت عليكم مره الأولى وزاد الثانيه
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137 - المغلوب على أمره الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:05
لأننل قطيع بدون حارس.. تفعل بنا الذئاب ماتشاء.. حسبنا الله ونعم الوكيل
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138 - ساعة الحقيقة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:05
الله يخد فكم الحق حكومة ضد الشعب ولكن نستاهلو مل كنصوتوا علكم
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139 - معلق الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:05
حاليا ياتي الاطفال الى المدرسة في وقت مظلم الى اقسام لا كهرباء و لا ماء فيها
مع كثرة التأخرات . لان المنزل يعمل بغرينيتش و المدرسة بـ +1
خلال الاشهر المقبلة سنعيش في الظلام
دون التطرق الى الجانب الامني في المدن
اودي لعفو اوصافي
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140 - Yasss الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:06
الله ينتقم منكم زيدتو ف كولشي إلا الصالير.خليوها ولا بدلوها مابقات كتهمنا مهم الله يسهل علينا فشي فيزا....
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141 - ابن عبد الله الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:06
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه...........
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142 - استاذ الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:07
يجب على المغاربة الاتحاد من اجل ايقاف هذه المهزلة الاحد الاخير من اكتوبر هو تاريخ انتهاءها الى الابد ،العصيان هو الحل ،فليرفض الجميع هذه الساعة ،اباء و اولياء التلاميذ، اساتذة ، تلاميذ، موظفين... الجميع يجب ان يقف ضد هذه التبعية العمياء لأوروبا و التي بالمناسبة تستعد لأنهاء معاناة الشعب الاوروبي من هذه الساعة البئيسة
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143 - Chad الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:07
حمادي و الحكومة ديالو راه غاديين فلخسران، راكوم غاديين فلخسران الزمر
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144 - psychose الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:07
je pense que les marocains sont devenues des zombies .rien que de suivre vos titres et vos articles un à un ca me donne la chaire de poule un train deraille un bus qui dérape des trains en retard des crimes atroce des trafiquants arreter dans uns barrage .une augmentation de salaire entre parenthèses et des coupes dans des salaires. je ne pense pas que l heure d ete qui a fait ca ou le problème depasse les compétences de si athmani .moi ca me depasse largement
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145 - يوسف المغربي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:07
الله يسمح ليكم... بغيت غير نعرف شكون كيستافد من هاد الساعة.. و زيدو في الأجور الناس.. نتوما قهرتونا غير بالزيادات لي كضر متنفع... أولا لقيتوا هاد الزيادة ماشي في مصلاحت الشعب داكشي علاش خليتوها أما كون كانت في مصلاحتوا كون حيدتوها شحال هادي أولا غادي نخلصو عليها
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146 - مغربي حر الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:07
السلآم عليكم.اقسم بالله انه مند بدأ المغرب باستعمال الساعة الإضافية. وانا في حالة خمول عن العمل ولا استطيع العمل.ارجو من الفبسبوكيين ان يتجندو للمطالبة بإلغاء هده الساعة المشؤومة. انطلاقة حملة كلنا ساعة غرينتش
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147 - متتبع الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:07
بدون تعليق! !!!!!؟؟؟؟؟؟؟ ......
لو صح الخبر، فأنا من الذين سيقرؤون على الدنيا السلام !
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148 - ام ايمن الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:08
غير مناسب بالمرة التوقيت الصيفي ونحن في فصل الشتاء قرار في غير محله
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149 - med الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:08
لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله و نعم الوكيل
صم بكم عمي لا يفقهون شيئا في إدارة شؤون البلاد والعباد
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150 - فؤاد ش الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:08
حتى المقال مضطرب ... كنت فاهم شوية غير انا قريتو تلفت. هاد البلاد مضوخانا معاها ... الله يسمحلها و صافي. اللي معايا يدير لايك.

ملاحظة: العام الجاي سيكون اخر عام يعمل به بالتوقيت الصيفي في اوروبا. بالطبع سنرى بعدها مباشرة حكومة العثماني تخبر شعبها الكريم بانها دارت بناقص و مابقاتش تزيد ساعة مراعاة لصحة الشعب و سعادته.
