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كُتّاب وآراء
حكومة العُثماني تصدم المغاربة وتستمر بالساعة الإضافية طول السنة
في قرار مفاجئ يرتقب أن يجر عليها انتقادات واسعة، قررت حكومة سعد الدين العُثماني العمل بالساعة الإضافية طول السنة، بما ذلك فصل الصيف، بعدما كان المغاربة ينتظرون نهايتها بسبب الإرباك الكبير الذي تشكله لهم، خصوصا بالنسبة للتلاميذ.
ويرتقب أن تعقد الحكومة غدا الجمعة اجتماعا استثنائيا، بدعوة من أمينها العام محمد حجيوي، لمدارسة نقطة فريدة هي مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، يقدمه الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر.
مشروع المرسوم الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، يهدف إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي المحدد للعمل بشأن الساعة القانونية، معلنا أن غاية الحكومة هو الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
ورغم تأكيد مشروع المرسوم أنه سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب، إلا أنه أعلن أنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مبرزا أنه يمكن لرئيس الحكومة ولفترة محددة توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه عند الاقتضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (234)
إذى يعقبه أذى
آذونا حتى في ساعة الله
لك الله يا شعب
حسبي الله و نعم الوكيل
خسران الصحة هذا أحمادي...
واش واحد غادي يتحكم في 40 مليون ديال الشعب
مافكرش بلي الفجر غادي يولي مع السبعة و نفطرو في الظلام و نديو وليداتنا المدرسة في الظلام
صراحة بغيت حياتكم تبقى ظلام في ظلام
اذا كانت هذه الساعة موجهة للمغاربة فان المغاربة لا يريدونها بكل بساطة.. نريد التوقيت العادي لان هذا التغيير خربقنا و خربق لينا ولادنا لي ولاو محرومين من ساعة ديال النعاس..
الحل في نظري هو ان نطبق توقيت غرينتش رغما عن قرارات الحكومة المزعومة
الحكومة تادير جلسة اسثنائية غير على التفاهات وعلى شؤون المواطنين ماتيجيوش حتى للجلسة الرسمية
لك الله يا وطني.....
سبحان الله نهار تحسو بشعب ومعنات ديالو داك نهار عاد اتوصلو
كثير من موظفي الادارات العمومية يستغلون تغيرات المواقيت و يتركون المواطنين دون ان يكلفوا انفسهم حتى بكلمة اعتذار..
الخطوة القادمة تحديد ساعات العمل بشكل دقيق لهؤلاء الموظفين.. فأكثرنا لا يعرف متى تبدأ المقاطعات و الدوائر في استقبال طلبات المواطنين
كنتوحش المغرب
كنذخل كنقرا الاخبار كنزيد نحقد
مصيتو لينا دم ديالنا
مزال صغار و خرجتونا على البلاد
بلادنا حقدتونا فيها
شنو مزال باغين عندنا تاقاو فينا وجه الله
لا حول ولا قوة الا بالله
مللنا من مفاجآت هذه الحكومة.
نريد استرداد التوقيت العادي المفقود و المخطوف. لقد أنهكنا هذا التوقيت المفروض علينا غصبا....
واش هاد الحكومة مامقابلة غير الزيادات ،كلشي زادو فيه،حتى الوقت بغاو يزيدو فيه،راهادشي بزاف،فكرو لناس ليكايخدموا ف الستة الصباح و الخمسة ديال الصباح، اوهادوك لوليدات ليكايمشيوا للمدارس باش يكملوا نعاسهم. اتقوا الله في هاد الشعب .
اتمنى الا يكون الخبر صحيح
أليس فيهم رجل رشيد
و إنا لله و إنا إليه راجعون
هوالقاهر فوق عباده .مرضونا اومرضو لينا وليد اننا الله ياخد فيهوم الحق
كنا ننتظر أن يتم حذفها نهائيا و لاكن ما تم هو خلاف ما كنا نتوقع تماما ظظا فينا مع العلم أن أوروبا إستجابت لمطالب شعوبها وتم إلغائها
اما ساعة زائدة ساعة ناقصة.. ماشي مشكل..الله يرزق غير الصحة والسلامة..
الساعة مهزلة, ومن يريدها أن تستمر يستغبي المغاربة ويعاندهم, هؤلاء الذين يتهكموا على المغاربة بهذه القوانين يجب أن يُطردوا من أماكنهم ومن المغرب بصفة نهائية.
laissez nous sur le fuseau horaire GMT svp. ne nous mettez pas sur GMT+1.
merci
ادا حدفت أوربا الساعة سيحذفونها وسوف يقولون نزولا عند رغبة أغلبية المواطنين لك الله يا بلدي
لدي طفل تبنين في الاسرة التكفل به وبتعليمه لان والديه يعيشان في اقاصي جبال الاطلس وهم فقراء و هو طفل جيد و مستقيم..في هذه الايام نرسله الى المدرسة قبل طلوع الشمس اي مع 6.30 الحقيقية 7.30 المزورة...اش بينا وبينكوم الشكوى بيكوم لله...
