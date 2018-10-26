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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تفتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها فتحت باب المشاركة في الحركة الانتقالية لسنة 2019 الخاصة بمدرسات ومدرسي الأسلاك التعليمية الثلاثة، إلى غاية يوم الخميس 8 نونبر القادم؛ وذلك في إطار التحضير المبكر للدخول المدرسي 2019-2020.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إلى أن الحركة الانتقالية التي ستجرى من خلال الخدمة الإلكترونية سيُشارك فيها أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الوزارة المتوفرون على أقدمية سنة دراسية في منصبهم الحالي.
وأوضح البلاغ ذاته أنه "لأول مرة يتم السماح لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية التعليمية، وذلك قصد الانتقال داخل الجهة التي يعملون بها، كما تم السماح لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي باختيار المؤسسات التعليمية والجماعات على غرار أساتذة التعليم الابتدائي، كما تم كذلك تخفيض سنوات الاستقرار في المنصب من 20 سنة إلى 16 سنة في المنصب الحالي بالنسبة للأستاذات والأساتذة الذين يستفيدون من الأولوية في التباري على المناصب".
وجاء في ختام البلاغ أنه "للاطلاع على جميع المعطيات المتعلقة بالحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2019، يمكن تحميل المذكرة الصادرة في هذا الشأن من خلال البوابة الرسمية للوزارة".