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151 - مضطر لا بطل الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:08
ا نا الذي اعرفه واقتصاديا طبعا ان الشركات والابناك ومراكز النداء وحثى الادارات والقنصليات هي من عليها العمل ليس فقط بالساعة الاضافية بل بالعمل المستمر وبفرق المداومة كذلك حثى لا تضيع مصالح الوطن اما باقي القطاعات فتستمر بالتوقيت العادي.لان المنطق لن يتقبل ان يدخل التلميذ الى الفصل في السادسة صباحا القديمة والظلام ما زال يخيم على الازقة وبوابة المدرسة كما ان التوقيت الجديد يؤثر على التحصيل الدراسي اذا انه بمجرد رجوع التلميذ من مدرسته وخروجه الى الساعات الاضافية حثى تكون الساعة قد قاربت العاشرة ليلا والنصف وهوتوقيت يقلق الكل في الاسرة اذ يعني انه يتعين على المتمدرس الخلود الى النوم لكي يستيقظ باكرا وهو شيء غير مقبول وكان اولاد المسؤولين غير معنيين اوغير قاطنين في هذا الوطن
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152 - هشام الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:08
واش بالصح ولا غير مقال لكي يتم قياس ردة الفعل؟ راه كاديروها مرة مرة...
ايلا كان هادشي بالصح راه مابقا مايتقال....
أنا عندي جوج بنات فالمدرسة وايلا ماجبتهمش انا غايجيو على رجليهم والمدرسة بعيدة، شي مرات كانتعطل فالخدمة. شكون غايجيبهم ليا ؟ الام ديالهم توفات الله يرحمها، عطيوني شي حل ؟ وللعلم انا ساكن فسيدي الطيبي نواحي سلا وخدام فمهدية ....
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153 - محمد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:08
ستكون للساعة الإضافية التي تنوي الحكومة الإبقاء الحكومة عليها طيلة السنة كارثية بالنسبة للتلاميذ بحيث سيلجون الفصول مع طلوع الفجر بحيث أن الآذان سيصبح على الساعة السابعة صباحا مما يكون التلميذ معه مضطرا للقيام من النوم قبل الفجر ليستطيع ولوج الفصل في التوقيت على ما أعتقد أن جل أعضاء الحكومة ليس لهم دراية بتوقيت آذان الفجر أو لا يؤدون صلاة الفجر أصلا إنها في الواقع كارثة بالنسبة للتلاميذ
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154 - المذكوري الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:08
حكومة تفعل كل ما يكرهه الشعب و لا تفعل ما يحبه شعبها ضدا عليه
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155 - زهير بومية الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:09
لاحول ولا قوة الا بالله صافي كملات الباهية اللهم وهاد ليلة الجمعة انتقم من جميع المسؤولين العداليين و اللاعدليين الانتهازيين جار الذمم و الدين
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156 - yassir الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:09
بقاو فيا غلولاد صغار و ناس لتتخدم بعيدا تتخرج مع 5 بش يوصلو مع 8 توقيت غرينيتش
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157 - najib الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:09
عاااااااااار والله حتى عاااااااااار حشومة عليهم
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158 - سعيد من الريف الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:09
فليخبر أحدكم الحكومة أن الشمس تشرق في الجنوب في فصل الشتاء بعد السابعة صباحا او أكثر فلا يعقل أن يبدأ التلميذ دروسه ليلا في الوقت الذي يفترض به أن يكون نائما ليلا، كما أن الأمن غير متوفر في كل أحياء الدولة وليس كل الشعب يملك سيارات بالسائق لتوصله صباحا (ليلا) إلى مكان عمله أو دراسته. أرجوكم إرحمونا
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159 - سعيد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:09
واش هد الحوكومة باغيا غي تمرض الشعب واش ناس فأوروبا غدي يحايدو هد التخربيق واحنا هد العلاماء دايل الكيلو باغو يخورجو علينا
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160 - مواطن مغربي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:09
لماذا لا تعتمد توقيت غرينيتش طول السنة ، مع تقديم عمل بعض الادارات في الصيف ساعة ، مثلا العمل يصبح الساعة الثامنة بدل التاسعة ،اما غرينيتش +1، اظنها سيئة ، لان الشمس ستشرق بعد الثامنة والنصف صباحا ، من سيرسل ابه وابنته للمدرسة في جنح الليل ؟ خصوصا مع ماننعم به من امن !! ماذا عن ابناء القرى ؟ ماذا عن النساء اللواتي يذهبن للمصانع في هوامش المدن ؟ للاسف رئيس الحكومة لديه سيارة وسائق ولا يملكهما الجميع ...
