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الرئيسية | مجتمع | مواعيد الدخول المدرسي والإداري تتغير بعد استمرار التوقيت الصيفي

مواعيد الدخول المدرسي والإداري تتغير بعد استمرار التوقيت الصيفي

مواعيد الدخول المدرسي والإداري تتغير بعد استمرار التوقيت الصيفي
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:02

قررت حكومة العثماني، بعد قرار الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة، القيام بتغييرات على مستوى إعادة النظر في توقيت دخول وخروج التلاميذ من مختلف مدارس المملكة، حتى تتسنى للمتعلمين متابعة الدراسة في ظروف ملائمة.

وأوضح بلاغ صادر عن اجتماع لمجلس الحكومة، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن الحكومة قررت أيضا القيام بإجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، مشيرة إلى أنها ستواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.

وأفاد المصدر الحكومي بأن الإبقاء على الساعة الصيفية طوال السنة "سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية".

وأضاف المصدر أن المرسوم الجديد، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية؛ حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.

وعلمت هسبريس، من مصادر خاصة، أن أوقات العمل في الإدارة ستصبح ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. أما بالنسبة إلى الدخول المدرسي فسيتم اعتماد نفس الاستثناءات التي كانت مخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهة الصحراء، أي استبدال مواعيد دخول التلاميذ من الثامنة إلى التاسعة صباحاً، وفيما يخص الخروج سيكون على الساعة السادسة.

المصادر ذاتها أكدت أن "قرار الإبقاء على الساعة هو قرار حكومي وليس بيد وزارة الوظيفة العمومية لوحدها"، موردة أنه سيتم نشر المرسوم في غضون الساعات المقبلة في الجريدة الرسمية ليتم اعتماده رسميا، أي أنه لن يتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكةGMT، بتأخير ساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018.