وقلبتونا وهلكتونا فالدماغ ديالنا الله ياخد فيكوم الحق...
واش حنا فئران التجارب تجربو فينا السوايع...
غادي يخليو هاذ الساعة المشؤمة غادي نبقى ندعي عليهوم فكل سجدة لله...انا وكل من هو متضرر من هاذ الفهامة الخاوية ديال والو...
في اروبا زيادة الساعة كانت من اجل القتصاد في الطاقة لكن تبين لهم بعد عدة سنين ان اثارها السلبية علي نفسية الناس و باتالي علد المردوديه فى الانتاج قرروا في 2019 حذف هذه الزيادة بصفة نهائية
اوا بعدا تشاوروا غ مع الاروبيين واش غيحدوها وا لا
قبل منتما ديرها اهما يحيدوها
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
حسبنا الله ونعم الوكيل فهاد الحكومة التي لا تعتبر صحة المغاربة و لا قيمة للراسمال البشري عندها !!!
جل المغاربة يعانون من هذه الساعة المشؤومة
لا حياة لمن تنادي
44 مليار درهم من جيوب المغاربة
الساعة المشؤومة طيلة السنة
الخضر و الفواكه باثمنة خيالية !!!
قطار الموت
استقالة جماعية للأطباء
أخبار الإجرام انتحار احتجاج هجرة غير نظامية ...
و .... زيد و زيد
إلى أي حد و إلى متى كل هذا الاستبداد و الاستفزاز يا حكومة !!!
أنا بعدا و الله حتى عييت و من الخاطر (واقيلا حنا مساخيط)
الرجا فالله سبحانه وتعالى
حسبنا الله ونعم الوكيل
مع كثرة التأخرات . لان المنزل يعمل بغرينيتش و المدرسة بـ +1
خلال الاشهر المقبلة سنعيش في الظلام
دون التطرق الى الجانب الامني في المدن
اودي لعفو اوصافي
لو صح الخبر، فأنا من الذين سيقرؤون على الدنيا السلام !
صم بكم عمي لا يفقهون شيئا في إدارة شؤون البلاد والعباد
ملاحظة: العام الجاي سيكون اخر عام يعمل به بالتوقيت الصيفي في اوروبا. بالطبع سنرى بعدها مباشرة حكومة العثماني تخبر شعبها الكريم بانها دارت بناقص و مابقاتش تزيد ساعة مراعاة لصحة الشعب و سعادته.
ايلا كان هادشي بالصح راه مابقا مايتقال....
أنا عندي جوج بنات فالمدرسة وايلا ماجبتهمش انا غايجيو على رجليهم والمدرسة بعيدة، شي مرات كانتعطل فالخدمة. شكون غايجيبهم ليا ؟ الام ديالهم توفات الله يرحمها، عطيوني شي حل ؟ وللعلم انا ساكن فسيدي الطيبي نواحي سلا وخدام فمهدية ....
ولماذا نحن مضطرون لتحمل تبعاتها ؟ ان كانت اقلية تستفيد منها ما دخلنا نحن ؟
اتمنى مقاطعة الساعة الاضافية ويكون الاحد المقبل تاريخ لازالتها بصفة نهائية .