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161 - ياسين الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:09
حشوم عليهم واش هدو معندهمش نقسان كين غير زيد زيد اتقو الله فهد شعب رآه انا قهرتوني
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162 - [email protected] الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:09
والله أحسن تبقى الساعة طول السنة ، وبهذا لن يتذمر المشتكون من الزيادة والنقصان.
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163 - مراد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:10
هذا ماكان ينقصنا هذا هو العبث بعينه حكومة التجارب و فئران التجارب هم الشعب اتقوا الله فينا و في أولادنا الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها
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164 - حنان الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:10
دعيناكم لله،حكومة آخر زمان،الشعب ينتظر الإفراج ونتوما غي زايدين فيه.أووووووف
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165 - الصاعقة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:10
دابا مع هاذ ......راجعين للساعة القانونية يوم الأحد أم لا؟
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166 - جبلي ابن الحبل الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:10
دابا تأكدت مليون فالماية ان الحكومة تسير عكس مصلحة المواطن ، الله ياخذ فيكم الحق الله يعطيكم شي تتريشة
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167 - تقني طالع ليه الدم الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:11
مال هاد الناس مرضونا وزايدين يمرضو فينا.. وحشومة عليكم زدو فيه
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168 - الطنزالعكري الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:11
لا لا مبغيها حتى واحد غير رجعوها قانونية انتهى عصر الكفيل والحماية
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169 - Rayyan الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:11
اقسم يمينا هدشى بزاف واك واااااك
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170 - الفقير الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:11
يعني اصبح الشعب تحت رحمة شلة من الساديين المعذبين هذا غير مقبول !!!!!!!!!!!!!...
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171 - شي واحد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:11
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومة الزفت انتم فقط تنتقمون من شعب تعلمون انه يكرهكم لا تراعون لا مصلحة البلاد ولامصلحة العباد
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172 - استغراب الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:12
قمة العبث و الاستهانة بالمغاربة .. طفح الكيل و بلغ السيل الزبى . تلامر يقتضي مسيرة مليونية حاشدة
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173 - molahid الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:12
la France marche dans le chemin d’arrêter cette heure éternellement mais le Maroc au lieu de réagir indépendamment il veut être avec la france en horaire d'été pour toujours même en notre hiver c'est vraiment de n"importe quoi
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174 - ابو حفص الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:12
أصبح الهدف المعلن هو إرهاق المواطن وتحويل حياته لجحيم، هذا الجحيم الذي سيحرق الجميع ..
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175 - TEXAS الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:12
فين عمرهم سمعوا لينا ولا داروا حتى إستفتاء يستاشروا الشعب ديما ضدنا شادين الإتجاه المعاكس ولكن العيب ماشي فيهم العيب فينا حنا لي كنطلعوا هاذ النماذج لمناصب المسؤولية شحال بعادين على الديمقراطية ب1000 سنة ضوئية
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176 - هذه كارثة كبرى الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:12
هده الحكومة يجب إقالتها في أقرب وقت ممكن ...يجب ان ترحل إلى مزبلة التاريخ ...هده حكومة تقف ضد الشعب وتقولها بالعلالي ...الشعب يقول بإلغاء الساعة الإضافية وهده الحكومة المنكوبة تقف ضده ...هده حكومة مجرمة ...وعلى الممل ابن عرفة أن يرحل لا أحد يطيق رؤيته ولو ليوم واحد ولا حتى مشاهدة وجهه ....