ويترقب أن تصدر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والعليم العالي والبحث العلمي بلاغا في موضوع تغيير مواعيد التوقيت المدرسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - طالب ساخط على الوضعية الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:11
قمة الاستهتار، أن واحد ولا جوج ولا عشرة ولاكمشة ديال البشر تقرر فمصير شعب تعداده 40 مليون، بل تقرر في تفاصيل ودقائق حياته اليومية، حتى وصل الأمر، أن تفرض عليه متى ينام ومتى يستيقظ.
الإصرار على الإبقاء على الساعة المشؤومة، علامة على أن هاد الكمشة دالبشر، تستهتر بنا وتضحك علينا وتحتقرنا، ولايهمها لا صوتنا ولا مصلحتنا ولا صحتنا ولا رأينا ولا أي شيء، القوي في هذه البلاد يفعل مايحلو له، في الوقت الذي نتابع كيف أن بلدانا أوروبية(حكومات وبرلمانات) تتفاعل مع شعوبها ومع مطالب ودراسات المختصين، بخصوص الآثار السلبية، للتغيرات التي تطرأ على التوقيت، وفي الوقت الذي اعتقدنا أن المغرب، يسير أيضا باتجاه إلغاء هذه الساعة التي تتسبب بكوارث لاحصر لها نهائيا، وعدم العودة إليها، نتفاجأ بحديث عن الإبقاء على الساعة المشؤومة، على طول السنة
يبدو أننا مجرد قطيع غنم، لا رأي لنا، فقط يتم حلبنا، وامتصاص دمنا، ثم سوقنا إلى المسلخ، من قبل الحاكمين في هذه البلاد.
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391
2 - mmmmm الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:11
خاص الشعب يخرج ليهم نيشان ميبقاش حال فمو
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290
3 - محمد الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:11
مهزلة! حكومة ترى ما يناسبها فقط !!!!!
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210
4 - أم محمد الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:11
المهم توقيت غرينتش لي بغيتو متحلموش بيه هادشي لبغاو اوصلو لينا حكومة فااااااااشلة
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194
5 - علي امرابط الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:12
وماذا يمكن ان تنتظر من رباعة الشلاهبية غير توريط الشعب في مثل هذه الازمات
في هذه الحالة سيتوجب علي مغادرة البيت تحت جنح الظلام . لمدة 4 اشهر
اما ابنائي الصغار فلهم الله. حيث سيتعين عليهم الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية في وقت مبرك ومظلم .
عدنا الى زمن الاقطاع
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154
6 - المقهور الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:12
من ها المنبر تانوجه واحد الدعوة للعتماني يجي يجرب المعاناة ديال الصباح الباكر الا كان هو تايفيق حتا 10 د الصباح حنايا راه تانخرجو ف الضلام مع 5 باش نقلبو على طرف د الخبز
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158
7 - mahroucha الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:12
فالعالم الجبلي كل واحد اسد ولدو اولا بنتو فالدار احسن.
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90
8 - جواد الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:12
ثمن التصويت على الذئاب الملتحية ...الحكومة الوحيدة اللي كتمشي ضد ارادة الشعب . مقاطعون وصامدون
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160
9 - ماروكي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:13
لا خير في حكومة التداوي بالاعشاب....قرارات مجحفة ولا علاقة لها بالواقع المُعاش
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110
10 - N.H الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:13
إلا قدر شي واحد يفهمني فهموني الله يرحم الوليدين ملي مغدينش ينقصو ساعة يعني غدين يخليو التوقيت الصيفي على طول السنة و غدين يأخرو توقيت الدخول إلى العمل و المدرسة بساعة يعني هيا ما هيا!!!!؟؟؟؟
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79
11 - عمر الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:13
الحكومة متخصصة في تعذيب الشعب و عمال المعامل الذين يخرجون في الليل و يمرون في طرق مظلمة و خطيرة للوصول إلى أعمالهم الكفن و القبر فابور
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93
12 - سعيد من الريف الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:14
"استبدال مواعيد دخول التلاميذ من الثامنة إلى التاسعة صباحاً، وفيما يخص الخروج سيكون على الساعة السادسة."
بصراحة لم أفهم شيئا، هل سيتم تخفيض ساعات الدراسة من 8 ساعات إلى 7 أم سيتم تقليص توقيت الراحة من ساعتين إلى ساعة واحدة
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55
13 - هشام الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:14
اتمنى من المغاربة ان تحد ونقاطع هده الساعة لان الحكومة ضد المواطن والشعب الحل الوحيد هوا حملة مقاطعون
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80
14 - ياسين الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:14
الله وحده القادر على كل شئ هدا ضلم من أناس امنهم على مستقبلنا فيلعبون ويرتعون فسادا أليس الصبح بقريب .
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41
15 - صلاح الدين الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:14
كرهتونا فهاد البلاد، و القرارات لي ماباغيهاش الشعب دغيا كاتصادقو عليها و تخرج فالجريدة الرسمية يا حكومة الخزي و العار
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60
16 - ضايع ف مملكة البلاط الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:14
الله اكبر الاصلاحات الجيدة التي تقوم بها الحكومة ماشاء الله عليكم سي
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16
17 - karim الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:15
اذا كان هذا القرار لا يهم الادارات و المدارس. فعلى من ينطبق. هل سينطبق فقط على الرحلات الجوية و الابناك و مواعيد نشرات الأخبار على الأولى و 2M؟
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18
18 - مكرم الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:16
لك الله يا وطني... ولك الله يا إبني... ففي وطنك دائما مظلوم وسوف تتعود على الظلم كيفما كان مستقبلا...لأن القادم اسوء
