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كُتّاب وآراء
مواعيد الدخول المدرسي والإداري تتغير بعد استمرار التوقيت الصيفي
قررت حكومة العثماني، بعد قرار الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة، القيام بتغييرات على مستوى إعادة النظر في توقيت دخول وخروج التلاميذ من مختلف مدارس المملكة، حتى تتسنى للمتعلمين متابعة الدراسة في ظروف ملائمة.
وأوضح بلاغ صادر عن اجتماع لمجلس الحكومة، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن الحكومة قررت أيضا القيام بإجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، مشيرة إلى أنها ستواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.
وأفاد المصدر الحكومي بأن الإبقاء على الساعة الصيفية طوال السنة "سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية".
وأضاف المصدر أن المرسوم الجديد، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية؛ حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
وعلمت هسبريس، من مصادر خاصة، أن أوقات العمل في الإدارة ستصبح ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. أما بالنسبة إلى الدخول المدرسي فسيتم اعتماد نفس الاستثناءات التي كانت مخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهة الصحراء، أي استبدال مواعيد دخول التلاميذ من الثامنة إلى التاسعة صباحاً، وفيما يخص الخروج سيكون على الساعة السادسة.
المصادر ذاتها أكدت أن "قرار الإبقاء على الساعة هو قرار حكومي وليس بيد وزارة الوظيفة العمومية لوحدها"، موردة أنه سيتم نشر المرسوم في غضون الساعات المقبلة في الجريدة الرسمية ليتم اعتماده رسميا، أي أنه لن يتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكةGMT، بتأخير ساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018.
ويترقب أن تصدر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والعليم العالي والبحث العلمي بلاغا في موضوع تغيير مواعيد التوقيت المدرسي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
الإصرار على الإبقاء على الساعة المشؤومة، علامة على أن هاد الكمشة دالبشر، تستهتر بنا وتضحك علينا وتحتقرنا، ولايهمها لا صوتنا ولا مصلحتنا ولا صحتنا ولا رأينا ولا أي شيء، القوي في هذه البلاد يفعل مايحلو له، في الوقت الذي نتابع كيف أن بلدانا أوروبية(حكومات وبرلمانات) تتفاعل مع شعوبها ومع مطالب ودراسات المختصين، بخصوص الآثار السلبية، للتغيرات التي تطرأ على التوقيت، وفي الوقت الذي اعتقدنا أن المغرب، يسير أيضا باتجاه إلغاء هذه الساعة التي تتسبب بكوارث لاحصر لها نهائيا، وعدم العودة إليها، نتفاجأ بحديث عن الإبقاء على الساعة المشؤومة، على طول السنة
يبدو أننا مجرد قطيع غنم، لا رأي لنا، فقط يتم حلبنا، وامتصاص دمنا، ثم سوقنا إلى المسلخ، من قبل الحاكمين في هذه البلاد.
في هذه الحالة سيتوجب علي مغادرة البيت تحت جنح الظلام . لمدة 4 اشهر
اما ابنائي الصغار فلهم الله. حيث سيتعين عليهم الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية في وقت مبرك ومظلم .
عدنا الى زمن الاقطاع
بصراحة لم أفهم شيئا، هل سيتم تخفيض ساعات الدراسة من 8 ساعات إلى 7 أم سيتم تقليص توقيت الراحة من ساعتين إلى ساعة واحدة
حتى الحكومة ديالنا كاتفكر في الحريك ولو بالتوقيت الان
لا اعرف سبب اصرار المحكومة على مثل هده القرارات المتسرعة
لماذا لم يتم دراسة تأثير الساعة الاضافية على صحة الانسان و الاطفال عموما مثلما فعلوا في البرلمان الاوروبي ؟؟؟
على فكرة البرلمان الاوروبي يناقش الغاء هذه الساعة في حين نحن وصلنا لمرحلة اقرارها طيلة السنة. بمعنى آخر حتى في جانب التقليد نحن بعيدون و لا نواكب الجهات التي نقلدها. يا ترى اذا الغيت الساعة في اوروبا ماذا سيكون مصيرنا ؟؟
من الجيد التفكير في تغيير توقيت دخول الابناء لكن أليس من الطبيعي التفكير في تغيير توقيت الوظيفة العمومية لان هؤلاء الابناء من سيصطحبهم للمدرسة ؟؟؟ يدفعون الموظف للتغيب بطريقة غير مباشرة. يجب ان يكون هناك توازن بين المواعيد ماشي شي في الشرق و شي في الغرب