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177 - ام وخائفة على اولادها الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:13
الرجاء ان يقاطع الكل هذه الساعة الاضافية ونعمل بساعة الله الطبيعية لاننا حقا تعبنا من هذه المهزلة نتمنى ان يتوقف الامر هذه السنة بصفة نهائية لا نستفيد منها سوى قلة النوم والخوف من الخروج في وقت مبكر للمدرسة وبايام الشتاء الطلام والتعب وعدم انتظام الوجبات اذن ماذا نستفيد ؟
ولماذا نحن مضطرون لتحمل تبعاتها ؟ ان كانت اقلية تستفيد منها ما دخلنا نحن ؟
اتمنى مقاطعة الساعة الاضافية ويكون الاحد المقبل تاريخ لازالتها بصفة نهائية .
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178 - مواطن الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:13
الحكومة تعلم أن الشعب لا يريد الساعة الإضافية وبما أن الحكومة لا تهمها إرادة المواطنين فقد قررت تمديد الساعة عملا بالمتل القائل .خالف تعرف ......وما ذمت في المغرب فلا تستغرب ....... ولي فعمرو ساعة مات.....
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179 - mr adil الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:13
الله ياخد فيكم الحق.... حكومة ضد مصلحة الشعب ولا تخدم سوى مصلحة البورجوازيين .. راكم مرضتونا راكم قهرتونا ...
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180 - المتحدث باسم الدين الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:13
لايهمنا الساعة الاضافية او يوم او يومين اضافيين .نحن نطالب بمساء الخميس والجمعة كراحة والعمل يوم السبت والاحد .اعرف بان المسؤولين سوف يتهربون من هذا التوقيت .لكي نبرهن باننا نعمل بجدية واسلامية والسلام
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181 - سمير الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:13
بالنسبة لي المهم هو أن يكون هناك توقيت واحد طوال السنة مستقر و دون تغيير سواءا كان توقيت غرينيتش أو توقيت غرينيتش +1
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182 - mdawkha الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:14
واش هدي حكومة اللي انتخبها الشعب لي رشقات ليكوم الديروها رانا تقهرنا منكم تا اللعضم كرهتونا فلحوكومات.
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183 - كمال الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:14
بغيت غير نعرف واش أعضاء الحكومة يجيو لمكاتب ديالهم مع الثامنة صباحا كما هو محدد في باقي الإدارات مع انه الموظف العادي يحضر حتى العاشرة صباحا فما بالك الا كان وزير
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184 - شمالي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:14
واش بصاح ؟ إذا كان الأمر كذلك، فهي إذن حرب معلنة ضد الشعب وإنتقام "لباروك سيدنا". سنقاطعها وسنرسل أطفالنا إلى المدرسة في الساعة "القانونية". وكلمة الشعب هي العليا.
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2
185 - استاذ الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:14
السلام عليكم
ان الساعة الاضافية التي تعتزم الحكومة ترسيمها طوال السنة لها انعكاسات سلبية على عامة المواطنين خاصة التلاميذ و الاساتذة .في المدينة التي اعيش فيها كل مرافق الحياة العامة تعمل بتوقيت غرينتش .الصيدليلت و كل الخدمات في المدينة و الحرفيون و التجار و الياعة و الجماعات المحلية تعمل حسب التوقيت القديم و لا ترى في الساعة الثامنة او تلسابعة و النصف الا الاتلاميذ و الاساتذة و بعض الاباء و المهات الذين يرافقون ابناءهم الى المدارس.مثلا تود شراء حاجيات اساسية لوجبة الفطور لن تجد محلا للتجارة مفتوحا .و المشكل الكبير ان بعض التلاميذ يتغيبون في الحصة الاولى الصياحية و اخرون يلتحقون باقسامهم ربع ساعة عن التوقيت الرسمي و غالبا لا يقبلون من طرف اساتذتهم او يجدون ياب الموسسة مغلقا . اما العمل في الفصل كاستاذ الاحظ ان جل التلاميذ محبطون و مرهقون بسبب قلة النوم هذا يحدث في الثانويات و ما بالك بالطفال الصغار في التعليم الابتداءي .ان هذه الحكومة و الله ما زلت لا افهم كيف تفكر و تشتغل بعيدا عن قضايا الشعب .انصح الجميع و خاصة المسوولين ان تحذف هذه الساعة بالمرة .الاوروبيون حسب دراسات علمية يتجهون
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186 - موظف الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:15
تأبى هذه الحكومة إلا تتخد قرارات لا شعبية رغم الدراسات التي انجزتها دول عديدة واثبتت سلبيات الساعة الإضافية خصوصا الأطفال في القرى والمداشر. لا حياة لمن تنادي
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187 - rachidoc1 الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:15
أنا بعدا بقيت مبلوكي بهاذ الخبر

يعني دماغي توقف عن التفكير
*
إذا بقينا تابعين هاذو غادي نتصطّاوْ كاملين
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188 - مغربية الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:15
اوروبا قررت ما تبقاش دير التوقيت الصيفي ابتداء من 2019, حيت سولو 4 مليون ديال الناس و 80% ما بقاوش بغاوها و لباو الطلب ديالهم. العثماني عياو ما يطلبو فيه قبل الصيف و وااالو لا حياة لمن تنادي، خلاصة القول، المغرب حسن من فرنسا!