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25
19 - محمد جلال الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:16
هذا ما سيزيد في رداءة التعليم وقلة المردودية بالنسبة للموظفين، سؤال،هل الوزراء والمسؤولين الكبار يذهبون الى عملهم على الساعة الثامنة صباحا كباقي الموظفين؟
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23
20 - لا أمل في حوارك الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:16
يجب على حكومة العادلة و حكام هذه البلاد أن يتقوا الله في الشعب أما الساعة ليست في صالح الشعب بأكمله ولكن هناك حكام انهم يرونا هم وقبيلهم من حيث لا نراهم .فرنسا وجواسيسها
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12
21 - ملحوظة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:16
من سيوصل أبناءنا إلى المدارس على الساعة التاسعة إذا كنا سندخل العمل مع الساعة الثامنة؟؟؟
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25
22 - احمد الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:16
ليس هناك دراسة معمقة بل ارتجالية او املاءات فقط.لالهاء المواطن المغربي عن المشاكل الاجتماعية التي تعيشها البلاد منذ وصول هذة الحكومة.
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18
23 - souss الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:17
ماماتش غير قتلوه
حتى الحكومة ديالنا كاتفكر في الحريك ولو بالتوقيت الان
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7
24 - أحمد العلوي الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:17
بسم الله الرحمن الرحيم من المفروض في الدول التي تدعي أنها دول القانون أن يتم استفتاء المغاربة على هذا القانون أو على الأقل أن يتم مناقشة هذا الأمر داخل البرلمال ولكن للأسف لا يمكن لأن مناقشة الأمر داخل قبة البرلمان يقتضي تواجد معارضة قوية وهذا ما نسجل غيابه داخل قبة البرلمان وبالتالي فمن الآن فصاعدا إذا أراد الشعب المغربي شيئا فليطلب عكسه لأنه للأسف الحكومة تسير ضد تيار رغبات وتطلعات الشعب المغربي وللأسف مرة ثانية نسجل غياب كلي للمعارضة وقد كنا كمغاربة ننتظر دائما الانتخابات لنرى المعارضة تصعد والآن لا توجد معارضة قطعا فلماذا الانتخابات أعتقد أننا ننتظر في سنة 2021 حكومة تقنوقراط تشكل من وزراء ذوو خبرة بشرط عدم الانتماء لأي حزب سواء في الماضي أو الحاضر أي تقنوقراط بكل معنى الكلمة وذلك حتى تنضج الأحزاب السياسية وتعمل هذه الأحزاب خلال هذه الفترة على تكوين سياسيين في المستوى المطلوب وهذا أعتقد هو الهدف من رفع الدعم الذي أقره صاحب الجلالة حفظه الله
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14
25 - سعد الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:17
خلصت إليها دراسة معمقة
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10
26 - رضوان الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:18
قرار حكومي... ادا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر الساعة
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21
27 - meder الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:18
ادا عدل الدخول و الحروج المدرسي و كدالك الساعة الادارية و جميع اوقات العمل ادن اتركوا التوقيت gmt احسن
لا اعرف سبب اصرار المحكومة على مثل هده القرارات المتسرعة
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11
28 - جبلي ابن الجبل الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:18
خاليو الساعة غرينيتش باركة من الارتجالية راه تلاميذ فالمناطق الجبلية كيقطعو العشرات الكيلومترات باش كيوصلو للمدرسة و العاملات فالمصانع كيبداو مع 6 يعني هي 5 غرينيتش يعني خصها تخرج مع 4 من دارها واش هذا ماشي إجرام فحق المواطن ؟؟ يجب على جميع المغاربة جمع عريضة توقيعات و رفع دعوى قضائية ضد الحكومة .
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29 - الحماق الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:18
ولدك داخل مع التاسعة وانت مع التامنة يعني سير تخدم وخود رخصة ورجع لدار دى ولدك للمدرسة الهبال
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13
30 - محمد المهندس الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:18
ما يحدث أمر جد غريب. قرار مبني على دراسة ؟؟؟ ستة اشهر و نحن نعمل بهذه الساعة و لم تظهر تنائج الدراسة الا قبل ايام قليلة من العودة للساعة الاصلية.
لماذا لم يتم دراسة تأثير الساعة الاضافية على صحة الانسان و الاطفال عموما مثلما فعلوا في البرلمان الاوروبي ؟؟؟
على فكرة البرلمان الاوروبي يناقش الغاء هذه الساعة في حين نحن وصلنا لمرحلة اقرارها طيلة السنة. بمعنى آخر حتى في جانب التقليد نحن بعيدون و لا نواكب الجهات التي نقلدها. يا ترى اذا الغيت الساعة في اوروبا ماذا سيكون مصيرنا ؟؟
من الجيد التفكير في تغيير توقيت دخول الابناء لكن أليس من الطبيعي التفكير في تغيير توقيت الوظيفة العمومية لان هؤلاء الابناء من سيصطحبهم للمدرسة ؟؟؟ يدفعون الموظف للتغيب بطريقة غير مباشرة. يجب ان يكون هناك توازن بين المواعيد ماشي شي في الشرق و شي في الغرب
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31 - مول حديبة الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:18
الضحك على الذقون. هي شي مادرناه في عوض ما يخرجو التلاميذ فالصباح فظلام غادي يرجعوا بالليل باش لقططعية ديرو خدمتهم مزيان. السلامة ياربي
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32 - محمد ريان الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:18
إنها قمة العشوائية في تسيير البلاد فلا يعقل بين عشية وضحاها اتخاذ قرار كهذا دون مراعاة مصالح ملايين المغاربة.
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33 - RALEUR الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:19
ياك أنتوما حكوما تديروا الضد مع الشعب للي صوت عليكم، إيوا ديروا لينا التوقيت ديال السواعدا، تبدا المدرسة على الساعة الثالثة صباحا حسب توقيت مكة٠وانوضو كلشي قضيتوه بقات ليكم غير الساعة، راه ساعتكم قربات
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