ان الساعة الاضافية التي تعتزم الحكومة ترسيمها طوال السنة لها انعكاسات سلبية على عامة المواطنين خاصة التلاميذ و الاساتذة .في المدينة التي اعيش فيها كل مرافق الحياة العامة تعمل بتوقيت غرينتش .الصيدليلت و كل الخدمات في المدينة و الحرفيون و التجار و الياعة و الجماعات المحلية تعمل حسب التوقيت القديم و لا ترى في الساعة الثامنة او تلسابعة و النصف الا الاتلاميذ و الاساتذة و بعض الاباء و المهات الذين يرافقون ابناءهم الى المدارس.مثلا تود شراء حاجيات اساسية لوجبة الفطور لن تجد محلا للتجارة مفتوحا .و المشكل الكبير ان بعض التلاميذ يتغيبون في الحصة الاولى الصياحية و اخرون يلتحقون باقسامهم ربع ساعة عن التوقيت الرسمي و غالبا لا يقبلون من طرف اساتذتهم او يجدون ياب الموسسة مغلقا . اما العمل في الفصل كاستاذ الاحظ ان جل التلاميذ محبطون و مرهقون بسبب قلة النوم هذا يحدث في الثانويات و ما بالك بالطفال الصغار في التعليم الابتداءي .ان هذه الحكومة و الله ما زلت لا افهم كيف تفكر و تشتغل بعيدا عن قضايا الشعب .انصح الجميع و خاصة المسوولين ان تحذف هذه الساعة بالمرة .الاوروبيون حسب دراسات علمية يتجهون
يعني دماغي توقف عن التفكير
*
إذا بقينا تابعين هاذو غادي نتصطّاوْ كاملين
كيف نقولو بالدارجة ماقدو فيل زادوه فيلة
دعيناكم الله أودي فهاد الليلة المباركة
حكومة العشوائية والقرارات غير المسؤولة
هذا ما ينطبق على صاحب هذا المشروع. و أكيد أنه ما عندوش وليدات خاصهم يكونو فالمدرسة مع 8 ديال الصباح فالشتا، يعني يخرجو من الدار مع 7 و يفيقو مع 6.
منتهى الاستهتار
أكيد بأنه ما عايشش معانا
لدى فلا مناص من النضال الاحتجاجي السلمي المنظم لإسقاط هاته السياسات والإجراءات...
مقتلتونا ماحيتونا خلونا غير نخرجو من هدا البلاد التعيسة
الله ينتقم منكم جميعا
كفى [email protected]
"لا تولوا ابناء السفلة و السفهاء قيادة الجنود و مناصب القضاة و شؤون العامة، لانهم اذا اصبحوا من ذوي المناصب اجتهدوا في ظلم الابرياء و ابناء الشرفاء و اذلالهم بشكل متعمد ، نظرا لشعورهم المستمر بعقدة النقص و الدونية و التي تلازمهم و ترفض مغادرة نفوسهم ، مما يؤدي في نهاية المطاف الى سقوط العروش و نهاية الدول
وتجد الشيفور في انتظارك
اش هو ذنب الاطفال في المغرب المنسي خاصة في المناطق القروية والجبلية باش يخرجوا في الظلام باش وصلوا المدرسة مع 7 عفوا 8 الجديدة راه كايننن اطفال الذين يلزمهم ضرب 4 3 5 كلم باش يوصلوا لمدرسة
راه حشوم او عار التكرفيص على المواطنين بهذا التوقيت المريض
قرارات عشوائية غير مدروسة
لا مبالاة لا مسؤولية.
الله ياخذ فيكم الحق
تعلم علم اليقين ان اضافة ساعة مرهقة وليست في صالح المواطن لا لصحته البيولوجية وتعلم علم اليقين مدى سخط الشارع عليها.... لكن رغم ذلك تستمر في قراراتها العبثية وكأنها تريد الشر للشعب و كانها تريد ان يبق الشعب مضغوطا على أعصابه.
ولا حول ولا قوه الا بالله
مثل هذه الأخبار الزائفة لا داعي لنشرها.
هاد الساعة كتنفع رجال الأعمال أصحاب رؤوس الأموال الضخمة نقطة . انتهى!!!
نحن الشعب الحازق الشبعان كريدي المقهور المغبون و الفئة الأغلب في هذا المجتمع ماعندنا حتى رباح فهاد الساعة ...عندنا فيها غير الخسران خسران الأعصاب و قلة النعاس و الروينة ...
أما الطبقة الأخرى ماعندها موشكيل تفيق وقت لي بغات تنعس وقت لي بغات تمشي للخدمة ما تمشيش ما عندها سوق ...و هي فئة قليلة
نريد استفتاء ولا شيئ غير الإستفتاء...حنا را شعب ماشي خرفان تسوقونا كيف بغيتوا. ..
وا عاملونا بحال الدول المتقدمة هزو الرأس الفوق طلعوا النيفو....باركة علينا
مرة أخرى تقوم الحكومة باستفزازنا وذلك بالبقاء على هذه الساعة المشؤومة التي جعلتنا نتجرع مرارتها فكيف يعقل ان نزلوا ياممثلي الأمة مكتوفي الأيدي أمام تعنت هذه الحكومة التي جعلتنا مقهورين بتكبد معاناة هذه الساعة اتقوا الله فينا .
بموجب الفصل الأول من الـــمرســــوم الــمـلــكـــــــي !!! المحدد للعمل بشأن الساعة القانونية
هل كان بموافقة الملك أضن أن الملك سيستمع لصرخات شعبه ويجب عليه بحكم الحقوق والواجبات