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189 - مراقب محايد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:15
وشوفو.. و صلحو لينا التعليم و الصحة.. ونقصو من غلاء المعيشة..و نقصو من المازوط و ليصانص..و رفقو بينا و بهذا الشعب العظيم المسكين..يا سعادة المسؤولين الكرام و المحترمين.. وشكرا.. اما الساعة راه حنا بين ايديكم غا لعبو بينا كيف ما بغيتو..اما انتوما راه ما كدخلو الخدمة حتى التاسعة والنصف او العاشرة..هذا أصلا إن كانت شي خدمة بعدا أصلا..ههه و الله يلعن اللي ما كيحشم ..و شكراا ..هههه..
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190 - حسن مراكش الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:16
الله على حكومة الله هي تقاقي وتزيد فالبيض حنا لي مقهورين الآباء الي مابقاوش تايشبعوا لانعاس ولا أولادهم اما انثم ياوزراء فاولادكم في المدارس الفرنسية دعيناك لله يا بنكيران على هد الدل الي وصلتينا له لا انت ولا هداك البيدق ديال العثماني ساعة إضافية في صالح الموضف فقط .اما التعليم فهي سلبية ماءة في المئة
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191 - مواطن مقهور الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:16
صافي يالخوت..حنا نموتو بالسم....

كيف نقولو بالدارجة ماقدو فيل زادوه فيلة

دعيناكم الله أودي فهاد الليلة المباركة
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192 - بشرى الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:17
هذا لعب الدراري طفرناه بهاد الساعة فالصيف عاد نزيدوها فااشتاء نوليو نخرجو وندخلو فالظلام
حكومة العشوائية والقرارات غير المسؤولة
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193 - مستغرب الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:17
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis
هذا ما ينطبق على صاحب هذا المشروع. و أكيد أنه ما عندوش وليدات خاصهم يكونو فالمدرسة مع 8 ديال الصباح فالشتا، يعني يخرجو من الدار مع 7 و يفيقو مع 6.
منتهى الاستهتار
أكيد بأنه ما عايشش معانا
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194 - حاقد على باباكم الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:17
الله يليقيها ليكم يا ولاد الحرام. المخير فيكم كيفيق مع 10 و زايدين علينا حنا ساعة. بلاد كحلة تفووووو. هاد الساعة كلات لينا الصحة ديالنا. *إنشر يا منافق*
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195 - يوسف ازيلال الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:17
بزااااااف خاصة المناطق الجبلية+الظلمة واالبرد والثلج وووووووو بزاااف وبعد المسافة أكثر من ساعة الطريق ذهابا وايابا اي ساعتين فمافوق حسب المناطق
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196 - med الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:18
الشكوى لله. ما ذنب فلدات أكبادنا الذين يعانون من تأثير الساعة على ايقاعات نومهم الطبيعية. بالله عليكم متى يجب عليهم الاستيقاظ للذهاب الى مدارسهم؟ ما ذنب التلاميذ في العالم القروي الذين يستغرقون كيلومترات للتنقل الى مدارسهم. الله ياخد الحق فيكم.
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197 - أبو ليلى المهلهل الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:18
هههههه حكومة أو محكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة تستأسد على عموم الطيف الشعبي المغربي الكادح المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و تتمادى في إثقاله بترسانة سياسات التفقير و التجويع و القهر والتراجع اللاشعبية عن حقوقه و مكتسباته الاجتماعية والاقتصادية .
لدى فلا مناص من النضال الاحتجاجي السلمي المنظم لإسقاط هاته السياسات والإجراءات...
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198 - حنين الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:19
قرارات حكومتنا روعة عقلها يعمل من جهة اليمين واليسار بغيت ايتلفو وبلاصت مايزيدو ساعة يزدونا شي 500 درهم في اجرة
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199 - هشام الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:19
واك واك واك اعباد الله.. واك واك واك اعباد الله... بغيت نخرج لزنقة نبقا غير نغوت بأعلى صوت .. واك واك واك اعباد الله اللهم ان هذا منكر ولكن شكون داها فيا شكون حاس بيا.. بندام اصلا مريض جيتو كملتو علنا بقرارات دكتاتورية أش هاد الشعب معندو كلمة ورأي فهدا البلاد الكحلة
مقتلتونا ماحيتونا خلونا غير نخرجو من هدا البلاد التعيسة
الله ينتقم منكم جميعا
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200 - ملاحظة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:20
هذا ما يسمى بـالا ستفزاز و جص النبض لمعرفة إلى أي حد يمكن للمواطنين الصبر الجميل و تحمل حماقات الحكومة والمسؤولين.
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201 - حميد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:20
كان الوقت لكي يقول الشعب كلمته و بقوة ...
كفى [email protected]
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202 - Brahim الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:21
ألم يحن الوقت ليقول المغاربة كلمتهم و يتفقون على الوقت الرسمي GMT. إلى متى سنستمر خرفانا في أيدي مسؤولين لا يهتمون لمصالحنا الدنيا
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203 - حشومة على هاد الحكومة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:22
أكفس حكومة والله ما باقي نصوت على شي واحد
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204 - توتو الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:22
من روائع ابن خلدون
"لا تولوا ابناء السفلة و السفهاء قيادة الجنود و مناصب القضاة و شؤون العامة، لانهم اذا اصبحوا من ذوي المناصب اجتهدوا في ظلم الابرياء و ابناء الشرفاء و اذلالهم بشكل متعمد ، نظرا لشعورهم المستمر بعقدة النقص و الدونية و التي تلازمهم و ترفض مغادرة نفوسهم ، مما يؤدي في نهاية المطاف الى سقوط العروش و نهاية الدول
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205 - ساخط الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:22
سينشط قطاع الطرق والأزقة حاملي السيوف ،والمدارس ستفتح ابوابها مع آذان الفجر
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206 - المذكوري الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:23
قرار متهور وغير مدروس العواقب ستكون له ردة فعل قوية من طرف المغاربة.اخر مسمار في نعش العدالة والتنمية.
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207 - مومو الدي الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:24
ونحن بدورنا ندعوا هده الحكومة التي ﻻ تتوفر على اي برنامج اجتماعي الى تقديم استقالتها بدون تاخر قبل ان يقوم الشعب بدلك فقد وصل السيل الزبى
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208 - Aadil الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:24
اريد ان اقول لهذا الوزير انت ركن سكن في الرباط وكاتمشي الى خدمتك حتى كيفدقولها ليك راسك
وتجد الشيفور في انتظارك
اش هو ذنب الاطفال في المغرب المنسي خاصة في المناطق القروية والجبلية باش يخرجوا في الظلام باش وصلوا المدرسة مع 7 عفوا 8 الجديدة راه كايننن اطفال الذين يلزمهم ضرب 4 3 5 كلم باش يوصلوا لمدرسة
راه حشوم او عار التكرفيص على المواطنين بهذا التوقيت المريض
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209 - سوسن الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:24
قهرتم العباد في كل شيئ..الدول التي تحترم نفسها تبحث ليل نهار كيف تجلب الراحة والعيش الهنيئ لمواطنيها اما العصابة التي تحكمنا وتتحكم في ثرواتنا وتلعب بمصيرنا فهمها الوحيد هو كيف تقتل الامل في الشبات وكيف تغنص وتتعب و تشغل مواطنيها بما يكرهونه.. الله ياخذ فيكم الحق يا عصابة المجرمين..فسيكفيكهم الله انه هو السميع العليم..
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210 - fathi الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:25
""الحكومة ضد الشعب""
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211 - مقهور الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:25
والشعب محدكم ساكتين اهما تيزيدو ونوضو ضامنو ادفعو على حقوقكم
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212 - أحمد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:26
هذه نهاية الحكومة
قرارات عشوائية غير مدروسة
لا مبالاة لا مسؤولية.
الله ياخذ فيكم الحق
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213 - Fouad الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:26
قراو الدراسة الأوروبية التي تقول ان التوقيت الصيفي فيه خطر على صحة الإنسان و هما يديرو هاذ القرار.. عادي.. لي ما ماتش ف بوقنادل.. أو في قوارب الموت أو بعد سقوط جدار منزله عليه أو بالفقصة.. التوقيت الصيفي سيتكلف بالأمر
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214 - Amina الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:26
حت العثماني عندو سيارة ولادو كاين لي يصولهم اما حنا ولادن مبقاو شبعو نعاس وكايمشيو باقية ضلمة الله يضلمها عليك
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215 - سعيد مغربي قح الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:27
هذه جريمة في حق الساعة البيولوجية التي دمرتها حكومة الباجدا..
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216 - الهربة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:27
واش الشعب المغربي ليس من حقه أن يعبر عن رأيه كما تفعل شعوب الدول الأروبية ؟؟ أليس من حقنا أن نقوم باستفتاء شعبي يحدد لنا مصير هذه الساعة البئيسة ؟ والله لم أفهم أي شيء في هذه الدولة ... غريييييب أمرها. الهربة تنادي
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217 - من البادية الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:27
حرام عليهم دبا وليداتنا امشيو لمدرسة في الظلام الله ياخد فيهم الحق
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218 - محمد الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:28
المهم هو اي حاجة ضد الشعب و لا يريده الشعب فاعلموا ان الحكومة ستعمل به و تقرره.لان هذه المحكومة في واد و نحن في واد.
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219 - aziz الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:29
واش هاد الناس حماقو واش و لدي عندو تلسنين غادي نبقا نوضو مع لخمسة باش نديه الروض الدعوة بكم الله
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220 - من ولد الشعب الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:29
والله العظيم الا بزاف هادشي والله حگرتونا هذا منطق حكم القوي ولا شنو انتم تبحثون عن المشكلات مع الشعب كلما خمدت فتنة تريد هذه الحكومة اشعالها من جديد لا ادري ما هدفها هل هو خلق الفتنة والبلبلة و زيادة الاحتقان حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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221 - Hina الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:29
علي اساس ان البلاد تتقدم وفي طريق النماء ولابد من مسايرة دول العالم وترك التوقيت الصيفي للمزيد من توفير الطاقة .لا البلاد تقدمت ولا عباد الله راضيين علي ما تفعلوه بأعصابهم ..واحذروا غضب المغاربة.لان السيل بلغ العرم لن يحدث اي تغيير وعلي جميع المستويات وفي كل القطاع..انما هو من سئ إلي أسوأ...فلا داعي لارباك الناس اكتر من الازم.
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222 - عمر.ع الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:30
إذا صح هذا الخبر فاعلموا أن هذه الحكومة وصلت لحد الخرف، وأن من يضع هذه الدراسات وهذه المخططات ماهو إلا شخص ذو رؤية محدودة وعقلية متخلفة وشخصية غير متزنة وأنه لا يريد خيرا لا بالبلاد ولا بالعباد.
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223 - قدور الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:30
اللهم إن هذا منكر منين تصلطت علينا هاد الحكومة العرجاء هذه حكومة لا تمثل الشعب
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224 - بندحو الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:31
دولة اول لنقل حكومة جد جد متخلفة
تعلم علم اليقين ان اضافة ساعة مرهقة وليست في صالح المواطن لا لصحته البيولوجية وتعلم علم اليقين مدى سخط الشارع عليها.... لكن رغم ذلك تستمر في قراراتها العبثية وكأنها تريد الشر للشعب و كانها تريد ان يبق الشعب مضغوطا على أعصابه.
ولا حول ولا قوه الا بالله
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225 - nourdine الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:31
كفا من الكذب. واش كتقلبوا على الصضاع.
مثل هذه الأخبار الزائفة لا داعي لنشرها.
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226 - غريب في وطني الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:31
والله مابقيت فاهم والو فهاد البلاد.الله ياخد الحق فهاد الحكومة المراهقة.ولينا دايرين بحال الكراكيز بين يديهم.ربي اني مغلوب فانتقم.
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227 - معتوهة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:32
بغيت نفهم ...شكون لي عطاكم سيدي رئيس الحكومة رؤوسنا باش تتحكموا فيها كيف بغيتوا؟!!
هاد الساعة كتنفع رجال الأعمال أصحاب رؤوس الأموال الضخمة نقطة . انتهى!!!
نحن الشعب الحازق الشبعان كريدي المقهور المغبون و الفئة الأغلب في هذا المجتمع ماعندنا حتى رباح فهاد الساعة ...عندنا فيها غير الخسران خسران الأعصاب و قلة النعاس و الروينة ...
أما الطبقة الأخرى ماعندها موشكيل تفيق وقت لي بغات تنعس وقت لي بغات تمشي للخدمة ما تمشيش ما عندها سوق ...و هي فئة قليلة
نريد استفتاء ولا شيئ غير الإستفتاء...حنا را شعب ماشي خرفان تسوقونا كيف بغيتوا. ..
وا عاملونا بحال الدول المتقدمة هزو الرأس الفوق طلعوا النيفو....باركة علينا
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228 - Ghailan الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:32
اين انتم ايها البرلمانيين الذين وضعنا ثقتنا فيكم لكي تمثلوننا في مجلسكم الموقر وتراعوا مصالح المواطنين.
مرة أخرى تقوم الحكومة باستفزازنا وذلك بالبقاء على هذه الساعة المشؤومة التي جعلتنا نتجرع مرارتها فكيف يعقل ان نزلوا ياممثلي الأمة مكتوفي الأيدي أمام تعنت هذه الحكومة التي جعلتنا مقهورين بتكبد معاناة هذه الساعة اتقوا الله فينا .
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229 - younes الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:32
هاد العثماني راه صايت ليه البرد الله ينعل هاد الحكومة
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230 - معذبون بسبب ساعة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:32
الواجب يحتم حملة مقاطعة شاملة في جميع انحاء المملكة ضد هذا التوقيت الجاءر الظالم اذا كانت المقاطعة من اجل قدرتنا الشراءيةفهاته اخطر بكثير انها صحتنا و صحة اطفالنا وامن عاءلاتنا و لن نسمح لمجموعة من المنتهزين المستهترين الذين يهمهم فقط مصالحهم العبث بعافيتنا فلتكن مقاطعة لا مثيل لها الكل يشتغل بساعته القانونية و ليتركهم مع ساعتهم التي تخدم مصالحهم و لنرى من الاكثرية
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231 - kafakom الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:32
نهتم بما يريدون فعله بالساعة الواحدة هل ينقصونها او يترككونها على مدار العام فنسينا ماذا يفعلون بنا خلال الساعاتالمتبقية من اليوم -٢٣- ساعة
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232 - donkichotte الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:33
جاء في الخبر ما يلي
بموجب الفصل الأول من الـــمرســــوم الــمـلــكـــــــي !!! المحدد للعمل بشأن الساعة القانونية
هل كان بموافقة الملك أضن أن الملك سيستمع لصرخات شعبه ويجب عليه بحكم الحقوق والواجبات
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233 - said الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:33
إنه العبث بكل تجلياته ، حكومة تسير في الاتجاه المعاكس للشعب . عجبا ، وكأنهم يعاقبون البلاد والعباد .
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234 - مريم الخميس 25 أكتوبر 2018 - 23:33
و ماذا عن اطفال المدارس الا تحسبون لهم حساب ؟ ام ان الاطفال لا يهمونكم في شيء .لانه لا مصلحة لكم فيهم
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